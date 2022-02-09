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Макрон дав Путіну "приватні обіцянки" щодо нейтрального статусу України, - Daily Mail

Макрон дав Путіну

Президент Франції Еммануель Макрон, який днями мав переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, нібито дав йому "приватні обіцянки" для досягнення мирної угоди щодо України.

Про це пише британське видання Daily Mail, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН".

За даними ЗМІ, під час обіду у Москві 7 лютого Макрон зробив Путіну пропозиції, які не були узгоджені партнерами Франції по НАТО, включаючи Велику Британію. З цього приводу уряд Британії висловив "глибоке хвилювання".

Посилаючись на власні джерела, агентство пише, що через те, що французький лідер не проконсультувався з союзниками напередодні переговорів з Путіним, будь-яка угода може стати "безглуздою". Зокрема, йдеться про те, що пропозиції Макрона нібито стосувалися нейтрального статусу України, що зробить неможливим її вступ до Альянсу.

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"Він робив усе по-своєму, ми не знаємо, що відбувається. Він вийшов за межі позиції НАТО. Смішно, подивимося, що з цього вийде", – заявив співрозмовник видання.

Автор: 

путін володимир (24230) членство в НАТО (1757) Макрон Емманюель (1535)


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Топ коментарі
+24
Ні в якому випадку Україна не згодиться на нейтральний статус.Це все одно,що закласти міну під майбутнє наших дітей.На наші долі випало відстояти Україну,щоб онуки і діти жили спокійно
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09.02.2022 21:18 Відповісти
+22
К сожалению в наших интересах чтобы он их выиграл, иные кандидаты там просто швах
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09.02.2022 21:13 Відповісти
+20
ездил за поддержкой на выборах, которые омикрон с треском проиграет
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09.02.2022 20:55 Відповісти
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Мікрон -сволота кацапська. Одне слово - франтік.
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18.03.2022 18:38 Відповісти
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