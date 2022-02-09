Кабмін затвердив виплату 500 грн за бустерну дозу COVID-вакцини

Кабінет Міністрів України затвердив виділення українцям, які отримали бустерну дозу вакцини, додаткових 500 грн у рамках державної програми "єПідтримка", а також збільшив термін дії рахунку для отримання такої допомоги з чотирьох до дев'яти місяців.

Відповідну постанову уряд затвердив з одноденним доопрацюванням на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням уряду, українці, які зробили бустерну дозу вакцини, зможуть отримати додатково 500 грн на спеціальний рахунок із 14 березня.

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