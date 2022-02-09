Кабмін затвердив виплату 500 грн за бустерну дозу COVID-вакцини
Кабінет Міністрів України затвердив виділення українцям, які отримали бустерну дозу вакцини, додаткових 500 грн у рамках державної програми "єПідтримка", а також збільшив термін дії рахунку для отримання такої допомоги з чотирьох до дев'яти місяців.
Відповідну постанову уряд затвердив з одноденним доопрацюванням на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з повідомленням уряду, українці, які зробили бустерну дозу вакцини, зможуть отримати додатково 500 грн на спеціальний рахунок із 14 березня.
Топ коментарі
+13 Envoy
показати весь коментар09.02.2022 16:57 Відповісти Посилання
+6 Нина Лабунская
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+3 Шуц
показати весь коментар09.02.2022 16:57 Відповісти Посилання
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ResИсследователи предупреждают, что некоторые вакцины против Covid-19 могут увеличить риск заражения ВИЧ
earchers Warn Some Covid-19 Vaccines Could Increase Risk Of HIV Infection
хоч 500 хоч 1000 хоч смартфон.
та хоч золоті яйця від Гордона.
НЕ ПРОКАТІТ!!!
Последние исследования и статистика показывают, что вакцинация действует мах 120-150 дней при этом снижая естественный иммунитет, который не восстанавливается, таким образом придётся колоться каждые 3-4 месяца ... посмотрите пример Израиля, где многие получили уже 4 прививки, а результат плачевный ...