Зеленський на 11 лютого скликає виїзне засідання РНБО у Харкові

Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання у п’ятницю 11 лютого в Харкові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Апараті РНБО у фейсбуці.

"Згідно з рішенням Президента України В. Зеленського 11 лютого 2022 року о 15.30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України (м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація).

Орієнтовно о 17.30 – брифінг Секретаря РНБО України О. Данілова", - повідомили в РНБО.

Зазначається, що акредитацію на брифінг проводитиме пресслужба Харківської обласної державної адміністрації 10 лютого 2022 року з 14.00 до 17.00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов: У разі вторгнення РФ є чітко прописана процедура

"До уваги журналістів! Необхідно обов’язково мати при собі посвідчення особи, міжнародний чи внутрішній COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або антиген-тест", - зазначили в РНБО.

Як пояснили УП, на засіданні обговорюватимуть питання формування сил територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на найближчому засіданні РНБО можуть звільнити керівництво Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.





