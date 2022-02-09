Від початку доби на Донбасі зберігається "тиша", - штаб ООС

Від початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі не відкривали вогонь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Також читайте: Танки, гаубиці і міномети: спецмісія ОБСЄ виявила десятки одиниць техніки військ РФ на Донбасі. ПЕРЕЛІК