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Новости Война
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Истребители НАТО нужны Эстонии для поддержания стабильности в регионе, - премьер Каллас

Истребители НАТО нужны Эстонии для поддержания стабильности в регионе, - премьер Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что базирующиеся на авиабазе истребители НАТО нужны для поддержания стабильной ситуации в области безопасности и сдерживания России.

Об этом она сказала во время встречи с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо на эстонской авиабазе в Эмаре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Истребители НАТО в нашем небе – это явный признак наших усилий и усилий союзников по сдерживанию, поддержанию стабильной ситуации в области безопасности. Однако ясно, что нам нужно сделать еще больше, если Россия решит отказаться от дипломатии и применить военную силу", - сказала она.

Премьер Эстонии также добавила: "Мы инвестируем EUR380 миллионов в крупномасштабную национальную оборону в течение следующих четырех лет, а также работаем над увеличением присутствия НАТО в нашем регионе".

Каллас выразила благодарность Бельгии "за ее эффективное сотрудничество в области обороны и большой вклад в нашу безопасность".

Де Кроо посетил авиабазу, где в охране воздушного пространства стран Балтии на ротационной основе участвуют бельгийские летчики на истребителях F-16.

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Автор: 

армия РФ (19899) НАТО (10177) Эстония (1466) Каллас Кая (242)


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Нам джавелины, Эстонии - Ф-16
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09.02.2022 14:24 Ответить
и Стингеры!!!
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09.02.2022 14:48 Ответить
> Нам джавелины, Эстонии - Ф-16

Эстония в НАТО, поэтому для последней это просто переброска сил между внутренними подразделениями.
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09.02.2022 17:52 Ответить
Джавеліни добре, а винищувачі Нато дають впевненість.
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09.02.2022 14:25 Ответить
Що там *****, не угрожает ядерным ударом, вроде рядом НАТО или там уже сапогом получило по е.лу, ищет послабее лохов.
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09.02.2022 14:28 Ответить
5 samolitov amerikansi im prislali mne kazetsia F-15.No mne nravitsiai sto Estonija vmeste s nami zakupajet MRLS a vot eto uze drugoj uroven dlia armiji
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09.02.2022 15:13 Ответить
 
 