У Німеччини немає юридичних заборон на постачання зброї Україні, – Кулеба
У законодавстві Німеччини немає жодних юридичних заборон на постачання зброї Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я чесно сказав: Анналена, ваша позиція є несправедливою. І друге, ми проаналізували всю вашу нормативну базу, і немає жодних юридичних заборон на постачання зброї Україні, тому це політичне рішення. Якщо це суто політичне рішення, значить, воно може бути принаймні частково модифіковане. З цим Анналена поїхала назад", - розповів Кулеба.
Міністр зауважив, що питання постачання зброї Україні є надзвичайно складним і що новий німецький уряд перебуває під серйозним внутрішнім і зовнішнім тиском щодо цієї позиції.
Топ коментарі
+15 Светлана Науменко
показати весь коментар09.02.2022 19:04 Відповісти Посилання
+7 Vitaliy noname
показати весь коментар09.02.2022 19:09 Відповісти Посилання
+6 ТутАхламон
показати весь коментар09.02.2022 19:09 Відповісти Посилання
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дайте 5 млрд и мы в расчете
но Зе потратят по своему усмотрению
а не по нашему
в том дело
янык выторговыва так деньги с пу и запада
эти пользуются ситуаций
но суть та-же - оказия сорвать банк
Зараз Ганси налетять і пояснять нам, що "не все так однозначно"
не дають і все...
своє треба мати.
пацани вже 8 років гинуть, війна у нас.
а ви їблаками щолкаєте і гроші крадете.