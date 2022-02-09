Кабмин утвердил выплату 500 грн за бустерную дозу COVID-вакцины
Кабинет Министров Украины утвердил выделение украинцам, получившим бустерную дозу вакцины, дополнительных 500 грн в рамках государственной программы "єПідтримка", а также увеличил срок действия счета для получения такой помощи с четырех до девяти месяцев.
Соответствующее постановление правительство утвердило с однодневной доработкой на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению правительства, украинцы, сделавшие бустерную дозу вакцины, смогут получить дополнительно 500 грн на специальный счет с 14 марта.
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ResИсследователи предупреждают, что некоторые вакцины против Covid-19 могут увеличить риск заражения ВИЧ
earchers Warn Some Covid-19 Vaccines Could Increase Risk Of HIV Infection
хоч 500 хоч 1000 хоч смартфон.
та хоч золоті яйця від Гордона.
НЕ ПРОКАТІТ!!!
Последние исследования и статистика показывают, что вакцинация действует мах 120-150 дней при этом снижая естественный иммунитет, который не восстанавливается, таким образом придётся колоться каждые 3-4 месяца ... посмотрите пример Израиля, где многие получили уже 4 прививки, а результат плачевный ...