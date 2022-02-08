Естонія передала ЗСУ мобільний польовий госпіталь Role 2. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 8 лютого, Естонська Республіка передала Збройним Силам України мобільний польовий госпіталь Role 2.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у фейсбуці.
Українській делегації було урочисто передано символічного ключа від мобільного польового госпіталю. Ганна Маляр від імені України висловила щиру вдячність за такий спільний подарунок Естонії та Німеччини.
"У церемонії підписання договору дарування на військово-морській базі Сил оборони Естонії взяли участь Міністр оборони Естонської Республіки Кейл Лаанет, заступник Міністра оборони України Ганна Маляр та Посол Федеративної Республіки Німеччина в Естонії Крістіне Хохман", – йдеться в повідомленні.
За словами заступниці міністра оборони України, вона разом з командувачкою Медичних сил ЗСУ бригадним генералом Тетяною Остащенко везуть ключ від госпіталя в Україну.
"Скоро прибуде і госпіталь", – наголосила Ганна Маляр.
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эстонцам спасибо
Так эстонский госпиталь - это второй госпиталь для Украины? Или немцы решили сэкономить и примазаться к эстонцам ?
Если интересует, вот страничка производителя: https://mmh.ee/ https://mmh.ee/
ROLE 2 тут означает не второй госпиталь, а протокол военной медицины, второй эшелон оказания помощи. Но читал что наши готовят для вас еще три таких
А то всяко може трапитися....
На смартфони поміняти
Не можна на високі посади обирати шахраїв, не купляйтесь на їхні привабливі гасла.