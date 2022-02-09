У Німеччини немає юридичних заборон на постачання зброї Україні, – Кулеба

У законодавстві Німеччини немає жодних юридичних заборон на постачання зброї Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я чесно сказав: Анналена, ваша позиція є несправедливою. І друге, ми проаналізували всю вашу нормативну базу, і немає жодних юридичних заборон на постачання зброї Україні, тому це політичне рішення. Якщо це суто політичне рішення, значить, воно може бути принаймні частково модифіковане. З цим Анналена поїхала назад", - розповів Кулеба.

Міністр зауважив, що питання постачання зброї Україні є надзвичайно складним і що новий німецький уряд перебуває під серйозним внутрішнім і зовнішнім тиском щодо цієї позиції.

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