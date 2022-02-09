У Германии нет юридических запретов на поставку оружия Украине, – Кулеба

В законодательстве Германии нет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я честно сказал: Анналена, ваша позиция несправедлива. И второе, мы проанализировали всю вашу нормативную базу, и нет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине, поэтому это политическое решение. Если это сугубо политическое решение, значит, оно может быть по крайней мере частично модифицированное. С этим Анналена уехала обратно", - рассказал Кулеба.

Министр отметил, что вопрос поставки оружия Украине чрезвычайно сложен и что новое немецкое правительство находится под серьезным внутренним и внешним давлением по этой позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Германия выработали проект решения по поставкам оружия, - Кулеба