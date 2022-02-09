Форумы "Украина послезавтра" по разработке плана развития Украины пройдут в регионах – Данилюк, Климкин, Рябошапка
Ведущие государственные управленцы, научные специалисты, бизнесмены и общественные деятели со всех уголков Украины начинают работу над детальным планом перезагрузки и развития Украины.
Об этом рассказали соучредители Центра национальной стойкости и развития Александр Данилюк, Павел Климкин и Руслан Рябошапка на открытии форума "Украина послезавтра", который проходит 9 февраля в Киеве.
Как отметил Александр Данилюк, после каждых выборов для страны открывается окно возможностей, которое длится около года.
"Его нельзя в очередной раз потерять. А для этого необходим четкий план перезагрузки и развития Украины и сильная команда. Цель форума "Украина послезавтра" - уже сегодня положить начало разработке такого плана, чтобы с первого дня можно было принимать быстрые и эффективные решения в интересах государства и людей", – подчеркнул он.
Руслан Рябошапка добавил, что к разработке плана действий планируют привлечь профессионалов с опытом со всей Украины.
"Форумы "Украина послезавтра" в скором времени пройдут по всей Украине. К работе над планом действий будут привлечены люди с практическим опытом и знаниями из всех регионов. Это представители общественности, бизнеса, ученые, люди с положительными кейсами в государственном управлении и местном самоуправлении", – рассказал Рябошапка.
По словам Павла Климкина, цель этого мероприятия не создать утопический документ, не имеющий ничего общего с реальным положением дел, а предоставить четкий пошаговый план, который даст понятные ответы на вопросы безопасности, справедливости и благосостояния.
"Мы убеждены, что те, кто будет разрабатывать этот план, смогут его реализовать. Иначе свой план по Украине реализует Путин", - подчеркнул Климкин.
К форуму присоединились ведущие специалисты в сфере безопасности, экономики, образования, здравоохранения, права, борьбы с коррупцией, журналисты, представители общественности и народные депутаты. В их числе Андрей Загороднюк, Павел Кухта, Сергей Фурса, Юрий Бутусов, Лилия Гриневич, Олег Сенцов, Борислав Береза и другие.
Напомним, учредили Центр национальной устойчивости и развития Министр финансов (2016-2018) и Секретарь СНБО (2019) Александр Данилюк, Министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин и Генеральный прокурор (2019-2020) Руслан Рябошапка.
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Через день-два, в офис этих программистов ввалятся боевики из ДБР, конфискуют серверы, компьютеры, все возможные документы.
Будут открыты уголовные дела по всем возможным статьям.
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И будут владельцы этой компании проклинать тот день, когда они приняли решение начать работать в сфере IT, вместо того, что бы открыть автосервис или кафе...
Из-за налоговой реформы украинцы забрали из банков 65 млрд гривен, - экономист Кухар Источник:
Збираються форуми, штовхають спічі про "перезавантаження", і ні одна курва на них не скаже правду, бо кожен з цих "проффесіоналів" думає перш за все за свою шкуру, а не за загальні інтереси держави.
Ну який суддя, наприклад, відмовиться від положеному йому по закону 150...500 тис.грн зарплати і пенсії в 100...300тис.грн на місяць по закону про Судоустрій, хоч цей закон і явно суперечить фундаментальному принципу Конституції про рівноправ'я громадян. Тобто "для всіх громадян - один закон".
Держава ніколи не буде демократичною, міцною і справедливою, якщо будуть існувати такі антиконституційні закони, які ділять громадян країни на касти, які живуть по окремим для кожної касти законам. Така держава приречена на деградацію і загибель. І якщо ви про це мовчите, значить весь ваш проект брехливий з самого початку. З самого початку націлений лише на здобуття влади, пільг і привілей, які дає ця влада її носіям в нерівноправних суспільствах. А всі слова про "перезавантаження" - лютий треш.