Макрон дав Путіну "приватні обіцянки" щодо нейтрального статусу України, - Daily Mail

Президент Франції Еммануель Макрон, який днями мав переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, нібито дав йому "приватні обіцянки" для досягнення мирної угоди щодо України.

Про це пише британське видання Daily Mail, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН".

За даними ЗМІ, під час обіду у Москві 7 лютого Макрон зробив Путіну пропозиції, які не були узгоджені партнерами Франції по НАТО, включаючи Велику Британію. З цього приводу уряд Британії висловив "глибоке хвилювання".

Посилаючись на власні джерела, агентство пише, що через те, що французький лідер не проконсультувався з союзниками напередодні переговорів з Путіним, будь-яка угода може стати "безглуздою". Зокрема, йдеться про те, що пропозиції Макрона нібито стосувалися нейтрального статусу України, що зробить неможливим її вступ до Альянсу.

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"Він робив усе по-своєму, ми не знаємо, що відбувається. Він вийшов за межі позиції НАТО. Смішно, подивимося, що з цього вийде", – заявив співрозмовник видання.