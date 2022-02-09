Идею "финляндизации" Украины обсуждают в дипломатических кругах, - New York Times

Президент Франции Эмманюэль Макрон отрицал, что использовал термин "финляндизация" по Украине, однако в дипломатических кругах все больше обсуждается такая идея.

Об этом пишет издание New York Times, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник использовал срок холодной войны, сказав журналистам во время полета в Москву, что "финляндизация" Украины была "одной из моделей на столе" для ослабления напряженности с Россией. Во вторник, стоя рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским" в Киеве, Макрон отрицал эту реплику, которая, казалось, поставила его в спор не только с украинцами, но и США. Но эта идея снова обсуждается в дипломатических кругах", - пишет издание.

NYT объясняет, что термин "финлядизация" означает суровый нейтралитет Финляндии во время холодной войны, закрепленный в договоре с Москвой 1948 года, когда напряженность между Советским Союзом и Западом была на высоком уровне. Договор гарантировал Финляндии, что в отличие от других стран Восточной Европы она не столкнется с советским вторжением, но она согласилась оставаться вне НАТО и позволила соседнему гиганту оказывать значительное влияние на ее внутреннюю и внешнюю политику.

Читайте также: Финский депутат высказался против вступления Украины в НАТО и теперь уходит с поста председателя комитета

"Некоторые эксперты утверждают, что "финляндизация" является лучшим курсом, который может Украина выбрать. Кремль четко осознает, что Финляндия, которая когда-то была нейтральным буферным государством между Советским Союзом и НАТО, стала гораздо менее нейтральной, тяготея в сторону Запада после распада Советского Союза", - добавило издание.