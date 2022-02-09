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В "Слуге народа" ожидают, что Трухин сам сложит мандат

В

Законодательных оснований лишить депутата Александра Трухина мандата нет.

Об этом глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила в интервью "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Если нет законодательных оснований его отозвать и забрать у него мандат, то как ты можешь нарушать закон? И ты не можешь его никоим образом забрать. Останется ли он депутатом или нет будет зависеть от того, насколько он считает, что его поведение было недостойным и насколько он может сдать сам мандат", – сказала Шуляк.

Ситуация с Трухиным, говорит Шуляк, в очередной раз поднимает вопрос о применении "императивного мандата" для народных депутатов.

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"Мне кажется, что сейчас очень правильное время начать эту дискуссию. Снова внести законопроект, касающийся императивного мандата", - сказала Елена Шуляк.

Автор: 

Слуга народа (2638) Шуляк Елена (86) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+18
Блин, только вчера вытер экран и тут опять эти две хари...
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09.02.2022 22:47 Ответить
+15
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZVn0rXpxWb4QT3c6p7SvqBn45w8vIP_Fkrsn_VSOXaJiSP6ZztZxzavP_niNiYTxra5aoo-71HUwgRn8ddmNA57ttclR3Bvlgw9--PP8NZMwzOtnuFClAz-ddkwxcnl7Kw&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4892220520815711&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVn0rXpxWb4QT3c6p7SvqBn45w8vIP_Fkrsn_VSOXaJiSP6ZztZxzavP_niNiYTxra5aoo-71HUwgRn8ddmNA57ttclR3Bvlgw9--PP8NZMwzOtnuFClAz-ddkwxcnl7Kw&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·



Тепер про пропаганду Зеленського.

Телеканал «ДОМ» лише за грудень 2021 року розпиляв з держбюджету 533 млн(!!!) гривень.

Більше ніж півмільярда!
Уявіть собі цю суму.

На підвищення з/п військовим другий рік немає.
На з/п лікарям теж не дуже є.
На паливо для військової техніки також немає.

Але є сотні мільйонів на нікому не потрібний російськомовний канал «Дом» і совково-пропагандистський канал «Рада».

І це при тому що рейтинги цих каналів «плінтусні» - не перевищують сумарно 1%…

Тепер наш Є-Зеленьский придумав пиляти гроші ще на смартфони для людей 60+ де відкати будуть до 25% від загальної суми.

Корупційна клоака імені Зеленського вже не просто поглинає країну. Ми повністю живемо в ній.
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09.02.2022 22:50 Ответить
+8
типичные ржи обрезанных гопников
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09.02.2022 22:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Блин, только вчера вытер экран и тут опять эти две хари...
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09.02.2022 22:47 Ответить
типичные ржи обрезанных гопников
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09.02.2022 22:51 Ответить
при чому обрiзаних по мозгу
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10.02.2022 11:20 Ответить
Тю... заведіть собі плюватєльніцу! Єкран точно не винний.
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10.02.2022 05:35 Ответить
рефлекси
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10.02.2022 08:26 Ответить
інстинкти? генетика?
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10.02.2022 17:39 Ответить
і таке може бути
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10.02.2022 17:44 Ответить
Користуюся комплектом захисних плівок.
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10.02.2022 08:08 Ответить
Когда игра заканчивается, и король и пешка падают в одну и ту же коробку ...
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09.02.2022 22:48 Ответить
... а потім стукає молоточок та сипеться земелька
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09.02.2022 22:51 Ответить
https://zaxid.net/******************************************************************************************* Майже всі слідчі Львівського райуправління поліції подали рапорти на звільнення Масове звільнення поліцейські пояснюють тиском нового керівника управління


============================================
На всіх посадах корумповані ставленики Зеленського!
У Львові з 15 слідчих рапорти написало 14 слідчих... Їх керівник відомий в Закарпатті корупціонер Василь Шимон!
Це повний треш, що робиться в поліції і хто займає високі посади !!!
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09.02.2022 22:49 Ответить
Трухин сам мог и правду сразу рассказать.

