Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. ФОТОрепортаж
Сегодня, 8 февраля, Эстонская Республика передала вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в Фейсбуке.
Украинской делегации был торжественно передан символический ключ от мобильного полевого госпиталя. Анна Маляр от имени Украины выразила искреннюю благодарность за такой общий подарок Эстонии и Германии.
"В церемонии подписания договора дарения на военно-морской базе Сил обороны Эстонии приняли участие Министр обороны Эстонской Республики Кейл Лаанет, заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр и Посол Федеративной Республики Германия в Эстонии Кристине Хохман", – говорится в сообщении.
По словам заместителя министра обороны Украины, она вместе с командующим Медицинскими силами ВСУ бригадным генералом Татьяной Остащенко везут ключ от госпиталя в Украину.
"Скоро прибудет и госпиталь", - подчеркнула Анна Маляр.
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эстонцам спасибо
Так эстонский госпиталь - это второй госпиталь для Украины? Или немцы решили сэкономить и примазаться к эстонцам ?
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ROLE 2 тут означает не второй госпиталь, а протокол военной медицины, второй эшелон оказания помощи. Но читал что наши готовят для вас еще три таких
А то всяко може трапитися....
На смартфони поміняти
Не можна на високі посади обирати шахраїв, не купляйтесь на їхні привабливі гасла.