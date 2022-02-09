Форумы "Украина послезавтра" по разработке плана развития Украины пройдут в регионах – Данилюк, Климкин, Рябошапка

Ведущие государственные управленцы, научные специалисты, бизнесмены и общественные деятели со всех уголков Украины начинают работу над детальным планом перезагрузки и развития Украины.

Об этом рассказали соучредители Центра национальной стойкости и развития Александр Данилюк, Павел Климкин и Руслан Рябошапка на открытии форума "Украина послезавтра", который проходит 9 февраля в Киеве.

Как отметил Александр Данилюк, после каждых выборов для страны открывается окно возможностей, которое длится около года.

"Его нельзя в очередной раз потерять. А для этого необходим четкий план перезагрузки и развития Украины и сильная команда. Цель форума "Украина послезавтра" - уже сегодня положить начало разработке такого плана, чтобы с первого дня можно было принимать быстрые и эффективные решения в интересах государства и людей", – подчеркнул он.

Руслан Рябошапка добавил, что к разработке плана действий планируют привлечь профессионалов с опытом со всей Украины.

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"Форумы "Украина послезавтра" в скором времени пройдут по всей Украине. К работе над планом действий будут привлечены люди с практическим опытом и знаниями из всех регионов. Это представители общественности, бизнеса, ученые, люди с положительными кейсами в государственном управлении и местном самоуправлении", – рассказал Рябошапка.

По словам Павла Климкина, цель этого мероприятия не создать утопический документ, не имеющий ничего общего с реальным положением дел, а предоставить четкий пошаговый план, который даст понятные ответы на вопросы безопасности, справедливости и благосостояния.

"Мы убеждены, что те, кто будет разрабатывать этот план, смогут его реализовать. Иначе свой план по Украине реализует Путин", - подчеркнул Климкин.

К форуму присоединились ведущие специалисты в сфере безопасности, экономики, образования, здравоохранения, права, борьбы с коррупцией, журналисты, представители общественности и народные депутаты. В их числе Андрей Загороднюк, Павел Кухта, Сергей Фурса, Юрий Бутусов, Лилия Гриневич, Олег Сенцов, Борислав Береза и другие.

Напомним, учредили Центр национальной устойчивости и развития Министр финансов (2016-2018) и Секретарь СНБО (2019) Александр Данилюк, Министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин и Генеральный прокурор (2019-2020) Руслан Рябошапка.