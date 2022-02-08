Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 февраля, Эстонская Республика передала вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в Фейсбуке.

Украинской делегации был торжественно передан символический ключ от мобильного полевого госпиталя. Анна Маляр от имени Украины выразила искреннюю благодарность за такой общий подарок Эстонии и Германии.

"В церемонии подписания договора дарения на военно-морской базе Сил обороны Эстонии приняли участие Министр обороны Эстонской Республики Кейл Лаанет, заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр и Посол Федеративной Республики Германия в Эстонии Кристине Хохман", – говорится в сообщении.

По словам заместителя министра обороны Украины, она вместе с командующим Медицинскими силами ВСУ бригадным генералом Татьяной Остащенко везут ключ от госпиталя в Украину.

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"Скоро прибудет и госпиталь", - подчеркнула Анна Маляр.











Фото: Маляр/фейсбук