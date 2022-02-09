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У Германии нет юридических запретов на поставку оружия Украине, – Кулеба

У Германии нет юридических запретов на поставку оружия Украине, – Кулеба

В законодательстве Германии нет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я честно сказал: Анналена, ваша позиция несправедлива. И второе, мы проанализировали всю вашу нормативную базу, и нет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине, поэтому это политическое решение. Если это сугубо политическое решение, значит, оно может быть по крайней мере частично модифицированное. С этим Анналена уехала обратно", - рассказал Кулеба.

Министр отметил, что вопрос поставки оружия Украине чрезвычайно сложен и что новое немецкое правительство находится под серьезным внутренним и внешним давлением по этой позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Германия выработали проект решения по поставкам оружия, - Кулеба

Автор: 

Германия (7102) оружие (10288) Кулеба Дмитрий (2880) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+15
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09.02.2022 19:04 Ответить
+7
ну ясно, что немцы поплыли, как только начали раскручивать тему, что Германия не помогает Украине оружием, потому что президент Украины - еврей!
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09.02.2022 19:09 Ответить
+6
Схоже,з німцями так провели денацифікацію,що тепер потрібно робити депацифікацію.Пардон,за товтологію.
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09.02.2022 19:09 Ответить
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09.02.2022 19:04 Ответить
Каждый день по самолету прилетает, отстаньте вы уже от этих гансов ! Вы думаете они сп-2 строили, потому что сильно за нас ?!
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09.02.2022 19:08 Ответить
За сп-2 гансів жаба давить.Ціни на газ так поперли,що кацапам цей проект окупився ще до запуску а ганси виходить вклали фінанси в порожню трубу...
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09.02.2022 19:13 Ответить
Сегодня два было...747й и Глоубмастер
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09.02.2022 19:46 Ответить
Схоже,з німцями так провели денацифікацію,що тепер потрібно робити депацифікацію.Пардон,за товтологію.
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09.02.2022 19:09 Ответить
ну ясно, что немцы поплыли, как только начали раскручивать тему, что Германия не помогает Украине оружием, потому что президент Украины - еврей!
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09.02.2022 19:09 Ответить
кулеба немцам - не хотите давать оружие, мы можем взять отступными
дайте 5 млрд и мы в расчете
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09.02.2022 19:11 Ответить
Гроші і є зброя. Можна байрактарів купити чи пускових установок.
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09.02.2022 19:18 Ответить
оно-то так,
но Зе потратят по своему усмотрению
а не по нашему
в том дело
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09.02.2022 19:20 Ответить
на какую-то Є-Гуйню
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09.02.2022 19:24 Ответить
точно
янык выторговыва так деньги с пу и запада
эти пользуются ситуаций
но суть та-же - оказия сорвать банк
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09.02.2022 19:27 Ответить
Нає-бабусь і дідусів наприклад.
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09.02.2022 19:29 Ответить
Це якщо ще продадуть. А не скажуть як євреї - нічого без нашого дозволу.
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09.02.2022 19:24 Ответить
Що там в німецькій методичці за зброю написано?

Зараз Ганси налетять і пояснять нам, що "не все так однозначно"
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09.02.2022 19:12 Ответить
Ну то вони будуть на рівних говорити з 73% наших. Знайдуть спільну мову.
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09.02.2022 20:03 Ответить
У Німеччини, як у тієї кралі, з якою домовлявся слуга_народА Яременко, просто: ...анал -- табу!... (с)
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09.02.2022 19:14 Ответить
ну, нема заборони і що?
не дають і все...
своє треба мати.
пацани вже 8 років гинуть, війна у нас.
а ви їблаками щолкаєте і гроші крадете.
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09.02.2022 19:20 Ответить
воно асфальт кладе ...
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09.02.2022 19:22 Ответить
Політичне, бо німці - виборці не хочуть надавати зброю воюючим країнам, зокрема нам.
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09.02.2022 19:23 Ответить
сейчас немецкие историки признают, что одной из ошибок Гитлера было не признать независимость Украины в 1941 году.
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09.02.2022 19:27 Ответить
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09.02.2022 19:30 Ответить
І що, незрозуміло?
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09.02.2022 19:39 Ответить
Я б теж хотів більше, але треба бути вдячними за те що дають! А не претензії висувати!
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09.02.2022 19:40 Ответить
Это верно что мало, но есть одно но, взорвались обычные боеприпасы, а привозят противотанковые и противовоздушные ракеты, тут как бы 1 к 1 считать не надо - главное выполнение задачи и если на подбитие одного танка надо 1 ПТРК, то снарядов для артиллерии сотни. Пока будут возить самолетами, а не кораблями и Ж/Д, то будет так как есть. Начнется война откроют лэндлиз и все потечет рекой через Польшу по Ж/Д. Главное сразу не сдуться и дать отпор!
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09.02.2022 22:04 Ответить
Это обычный западный и германский расизм. Пакистанцам можно ядерное оружие, украинским дикарям - низзя.
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09.02.2022 19:44 Ответить
И почему наше правительство так унижается перед Германией недают так пускай и не дают,помогут другие страны.Посмотрим как будет петь Германия когда ***** отведет войска от границ Украины после завершения ,,плановых учений,,.А страны члены ЕС которые расчитывали на защиту Германии получили хороший урок как будут немцы им помагать в такой ситуации как в Украине.
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09.02.2022 19:46 Ответить
Німці мають інтерес, життя москалів і українців їм байдужі. Буде війна і чим більше буде убитих і поруйновано міст і сел тим більші прибутки у кишенях німців. Озброїти українців то це запобіти війні а це не входить у плани німецьких політиків що мріють про повернення втрачених східних земель. Цинічно але прагматично, їм як сильна і розвинута Україна не потрібна то і московія що увесь час загрожує Европі своєю воєнною потугою. Чим більше дві протиборчи країни втратять свого пірья тим краще третій силі що очолює Евросоюзну економіку.
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09.02.2022 19:48 Ответить
Та навряд дії Германії піднімуть їй авторитет або довіру особливо у східних країн ЕС.Все більше шансів на розширення має пропонований союз Англія-Польша-Україна.
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09.02.2022 20:02 Ответить
Від Німеччини ми з 2014 отримали 1,4 мільярда євро, від Ізраїлю крім звинувачень в антисемітизмі не отримали нічого. Але до Ізраїлю жодних претензій.
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09.02.2022 20:20 Ответить
А що ще може Ізраїль говорити,адже Ізраїль це була фактично 16-та республіка СССР створена совком для того щоб злодії мали де скритись від ОБХСС.Та де більшість населення вихідці із совка та московії.
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09.02.2022 20:31 Ответить
Мокши, одним словом...
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09.02.2022 20:40 Ответить
P.S.Зайдіть в любий перекладая та перекладіть слово єврей на Руминську,Венгерську,Словатську,Чешську,Польську,Німецьку,Італійську і всюди дістанете в переводі одне і теж слово за яке тут на форумі можуть кожного заблокувати але чомусь Ізраїль не свинувачує вище перераховані країни в антисиметизмі а тільки безпідставно Україну по вказівкам *****.
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09.02.2022 20:45 Ответить
немчурам - ***** не разрешает!!!!!!!
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10.02.2022 16:28 Ответить
 
 