С начала суток на Донбассе сохраняется "тишина", - штаб ООС
С начала суток российско-оккупационные войска на Донбассе не открывали огонь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ви можете прибрати з свої речі це довбане слово ТИША????