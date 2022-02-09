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Идею "финляндизации" Украины обсуждают в дипломатических кругах, - New York Times

Идею

Президент Франции Эмманюэль Макрон отрицал, что использовал термин "финляндизация" по Украине, однако в дипломатических кругах все больше обсуждается такая идея.

Об этом пишет издание New York Times, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник использовал срок холодной войны, сказав журналистам во время полета в Москву, что "финляндизация" Украины была "одной из моделей на столе" для ослабления напряженности с Россией. Во вторник, стоя рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским" в Киеве, Макрон отрицал эту реплику, которая, казалось, поставила его в спор не только с украинцами, но и США. Но эта идея снова обсуждается в дипломатических кругах", - пишет издание.

NYT объясняет, что термин "финлядизация" означает суровый нейтралитет Финляндии во время холодной войны, закрепленный в договоре с Москвой 1948 года, когда напряженность между Советским Союзом и Западом была на высоком уровне. Договор гарантировал Финляндии, что в отличие от других стран Восточной Европы она не столкнется с советским вторжением, но она согласилась оставаться вне НАТО и позволила соседнему гиганту оказывать значительное влияние на ее внутреннюю и внешнюю политику.

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"Некоторые эксперты утверждают, что "финляндизация" является лучшим курсом, который может Украина выбрать. Кремль четко осознает, что Финляндия, которая когда-то была нейтральным буферным государством между Советским Союзом и НАТО, стала гораздо менее нейтральной, тяготея в сторону Запада после распада Советского Союза", - добавило издание.

Автор: 

НАТО (10177) россия (96446) Финляндия (991)


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Топ комментарии
+57
Хто подав цю ідею ? І чому вирішують БЕЗ нас ?
Уявіть нашу долю вирішують чужі люди, поки зеленський в ******* бавиться.
Ну це капець просто !
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09.02.2022 16:58 Ответить
+49
Йух у белки видели? Мы уже были нейтральными. Результаты нейтральности девятый год отрыгиваем кровью
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09.02.2022 16:59 Ответить
+44
як можна вірити кацапам! Єдиний шлях - це стати сильними
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09.02.2022 17:07 Ответить
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Ну загнули!!! Жабоїди взагалі нюх втратили, чи як?
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09.02.2022 18:22 Ответить
Вже були ми Фінляндією до 2014 року.

Все погано скінчилося. Тепер будемо партнерами США та НАТО.
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09.02.2022 18:41 Ответить
"....Договір гарантував Фінляндії, що на відміну від інших країн Східної Європи, вона не зіткнеться з радянським вторгненням, але натомість вона погодилася залишатися поза НАТО і дозволила сусідньому гіганту здійснювати значний вплив на її внутрішню та зовнішню політику..." Джерело: Макрон, а як на рахунок "фінляндизація" Франції і Німеччини? Хоча вибачте, ви і так вже "фінляндизирувались" під Росію дальше нікуди. Тоді друге питання: "Хто тебе с... звав вирішувати долю України без України?" Сидів тихенько і сидів би ... ні приперлось і почало висказувати ідеї, які влаштовують Росію, а не Україну, сволота ...
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09.02.2022 19:02 Ответить
Думаю, що можна погодитись на фінляндізацію, після того, як на руїнах Кремля виросте бур'ян.
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09.02.2022 19:04 Ответить
Правильно ***** макрону тикало і в хєр не ставило. Підар цей макрон.
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09.02.2022 19:05 Ответить
Як там Будапештський меморандум себе почуває?

Яка в біса "фінлядизація"?
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09.02.2022 19:10 Ответить
Сосіть х#й "фінлянтизатори" ссикливі.
Українці будуть чинити опір рашисста-нацистам!
Америка, Британія, Канада допоможуть !
Треба ігнорувати Францію й Німеччину - вони хвойди *****.
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09.02.2022 19:11 Ответить
финляндизация и нейтральность были возможны до осени 2013 года...возможно, и то не факт.

после 2014 года, после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, это невозможно априори.

такую возможность перечеркнула сама паРаша своими преступлениями против Украины и

мирового порядка.

паРаша и ее подпевалы, ПНХ все!

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09.02.2022 19:12 Ответить
Вообще-то не вопрос. На..уй из донбасса и Крыма с компенсациями. И можно подумать о нейтральности
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09.02.2022 19:34 Ответить
Это не остановит москалей. Для них, Украины нет.
Всё что говорят в кремле - это постоянное враньё.
Манергейм.
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09.02.2022 20:19 Ответить
Ну зачем что-то придумывать? Есть прекрасный Будапештский договор. Давайте начнем с его соблюдения! А там посмотрим.
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09.02.2022 20:24 Ответить
ХОРОШИЙ ПУТИН - ЭТО МЕРТВЫЙ ПУТИН.
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09.02.2022 20:29 Ответить
В Финляндии 3 миллиона населения. В Украине 40 млн. Поэтому любые договоры в этом направлении лишены смысла. Украина сильнее написанного на бумаге!
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09.02.2022 20:31 Ответить
Ага, навіть так.
І які ж це конкретно дипломатичні кола це обговорюють ?

Німецькі і французькі, як завжди ?
Чи й інші, крім британських та польських ?
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09.02.2022 20:44 Ответить
є ще один термін "************",це коли воно згине
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09.02.2022 20:50 Ответить
Украина уже выбрала свой путь, он закреплён в конституции. Все остальное можете себе в зад засунуть и отправляться в пешее эротическое путешествие.
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09.02.2022 20:58 Ответить
Нехай цапи, німці та жабоїди стають нейтральними.
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09.02.2022 21:08 Ответить
другий раз кацапи нас не обманять.
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09.02.2022 23:38 Ответить
Видається, що, обговорюючи Україну, саму Україну при цьому не стурбуваліся спитати.
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10.02.2022 04:30 Ответить
На то они и политики.Обговаривать они могут что угодно.В том числе и "финляндизацию" как обсолютно не приемлемый вариант после событий 14г.Главное примет тот или иной вариант наше общество.После выборов 19г. у меня большие сомнения в адекватности наших людей.
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10.02.2022 08:04 Ответить
пара париж снова - делить на 2 зоны.....
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10.02.2022 16:16 Ответить
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