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Новини Війна
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Від початку доби на Донбасі зберігається "тиша", - штаб ООС

Від початку доби на Донбасі зберігається

Від початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі не відкривали вогонь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Також читайте: Танки, гаубиці і міномети: спецмісія ОБСЄ виявила десятки одиниць техніки військ РФ на Донбасі. ПЕРЕЛІК

Автор: 

обстріл (29558) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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кожної доби звіт про обстріли.
ви можете прибрати з свої речі це довбане слово ТИША????
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09.02.2022 17:10 Відповісти
Брехня....
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09.02.2022 17:13 Відповісти
У нас есть Хим. войска? Мы готовы ?
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09.02.2022 17:33 Відповісти
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09.02.2022 17:47 Відповісти
Буряты любят тишину.
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09.02.2022 19:46 Відповісти
 
 