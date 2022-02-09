Від початку доби на Донбасі зберігається "тиша", - штаб ООС
Від початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі не відкривали вогонь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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ви можете прибрати з свої речі це довбане слово ТИША????