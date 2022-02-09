Кабмин утвердил выплату 500 грн за бустерную дозу COVID-вакцины

Кабинет Министров Украины утвердил выделение украинцам, получившим бустерную дозу вакцины, дополнительных 500 грн в рамках государственной программы "єПідтримка", а также увеличил срок действия счета для получения такой помощи с четырех до девяти месяцев.

Соответствующее постановление правительство утвердило с однодневной доработкой на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению правительства, украинцы, сделавшие бустерную дозу вакцины, смогут получить дополнительно 500 грн на специальный счет с 14 марта.

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