Идею "финляндизации" Украины обсуждают в дипломатических кругах, - New York Times
Президент Франции Эмманюэль Макрон отрицал, что использовал термин "финляндизация" по Украине, однако в дипломатических кругах все больше обсуждается такая идея.
Об этом пишет издание New York Times, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник использовал срок холодной войны, сказав журналистам во время полета в Москву, что "финляндизация" Украины была "одной из моделей на столе" для ослабления напряженности с Россией. Во вторник, стоя рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским" в Киеве, Макрон отрицал эту реплику, которая, казалось, поставила его в спор не только с украинцами, но и США. Но эта идея снова обсуждается в дипломатических кругах", - пишет издание.
NYT объясняет, что термин "финлядизация" означает суровый нейтралитет Финляндии во время холодной войны, закрепленный в договоре с Москвой 1948 года, когда напряженность между Советским Союзом и Западом была на высоком уровне. Договор гарантировал Финляндии, что в отличие от других стран Восточной Европы она не столкнется с советским вторжением, но она согласилась оставаться вне НАТО и позволила соседнему гиганту оказывать значительное влияние на ее внутреннюю и внешнюю политику.
"Некоторые эксперты утверждают, что "финляндизация" является лучшим курсом, который может Украина выбрать. Кремль четко осознает, что Финляндия, которая когда-то была нейтральным буферным государством между Советским Союзом и НАТО, стала гораздо менее нейтральной, тяготея в сторону Запада после распада Советского Союза", - добавило издание.
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Все погано скінчилося. Тепер будемо партнерами США та НАТО.
Яка в біса "фінлядизація"?
Українці будуть чинити опір рашисста-нацистам!
Америка, Британія, Канада допоможуть !
Треба ігнорувати Францію й Німеччину - вони хвойди *****.
после 2014 года, после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, это невозможно априори.
такую возможность перечеркнула сама паРаша своими преступлениями против Украины и
мирового порядка.
паРаша и ее подпевалы, ПНХ все!
Всё что говорят в кремле - это постоянное враньё.
Манергейм.
І які ж це конкретно дипломатичні кола це обговорюють ?
Німецькі і французькі, як завжди ?
Чи й інші, крім британських та польських ?