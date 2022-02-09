Зеленський на 11 лютого скликає виїзне засідання РНБО у Харкові
Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання у п’ятницю 11 лютого в Харкові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Апараті РНБО у фейсбуці.
"Згідно з рішенням Президента України В. Зеленського 11 лютого 2022 року о 15.30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України (м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація).
Орієнтовно о 17.30 – брифінг Секретаря РНБО України О. Данілова", - повідомили в РНБО.
Зазначається, що акредитацію на брифінг проводитиме пресслужба Харківської обласної державної адміністрації 10 лютого 2022 року з 14.00 до 17.00.
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"До уваги журналістів! Необхідно обов’язково мати при собі посвідчення особи, міжнародний чи внутрішній COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або антиген-тест", - зазначили в РНБО.
Як пояснили УП, на засіданні обговорюватимуть питання формування сил територіальної оборони.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на найближчому засіданні РНБО можуть звільнити керівництво Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
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яка користь від того що ви засідаєте?
удару по економіці ви не бачили...(закупка газу та вугілля)
зради в ОП, ви не бачите.
продаж інтересів держави, не бачите.
обіг 30-50 мільярдів чорних баксів, не бачите...
на...уй ви взагалі потрібні???????????
саме ви, ..андони відповідальні за безпеку та оборону..
с указанием решений и способов их реализации.
если этого никто не знает, то можно сказать, что заседания и небыло
не исключено, что "киевская "хунта" пошлёт ударный беспилотник", взорвет к чертям это сборище и тем самым создаст повод для российского ультиматума Киеву