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Новости Война
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С начала суток на Донбассе сохраняется "тишина", - штаб ООС

С начала суток на Донбассе сохраняется

С начала суток российско-оккупационные войска на Донбассе не открывали огонь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Также читайте: За сутки войска РФ трижды срывали "тишину" на Донбассе: открывали огонь из гранатометов и сбросили ВОГ-17 в районе Невельского, потерь нет, - штаб ООС

Автор: 

обстрел (28239) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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кожної доби звіт про обстріли.
ви можете прибрати з свої речі це довбане слово ТИША????
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09.02.2022 17:10 Ответить
Брехня....
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09.02.2022 17:13 Ответить
У нас есть Хим. войска? Мы готовы ?
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09.02.2022 17:33 Ответить
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09.02.2022 17:47 Ответить
Буряты любят тишину.
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09.02.2022 19:46 Ответить
 
 