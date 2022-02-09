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Форумы "Украина послезавтра" по разработке плана развития Украины пройдут в регионах – Данилюк, Климкин, Рябошапка

Форумы

Ведущие государственные управленцы, научные специалисты, бизнесмены и общественные деятели со всех уголков Украины начинают работу над детальным планом перезагрузки и развития Украины.

Об этом рассказали соучредители Центра национальной стойкости и развития Александр Данилюк, Павел Климкин и Руслан Рябошапка на открытии форума "Украина послезавтра", который проходит 9 февраля в Киеве.

Как отметил Александр Данилюк, после каждых выборов для страны открывается окно возможностей, которое длится около года.

"Его нельзя в очередной раз потерять. А для этого необходим четкий план перезагрузки и развития Украины и сильная команда. Цель форума "Украина послезавтра" - уже сегодня положить начало разработке такого плана, чтобы с первого дня можно было принимать быстрые и эффективные решения в интересах государства и людей", – подчеркнул он.

Руслан Рябошапка добавил, что к разработке плана действий планируют привлечь профессионалов с опытом со всей Украины.

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"Форумы "Украина послезавтра" в скором времени пройдут по всей Украине. К работе над планом действий будут привлечены люди с практическим опытом и знаниями из всех регионов. Это представители общественности, бизнеса, ученые, люди с положительными кейсами в государственном управлении и местном самоуправлении", – рассказал Рябошапка.

По словам Павла Климкина, цель этого мероприятия не создать утопический документ, не имеющий ничего общего с реальным положением дел, а предоставить четкий пошаговый план, который даст понятные ответы на вопросы безопасности, справедливости и благосостояния.

"Мы убеждены, что те, кто будет разрабатывать этот план, смогут его реализовать. Иначе свой план по Украине реализует Путин", - подчеркнул Климкин.

К форуму присоединились ведущие специалисты в сфере безопасности, экономики, образования, здравоохранения, права, борьбы с коррупцией, журналисты, представители общественности и народные депутаты. В их числе Андрей Загороднюк, Павел Кухта, Сергей Фурса, Юрий Бутусов, Лилия Гриневич, Олег Сенцов, Борислав Береза и другие.

Напомним, учредили Центр национальной устойчивости и развития Министр финансов (2016-2018) и Секретарь СНБО (2019) Александр Данилюк, Министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин и Генеральный прокурор (2019-2020) Руслан Рябошапка.

Автор: 

Климкин Павел (2352) Данилюк Александр (469) Рябошапка Руслан (409)


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Топ комментарии
+3
Це вже схоже на велике післязавтрство...
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09.02.2022 18:23 Ответить
+2
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09.02.2022 18:55 Ответить
+2
"ведущие государственные управленцы " уже круто поработали ))))))
Из-за налоговой реформы украинцы забрали из банков 65 млрд гривен, - экономист Кухар Источник:
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09.02.2022 19:10 Ответить
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Це вже схоже на велике післязавтрство...
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09.02.2022 18:23 Ответить
30 років країни в Європі, одна половина якої дорівнює Німеччині, а інша- Британії *****...
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09.02.2022 18:28 Ответить
А чей счет этот банкет?
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09.02.2022 18:30 Ответить
в инете на дожде и рос. блогеров появилсь якобы (благая весть) что шизик жириновский заболел короной и его долбанные лёгкие якобы поражены на 50-75% и он лежит в элитной клинике... неужели подохнет животное проклятое сумасшедшее..... хотя бы...будем надеяться что это не фэйк...посмотрим...
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09.02.2022 18:32 Ответить
Ні, не фейк
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09.02.2022 18:34 Ответить
здохне падлюка....
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09.02.2022 19:20 Ответить
Данилюк, Клімкін, Рябошапка... а ще б Разумкова до кумпанії... То та когорта, завдяки якій маємо сьогоднішнє позавчора, пілять... І вони вирішили знову нафорумити? А може вже досить?
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09.02.2022 18:33 Ответить
"Сбитые лётчики" , наконец-то , пытаются что-то успеть сделать полезное... Удачи! Может у вас получится.
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09.02.2022 18:36 Ответить
завтра наши карманы, а Украина - послезавтра
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09.02.2022 18:42 Ответить
Є такий фільм "Післязавтра" - хріново якось для більшої частини планети закінчилось
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09.02.2022 18:46 Ответить
Бывшие зебилы на этом форуме и послезавтра останутся зебилами.
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09.02.2022 18:47 Ответить
"ведущие государственные управленцы " ... я сча уссусь....от смеха
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09.02.2022 18:48 Ответить
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09.02.2022 18:55 Ответить
я за час могу сварганить сайт))) за копейки )))
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09.02.2022 19:00 Ответить
а если сча продать киви и ауди на форе, то мона и денюх заработать )))
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09.02.2022 19:02 Ответить
Я могу сказать что будет в Украине, в подобной ситуации.
Через день-два, в офис этих программистов ввалятся боевики из ДБР, конфискуют серверы, компьютеры, все возможные документы.
Будут открыты уголовные дела по всем возможным статьям.
Начнут кошмарить всех сотрудников, их семьи, друзей и просто знакомых.
И будут владельцы этой компании проклинать тот день, когда они приняли решение начать работать в сфере IT, вместо того, что бы открыть автосервис или кафе...
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09.02.2022 20:53 Ответить
"ведущие государственные управленцы " уже круто поработали ))))))
Из-за налоговой реформы украинцы забрали из банков 65 млрд гривен, - экономист Кухар Источник:
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09.02.2022 19:10 Ответить
то ли еще будет...)))))
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09.02.2022 19:11 Ответить
Завтра - без зелених, післязавтра - процвітати.
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09.02.2022 19:13 Ответить
Як же набридло знімати всю цю локшину з вух
Збираються форуми, штовхають спічі про "перезавантаження", і ні одна курва на них не скаже правду, бо кожен з цих "проффесіоналів" думає перш за все за свою шкуру, а не за загальні інтереси держави.
Ну який суддя, наприклад, відмовиться від положеному йому по закону 150...500 тис.грн зарплати і пенсії в 100...300тис.грн на місяць по закону про Судоустрій, хоч цей закон і явно суперечить фундаментальному принципу Конституції про рівноправ'я громадян. Тобто "для всіх громадян - один закон".

Держава ніколи не буде демократичною, міцною і справедливою, якщо будуть існувати такі антиконституційні закони, які ділять громадян країни на касти, які живуть по окремим для кожної касти законам. Така держава приречена на деградацію і загибель. І якщо ви про це мовчите, значить весь ваш проект брехливий з самого початку. З самого початку націлений лише на здобуття влади, пільг і привілей, які дає ця влада її носіям в нерівноправних суспільствах. А всі слова про "перезавантаження" - лютий треш.
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09.02.2022 20:49 Ответить
 
 