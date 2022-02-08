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Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 февраля, Эстонская Республика передала вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в Фейсбуке.

Украинской делегации был торжественно передан символический ключ от мобильного полевого госпиталя. Анна Маляр от имени Украины выразила искреннюю благодарность за такой общий подарок Эстонии и Германии.

"В церемонии подписания договора дарения на военно-морской базе Сил обороны Эстонии приняли участие Министр обороны Эстонской Республики Кейл Лаанет, заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр и Посол Федеративной Республики Германия в Эстонии Кристине Хохман", – говорится в сообщении.

Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2 01

По словам заместителя министра обороны Украины, она вместе с командующим Медицинскими силами ВСУ бригадным генералом Татьяной Остащенко везут ключ от госпиталя в Украину.

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"Скоро прибудет и госпиталь", - подчеркнула Анна Маляр.

Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2 02
Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2 03
Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2 04
Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2 05
Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2 06
Фото: Маляр/фейсбук

Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2 07

Автор: 

Эстония (1465) ВСУ (6735) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+51
Так тримати, дякуємо. А ще не варто працювати за Мінськом. це просто затягування проблеми. Будапештський договір - інша справа. Саме до цього закликає Тимошенко.
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08.02.2022 15:49 Ответить
+49
Хороша новина. Вдячні! я думаю, що далі варто діяти дипломатично у форматі Будапешту, як це рекомендує Тимошенко
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08.02.2022 15:17 Ответить
+49
дякуємо! Тимошенко вже який раз закликає вирішувати це питання за Будапештським меморандумом. Чому цього не роблять? як на мене, такий підхід може допомогти.
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08.02.2022 16:02 Ответить
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Дякуємо панове-браття 🇺🇦🤝🇪🇪!
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08.02.2022 14:59 Ответить
Молодці, не те що їхні кузени по крові - мадьяри.
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08.02.2022 14:59 Ответить
виправте, будь ласка. Міністра оборони Естонії звуть Калле.
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08.02.2022 15:04 Ответить
Дяка!
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08.02.2022 15:05 Ответить
Немцы решили подарить Украине госпиталь ( Один ) и забрали его у Эстонии ???

эстонцам спасибо
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08.02.2022 15:05 Ответить
Немцы частично финансировали.
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08.02.2022 16:57 Ответить
Понимаю . Но Германия раньше анонсировала , что оружие Украине не даст , а даст госпиталь
Так эстонский госпиталь - это второй госпиталь для Украины? Или немцы решили сэкономить и примазаться к эстонцам ?
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08.02.2022 17:00 Ответить
Второй вариант верный. Госпиталь нашего производства, от нас, а немцы лишь оплатили часть стоймости.
Если интересует, вот страничка производителя: https://mmh.ee/ https://mmh.ee/

ROLE 2 тут означает не второй госпиталь, а протокол военной медицины, второй эшелон оказания помощи. Но читал что наши готовят для вас еще три таких
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08.02.2022 17:17 Ответить
Спасибо . Есть всё-таки друзья у Украины !
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08.02.2022 17:20 Ответить
Ничего себе "полевой госпиталь"! У нас многие районные больницы хуже оснащены. Спасибо Эстонии!
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08.02.2022 15:09 Ответить
Видео развертывания: https://mmh.ee/wp-content/uploads/2020/07/deployment_new.mp4#t=,40

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08.02.2022 17:25 Ответить
Дай Боже, щоб не знадобився. Та щиро дякуємо за підтримку і допомогу!
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08.02.2022 15:09 Ответить
Aitäh!!
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08.02.2022 15:16 Ответить
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08.02.2022 15:17 Ответить
Хороша новина. Вдячні! я думаю, що далі варто діяти дипломатично у форматі Будапешту, як це рекомендує Тимошенко
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08.02.2022 15:17 Ответить
Молодцы, спасибо!!!! Но хотелось бы чтобы они не пригодились и наши воины были целыми и не вредимым
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08.02.2022 15:22 Ответить
А тим часом, десь на українському кордоні, митник Вася Непийпиво зробив собі на 5 таких шпиталів і збудував собі хатинку
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08.02.2022 15:25 Ответить
Викладіть фото коли прибудить, будь ласка...
А то всяко може трапитися....
На смартфони поміняти
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08.02.2022 15:26 Ответить
Жодним чином не хотів образити наших друзів Естонців!
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08.02.2022 15:28 Ответить
Велика їм подяка!
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08.02.2022 15:29 Ответить
Подяка! Далі потрібно діяти за Будапештським меморандумом, про який вже неодноразово згадували Тимошенко.
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08.02.2022 15:32 Ответить
Ну и отлично.
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08.02.2022 15:36 Ответить
Так тримати, дякуємо. А ще не варто працювати за Мінськом. це просто затягування проблеми. Будапештський договір - інша справа. Саме до цього закликає Тимошенко.
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08.02.2022 15:49 Ответить
При слові Тимошенко у мене зразу спливає згадка про "кабальні газові угоди". Вона тоді перевищила свої повноваження, обдурила Ющенка і втекла до Путіна підписувати угоди які ніхто з України перед підписом не бачив.
Не можна на високі посади обирати шахраїв, не купляйтесь на їхні привабливі гасла.
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10.02.2022 09:33 Ответить
дякуємо! Тимошенко вже який раз закликає вирішувати це питання за Будапештським меморандумом. Чому цього не роблять? як на мене, такий підхід може допомогти.
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08.02.2022 16:02 Ответить
чудовий MASH) дай Бог щоб не знадобився
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08.02.2022 16:08 Ответить
Дуже добре, що є країни які нам допомагають. я думаю, що варто діяти, як каже Тимошенко (вирішення у Будапештському форматі). Вона все-таки понад 20 років у політиці і за цей час здобула цінні знання і досвід.
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08.02.2022 16:15 Ответить
ПОКЛОН ВАМ - БРАТЬЯ!!!!!!
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08.02.2022 16:41 Ответить
Если интересует, вот еще информации по госпиталю: https://mmh.ee/
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08.02.2022 17:03 Ответить
Да, тем более в состав «Будапешт плюс» войдут все страны-гаранты территориальной целостности Украины.
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08.02.2022 20:36 Ответить
Тому що справжні БРАТИ!
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09.02.2022 14:45 Ответить
 
 