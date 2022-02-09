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Макрон дал Путину "частные обещания" по нейтральному статусу Украины, - Daily Mail

Макрон дал Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон, на днях имевший переговоры с президентом России Владимиром Путиным, якобы дал ему "частные обещания" для достижения мирного соглашения по Украине.

Об этом пишет британское издание Daily Mail, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

По данным СМИ, во время обеда в Москве 7 февраля Макрон сделал Путину предложения, не согласованные партнерами Франции по НАТО, включая Великобританию. По этому поводу правительство Британии выразило "глубокое волнение".

Ссылаясь на собственные источники, агентство пишет, что из-за того, что французский лидер не проконсультировался с союзниками в преддверии переговоров с Путиным, любое соглашение может стать "бессмысленным". В частности, говорится, что предложения Макрона якобы касались нейтрального статуса Украины, что сделает невозможным ее вступление в Альянс.

"Он делал все по-своему, мы не знаем, что происходит. Он вышел за пределы позиции НАТО. Смешно, посмотрим, что из этого выйдет", – заявил собеседник издания.

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Автор: 

путин владимир (31654) членство в НАТО (1548) Макрон Эмманюэль (1381)


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Топ комментарии
+24
Ні в якому випадку Україна не згодиться на нейтральний статус.Це все одно,що закласти міну під майбутнє наших дітей.На наші долі випало відстояти Україну,щоб онуки і діти жили спокійно
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09.02.2022 21:18 Ответить
+22
К сожалению в наших интересах чтобы он их выиграл, иные кандидаты там просто швах
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09.02.2022 21:13 Ответить
+20
ездил за поддержкой на выборах, которые омикрон с треском проиграет
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09.02.2022 20:55 Ответить
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Мікрон -сволота кацапська. Одне слово - франтік.
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18.03.2022 18:38 Ответить
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