У Германии нет юридических запретов на поставку оружия Украине, – Кулеба
В законодательстве Германии нет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я честно сказал: Анналена, ваша позиция несправедлива. И второе, мы проанализировали всю вашу нормативную базу, и нет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине, поэтому это политическое решение. Если это сугубо политическое решение, значит, оно может быть по крайней мере частично модифицированное. С этим Анналена уехала обратно", - рассказал Кулеба.
Министр отметил, что вопрос поставки оружия Украине чрезвычайно сложен и что новое немецкое правительство находится под серьезным внутренним и внешним давлением по этой позиции.
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дайте 5 млрд и мы в расчете
но Зе потратят по своему усмотрению
а не по нашему
в том дело
янык выторговыва так деньги с пу и запада
эти пользуются ситуаций
но суть та-же - оказия сорвать банк
Зараз Ганси налетять і пояснять нам, що "не все так однозначно"
не дають і все...
своє треба мати.
пацани вже 8 років гинуть, війна у нас.
а ви їблаками щолкаєте і гроші крадете.