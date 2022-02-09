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Зеленський на 11 лютого скликає виїзне засідання РНБО у Харкові

Зеленський на 11 лютого скликає виїзне засідання РНБО у Харкові

Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання у п’ятницю 11 лютого в Харкові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Апараті РНБО у фейсбуці.

"Згідно з рішенням Президента України В. Зеленського 11 лютого 2022 року о 15.30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України (м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація).

Орієнтовно о 17.30 – брифінг Секретаря РНБО України О. Данілова", - повідомили в РНБО.

Зазначається, що акредитацію на брифінг проводитиме пресслужба Харківської обласної державної адміністрації 10 лютого 2022 року з 14.00 до 17.00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов: У разі вторгнення РФ є чітко прописана процедура

"До уваги журналістів! Необхідно обов’язково мати при собі посвідчення особи, міжнародний чи внутрішній COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або антиген-тест", - зазначили в РНБО.

Як пояснили УП, на засіданні обговорюватимуть питання формування сил територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на найближчому засіданні РНБО можуть звільнити керівництво Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Зеленський на 11 лютого скликає виїзне засідання РНБО у Харкові 01

РНБО (2303) Харків (5747)


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Топ коментарі
+12
а хто небудь пояснить людям,
яка користь від того що ви засідаєте?
удару по економіці ви не бачили...(закупка газу та вугілля)
зради в ОП, ви не бачите.
продаж інтересів держави, не бачите.
обіг 30-50 мільярдів чорних баксів, не бачите...
на...уй ви взагалі потрібні???????????
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09.02.2022 14:15 Відповісти
+11
Данілов,про мураєвську гівнопомийку не забудьте.Петиція 25000 голосів вже давно підписана,Нелох вже мав би її розглянути,СБУ відповідні документи вже мала б підготувати.Українці чекають з нетерпінням!!!
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09.02.2022 14:17 Відповісти
+9
в Ростове проведите
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09.02.2022 14:07 Відповісти
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в Ростове проведите
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09.02.2022 14:07 Відповісти
На передке лучше бы провели. Наши парни хоть от обстрелов отдохнут.
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10.02.2022 14:15 Відповісти
З РНБО роблять 95 квартал. В Україні достатньо законів і служб для керування державою,які повинні це робити А так все це бла-бла і беззаконня.
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09.02.2022 14:09 Відповісти
а хто небудь пояснить людям,
яка користь від того що ви засідаєте?
удару по економіці ви не бачили...(закупка газу та вугілля)
зради в ОП, ви не бачите.
продаж інтересів держави, не бачите.
обіг 30-50 мільярдів чорних баксів, не бачите...
на...уй ви взагалі потрібні???????????
показати весь коментар
09.02.2022 14:15 Відповісти
Данілов,про мураєвську гівнопомийку не забудьте.Петиція 25000 голосів вже давно підписана,Нелох вже мав би її розглянути,СБУ відповідні документи вже мала б підготувати.Українці чекають з нетерпінням!!!
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09.02.2022 14:17 Відповісти
а хоч одно засідання з приводу зриву держоборонзамовлення було????
саме ви, ..андони відповідальні за безпеку та оборону..
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09.02.2022 14:17 Відповісти
рнбо должно принимать по итогам заседаний постановление.
с указанием решений и способов их реализации.
если этого никто не знает, то можно сказать, что заседания и небыло
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09.02.2022 14:33 Відповісти
21-го возможно война начнется!!! а ЗЕлебилы собираются обсуждать там что-то создавать???!!!!
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09.02.2022 14:33 Відповісти
а эим подонкам какая разница! бабки в Омане, картеры в Лондоне и Москве, дома в Испании, Израиле, Швейцарии. паспорта израиля и рф на кармане. #уйло любезно предоставит воздушный коридор, из гуманитарных соображений.
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09.02.2022 14:36 Відповісти
Может кто из СНБО объяснит разницу заседания в Киеве от Хмельницкого?Ведь дело в выполнении решений и в адекватности а не где они принимаются.Или просто выехали развеятся?
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09.02.2022 14:45 Відповісти
Таж агент-клоун казав що нічого не бачить.А з Харького може розвидниця йому.
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09.02.2022 14:46 Відповісти
11 февраля в 12:00 (мск) в Донецке планируется большая пресс -конференция руководства "ДНР" с участием иностранцев
не исключено, что "киевская "хунта" пошлёт ударный беспилотник", взорвет к чертям это сборище и тем самым создаст повод для российского ультиматума Киеву
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09.02.2022 14:51 Відповісти
А чому в Харкові він же казав що Харків має захопити росія ,а побачивши як харків'яни вийшли в неділю на захист свого міста ,протверезів чи що?
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09.02.2022 15:07 Відповісти
Навпаки, скаже: "Но-но-но, харьковчанє. Шта єщьо ета за марші патріотов!?" Я шта зря <******* путєну в глаза сматрєл?
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09.02.2022 15:12 Відповісти
Я , хоча й вимушено. далеко наразі від Харкова. Хочу сказати, шо зеля здохла, хвіст облєз. Хто заговорить, той з*єсть, чи з*їсть. Да какая разніца... Зеля, ти вже здохло. Вивозь нах своїх лічинок та скумбрію-сєпаршу! Я навідь так овоча дебільного не ненавиділа, як оце зелене дурбецело кончене!
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09.02.2022 15:32 Відповісти
Овощ тоже собирал в Харькове ...
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09.02.2022 16:48 Відповісти
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09.02.2022 17:42 Відповісти
II cъезд писуара в Харькове.
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09.02.2022 17:47 Відповісти
 
 