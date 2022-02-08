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Естонія передала ЗСУ мобільний польовий госпіталь Role 2. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 лютого, Естонська Республіка передала Збройним Силам України мобільний польовий госпіталь Role 2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у фейсбуці.

Українській делегації було урочисто передано символічного ключа від мобільного польового госпіталю. Ганна Маляр від імені України висловила щиру вдячність за такий спільний подарунок Естонії та Німеччини.

"У церемонії підписання договору дарування на військово-морській базі Сил оборони Естонії взяли участь Міністр оборони Естонської Республіки Кейл Лаанет, заступник Міністра оборони України Ганна Маляр та Посол Федеративної Республіки Німеччина в Естонії Крістіне Хохман", – йдеться в повідомленні.

Естонія передала ЗСУ мобільний польовий госпіталь Role 2 01

За словами заступниці міністра оборони України, вона разом з командувачкою Медичних сил ЗСУ бригадним генералом Тетяною Остащенко везуть ключ від госпіталя в Україну.

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"Скоро прибуде і госпіталь", – наголосила Ганна Маляр.

Естонія передала ЗСУ мобільний польовий госпіталь Role 2 02
Естонія передала ЗСУ мобільний польовий госпіталь Role 2 03
Естонія передала ЗСУ мобільний польовий госпіталь Role 2 04
Естонія передала ЗСУ мобільний польовий госпіталь Role 2 05
Естонія передала ЗСУ мобільний польовий госпіталь Role 2 06
Фото: Маляр/фейсбук

Естонія передала ЗСУ мобільний польовий госпіталь Role 2 07

Естонія (1657) ЗСУ (7717) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+51
Так тримати, дякуємо. А ще не варто працювати за Мінськом. це просто затягування проблеми. Будапештський договір - інша справа. Саме до цього закликає Тимошенко.
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08.02.2022 15:49 Відповісти
+49
Хороша новина. Вдячні! я думаю, що далі варто діяти дипломатично у форматі Будапешту, як це рекомендує Тимошенко
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08.02.2022 15:17 Відповісти
+49
дякуємо! Тимошенко вже який раз закликає вирішувати це питання за Будапештським меморандумом. Чому цього не роблять? як на мене, такий підхід може допомогти.
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08.02.2022 16:02 Відповісти
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Дякуємо панове-браття 🇺🇦🤝🇪🇪!
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08.02.2022 14:59 Відповісти
Молодці, не те що їхні кузени по крові - мадьяри.
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08.02.2022 14:59 Відповісти
виправте, будь ласка. Міністра оборони Естонії звуть Калле.
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08.02.2022 15:04 Відповісти
Дяка!
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08.02.2022 15:05 Відповісти
Немцы решили подарить Украине госпиталь ( Один ) и забрали его у Эстонии ???

эстонцам спасибо
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08.02.2022 15:05 Відповісти
Немцы частично финансировали.
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08.02.2022 16:57 Відповісти
Понимаю . Но Германия раньше анонсировала , что оружие Украине не даст , а даст госпиталь
Так эстонский госпиталь - это второй госпиталь для Украины? Или немцы решили сэкономить и примазаться к эстонцам ?
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08.02.2022 17:00 Відповісти
Второй вариант верный. Госпиталь нашего производства, от нас, а немцы лишь оплатили часть стоймости.
Если интересует, вот страничка производителя: https://mmh.ee/ https://mmh.ee/

ROLE 2 тут означает не второй госпиталь, а протокол военной медицины, второй эшелон оказания помощи. Но читал что наши готовят для вас еще три таких
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08.02.2022 17:17 Відповісти
Спасибо . Есть всё-таки друзья у Украины !
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08.02.2022 17:20 Відповісти
Ничего себе "полевой госпиталь"! У нас многие районные больницы хуже оснащены. Спасибо Эстонии!
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08.02.2022 15:09 Відповісти
Видео развертывания: https://mmh.ee/wp-content/uploads/2020/07/deployment_new.mp4#t=,40

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08.02.2022 17:25 Відповісти
Дай Боже, щоб не знадобився. Та щиро дякуємо за підтримку і допомогу!
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08.02.2022 15:09 Відповісти
Aitäh!!
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08.02.2022 15:16 Відповісти
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08.02.2022 15:17 Відповісти
Хороша новина. Вдячні! я думаю, що далі варто діяти дипломатично у форматі Будапешту, як це рекомендує Тимошенко
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08.02.2022 15:17 Відповісти
Молодцы, спасибо!!!! Но хотелось бы чтобы они не пригодились и наши воины были целыми и не вредимым
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08.02.2022 15:22 Відповісти
А тим часом, десь на українському кордоні, митник Вася Непийпиво зробив собі на 5 таких шпиталів і збудував собі хатинку
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08.02.2022 15:25 Відповісти
Викладіть фото коли прибудить, будь ласка...
А то всяко може трапитися....
На смартфони поміняти
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08.02.2022 15:26 Відповісти
Жодним чином не хотів образити наших друзів Естонців!
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08.02.2022 15:28 Відповісти
Велика їм подяка!
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08.02.2022 15:29 Відповісти
Подяка! Далі потрібно діяти за Будапештським меморандумом, про який вже неодноразово згадували Тимошенко.
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08.02.2022 15:32 Відповісти
Ну и отлично.
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08.02.2022 15:36 Відповісти
Так тримати, дякуємо. А ще не варто працювати за Мінськом. це просто затягування проблеми. Будапештський договір - інша справа. Саме до цього закликає Тимошенко.
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08.02.2022 15:49 Відповісти
При слові Тимошенко у мене зразу спливає згадка про "кабальні газові угоди". Вона тоді перевищила свої повноваження, обдурила Ющенка і втекла до Путіна підписувати угоди які ніхто з України перед підписом не бачив.
Не можна на високі посади обирати шахраїв, не купляйтесь на їхні привабливі гасла.
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10.02.2022 09:33 Відповісти
дякуємо! Тимошенко вже який раз закликає вирішувати це питання за Будапештським меморандумом. Чому цього не роблять? як на мене, такий підхід може допомогти.
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08.02.2022 16:02 Відповісти
чудовий MASH) дай Бог щоб не знадобився
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08.02.2022 16:08 Відповісти
Дуже добре, що є країни які нам допомагають. я думаю, що варто діяти, як каже Тимошенко (вирішення у Будапештському форматі). Вона все-таки понад 20 років у політиці і за цей час здобула цінні знання і досвід.
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08.02.2022 16:15 Відповісти
ПОКЛОН ВАМ - БРАТЬЯ!!!!!!
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08.02.2022 16:41 Відповісти
Если интересует, вот еще информации по госпиталю: https://mmh.ee/
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08.02.2022 17:03 Відповісти
Да, тем более в состав «Будапешт плюс» войдут все страны-гаранты территориальной целостности Украины.
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08.02.2022 20:36 Відповісти
Тому що справжні БРАТИ!
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09.02.2022 14:45 Відповісти
 
 