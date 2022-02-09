Винищувачі НАТО потрібні Естонії для підтримки стабільності у регіоні, - прем'єрка Каллас
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що винищувачі НАТО, які базуються на авіабазі, потрібні для підтримки стабільної ситуації в галузі безпеки та стримування Росії.
Про це вона сказала під час зустрічі з прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо на естонській авіабазі в Емар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Винищувачі НАТО в нашому небі - це явна ознака наших зусиль і зусиль союзників зі стримування, підтримки стабільної ситуації в галузі безпеки. Проте зрозуміло, що нам потрібно зробити ще більше, якщо Росія вирішить відмовитися від дипломатії та застосувати військову силу", - сказала вона.
Прем'єрка Естонії також додала: "Ми інвестуємо EUR380 мільйонів у великомасштабну національну оборону протягом наступних чотирьох років, а також працюємо над збільшенням присутності НАТО у нашому регіоні".
Каллас висловила вдячність Бельгії "за її ефективну співпрацю в галузі оборони та великий внесок у нашу безпеку".
Де Кроо відвідав авіабазу, де в охороні повітряного простору країн Балтії на ротаційній основі беруть участь бельгійські льотчики на винищувачах F-16.
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Эстония в НАТО, поэтому для последней это просто переброска сил между внутренними подразделениями.