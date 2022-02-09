Истребители НАТО нужны Эстонии для поддержания стабильности в регионе, - премьер Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что базирующиеся на авиабазе истребители НАТО нужны для поддержания стабильной ситуации в области безопасности и сдерживания России.

Об этом она сказала во время встречи с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо на эстонской авиабазе в Эмаре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Истребители НАТО в нашем небе – это явный признак наших усилий и усилий союзников по сдерживанию, поддержанию стабильной ситуации в области безопасности. Однако ясно, что нам нужно сделать еще больше, если Россия решит отказаться от дипломатии и применить военную силу", - сказала она.

Премьер Эстонии также добавила: "Мы инвестируем EUR380 миллионов в крупномасштабную национальную оборону в течение следующих четырех лет, а также работаем над увеличением присутствия НАТО в нашем регионе".

Каллас выразила благодарность Бельгии "за ее эффективное сотрудничество в области обороны и большой вклад в нашу безопасность".

Де Кроо посетил авиабазу, где в охране воздушного пространства стран Балтии на ротационной основе участвуют бельгийские летчики на истребителях F-16.

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