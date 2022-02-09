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Кабмин утвердил выплату 500 грн за бустерную дозу COVID-вакцины

Кабмин утвердил выплату 500 грн за бустерную дозу COVID-вакцины

Кабинет Министров Украины утвердил выделение украинцам, получившим бустерную дозу вакцины, дополнительных 500 грн в рамках государственной программы "єПідтримка", а также увеличил срок действия счета для получения такой помощи с четырех до девяти месяцев.

Соответствующее постановление правительство утвердило с однодневной доработкой на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению правительства, украинцы, сделавшие бустерную дозу вакцины, смогут получить дополнительно 500 грн на специальный счет с 14 марта.

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Автор: 

вакцина (3815) выплаты (665) Кабмин (14043) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Мне та 1000 фиолетова , а тут ещё 500 . Может лучше направить эти деньги на оборону ?
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09.02.2022 16:57 Ответить
+6
Мама сусідки, яка не має смартфону, звернулась до банку , щоб отримати "картку на 1000 зеленського".... Її ввічливо послали ...А після бустерної дози напевно пошлють ще ввічливіше ...
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09.02.2022 17:04 Ответить
+3
тю..., це підкуп? щось дешевенько...
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09.02.2022 16:57 Ответить
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Мне та 1000 фиолетова , а тут ещё 500 . Может лучше направить эти деньги на оборону ?
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09.02.2022 16:57 Ответить
https://www.forbes.com/sites/roberthart/2020/10/20/researchers-warn-some-covid-19-vaccines-could-increase-risk-of-hiv-infection/?sh=4291ed883740


ResИсследователи предупреждают, что некоторые вакцины против Covid-19 могут увеличить риск заражения ВИЧ
earchers Warn Some Covid-19 Vaccines Could Increase Risk Of HIV Infection
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09.02.2022 17:57 Ответить
Направлять ненадо-они туда недойдут.
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09.02.2022 19:28 Ответить
тю..., це підкуп? щось дешевенько...
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09.02.2022 16:57 Ответить
Нас не возмешь-мы взятки не берем.
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09.02.2022 19:29 Ответить
Мама сусідки, яка не має смартфону, звернулась до банку , щоб отримати "картку на 1000 зеленського".... Її ввічливо послали ...А після бустерної дози напевно пошлють ще ввічливіше ...
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09.02.2022 17:04 Ответить
сумніваюсь я що янелох ще раз зможе обманути людей.
хоч 500 хоч 1000 хоч смартфон.
та хоч золоті яйця від Гордона.
НЕ ПРОКАТІТ!!!
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09.02.2022 17:13 Ответить
Так и до премии за смерть до пенсионного возраста скоро дойдут.
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09.02.2022 17:42 Ответить
просто золотой дождь....
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09.02.2022 17:43 Ответить
это сказочное предложение 500 грн. для неорганизованного населения! А бюджетников ломают через колено аж трещит!
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09.02.2022 17:46 Ответить
******* інфяцією.
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09.02.2022 17:49 Ответить
Slushaite, a Ukraina prezidentsko parlamentskaja ili parlamento prezidentskaja. ne nu tochno, po juridicheski kak? To chto v reale oligarho korumpirovannaja, eto ne nado pisatj, eto ja znaju.
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09.02.2022 17:56 Ответить
Второе.
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09.02.2022 20:29 Ответить
Как Дёшево стоит Жизнь Человека 🤔🤔🤔
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09.02.2022 18:15 Ответить
дешевле разово заплатить 500 грн чем платить за тест+больничный лист+медикаменты при реанимации....
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09.02.2022 18:49 Ответить
А хто два рази зіграє на піаніно, йухом, тому 2000 видадуть ...
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09.02.2022 19:10 Ответить
не всё так весело, как кажется ...
Последние исследования и статистика показывают, что вакцинация действует мах 120-150 дней при этом снижая естественный иммунитет, который не восстанавливается, таким образом придётся колоться каждые 3-4 месяца ... посмотрите пример Израиля, где многие получили уже 4 прививки, а результат плачевный ...
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09.02.2022 19:32 Ответить
 
 