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Новини Війна
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Винищувачі НАТО потрібні Естонії для підтримки стабільності у регіоні, - прем'єрка Каллас

Винищувачі НАТО потрібні Естонії для підтримки стабільності у регіоні, - прем'єрка Каллас

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що винищувачі НАТО, які базуються на авіабазі, потрібні для підтримки стабільної ситуації в галузі безпеки та стримування Росії.

Про це вона сказала під час зустрічі з прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо на естонській авіабазі в Емар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Винищувачі НАТО в нашому небі - це явна ознака наших зусиль і зусиль союзників зі стримування, підтримки стабільної ситуації в галузі безпеки. Проте зрозуміло, що нам потрібно зробити ще більше, якщо Росія вирішить відмовитися від дипломатії та застосувати військову силу", - сказала вона.

Прем'єрка Естонії також додала: "Ми інвестуємо EUR380 мільйонів у великомасштабну національну оборону протягом наступних чотирьох років, а також працюємо над збільшенням присутності НАТО у нашому регіоні".

Каллас висловила вдячність Бельгії "за її ефективну співпрацю в галузі оборони та великий внесок у нашу безпеку".

Де Кроо відвідав авіабазу, де в охороні повітряного простору країн Балтії на ротаційній основі беруть участь бельгійські льотчики на винищувачах F-16.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія передала Україні третину своїх "Джавелінів", - Стефанчук

Автор: 

армія рф (18050) НАТО (6638) Естонія (1658) Каллас Кая (309)


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Нам джавелины, Эстонии - Ф-16
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09.02.2022 14:24 Відповісти
и Стингеры!!!
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09.02.2022 14:48 Відповісти
> Нам джавелины, Эстонии - Ф-16

Эстония в НАТО, поэтому для последней это просто переброска сил между внутренними подразделениями.
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09.02.2022 17:52 Відповісти
Джавеліни добре, а винищувачі Нато дають впевненість.
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09.02.2022 14:25 Відповісти
Що там *****, не угрожает ядерным ударом, вроде рядом НАТО или там уже сапогом получило по е.лу, ищет послабее лохов.
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09.02.2022 14:28 Відповісти
5 samolitov amerikansi im prislali mne kazetsia F-15.No mne nravitsiai sto Estonija vmeste s nami zakupajet MRLS a vot eto uze drugoj uroven dlia armiji
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09.02.2022 15:13 Відповісти
 
 