Но почему-то в СН говорить правду не принято.
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09.02.2022 22:49 Ответить
ага, зеленський з порохом та попередниками сядуть на довічне з конфіскацією, ***** вдавиться та здохне і ще з нашої країни зникнуть злочинці, дебіли і не буде корупції
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09.02.2022 22:50 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZVn0rXpxWb4QT3c6p7SvqBn45w8vIP_Fkrsn_VSOXaJiSP6ZztZxzavP_niNiYTxra5aoo-71HUwgRn8ddmNA57ttclR3Bvlgw9--PP8NZMwzOtnuFClAz-ddkwxcnl7Kw&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4892220520815711&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVn0rXpxWb4QT3c6p7SvqBn45w8vIP_Fkrsn_VSOXaJiSP6ZztZxzavP_niNiYTxra5aoo-71HUwgRn8ddmNA57ttclR3Bvlgw9--PP8NZMwzOtnuFClAz-ddkwxcnl7Kw&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·



Тепер про пропаганду Зеленського.

Телеканал «ДОМ» лише за грудень 2021 року розпиляв з держбюджету 533 млн(!!!) гривень.

Більше ніж півмільярда!
Уявіть собі цю суму.

На підвищення з/п військовим другий рік немає.
На з/п лікарям теж не дуже є.
На паливо для військової техніки також немає.

Але є сотні мільйонів на нікому не потрібний російськомовний канал «Дом» і совково-пропагандистський канал «Рада».

І це при тому що рейтинги цих каналів «плінтусні» - не перевищують сумарно 1%…

Тепер наш Є-Зеленьский придумав пиляти гроші ще на смартфони для людей 60+ де відкати будуть до 25% від загальної суми.

Корупційна клоака імені Зеленського вже не просто поглинає країну. Ми повністю живемо в ній.
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09.02.2022 22:50 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZUjTYYhcNsrjp2TSMyca9Az-rkPzZV9-0jVoPZ5JBkPMAvw8Pe3Ld8aI918uo6Ile-GLK-pnUB4TAuOBDXWDshumWctfVPZcJlOIIzdF6Q4PdxHmb-p6U2l_bG8T_vVKa8&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7732256306800408?__cft__[0]=AZUjTYYhcNsrjp2TSMyca9Az-rkPzZV9-0jVoPZ5JBkPMAvw8Pe3Ld8aI918uo6Ile-GLK-pnUB4TAuOBDXWDshumWctfVPZcJlOIIzdF6Q4PdxHmb-p6U2l_bG8T_vVKa8&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·



Коли я прочитав новину, Володимир Зеленський призначив державним уповноваженим Антимонопольного комітету України Сергія Шершуна, який нещодавно захищав компанії олігарха Ігоря Коломойського в судах проти АМКУ, то не дуже здивувався. По-перше, Шершун фаховий юрист, який допомогає Коломойському вигравати суды у АМКУ. А на цій посаді йому буде легше це робити, якщо він і далі продовжить працювати на Ігоря Валерійовича. А по-друге, треба не забувати, що Шершун у 2021 році захищав інтереси "Укртатнафти" Коломойського у судовому спорі проти АМКУ. Тож він і в темі, і в матеріалах. Наприклад він приймав участь у засіданні у серпні 2021 року, де представники групи компаній, пов'язаних з групою "Приват" ("Укртатнафта", "Укрнафта" та інші), добиваються відміни штрафу АМКУ 4,7 млрд грн за паливний картель автозаправок. А процес ще йде, тож чому б Зеленському і не призначити таку фахову людину державним уповноваженим в АМКУ.

А от коли я дізнався, що у грудні на телеканал "Дом", який мало хто дивиться через те, що він не цікавий та пропагандистський, витратили більше ніж півмільярда гривень, то зрозумів, що іграшки Зеленського коштують нам дуже дорого. З 1 по 31 грудня 2021 року держпідприємство здійснило 575 платежів на користь 151 контрагентів на загальну суму 532,5 млн грн. І це нагадує тупий розпил бюджетних грошей в кінці року. Мабуть в ОП з глузду з'їхали, що так зухвало займаються "Великим марнотратством". Може це банальна корупція? А може цинічна зрада, коли гроші їдуть не на оборону держави, а на подібні проекти. Не знаю, що тут більше мотивує Зеленського та його оточення, але бабло вони пилять так, що аж гай гуде! І цей марний розпил бюджетних коштів не закінчується. Так, https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZUjTYYhcNsrjp2TSMyca9Az-rkPzZV9-0jVoPZ5JBkPMAvw8Pe3Ld8aI918uo6Ile-GLK-pnUB4TAuOBDXWDshumWctfVPZcJlOIIzdF6Q4PdxHmb-p6U2l_bG8T_vVKa8&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський ?
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09.02.2022 22:53 Ответить
То есть, попытка подкупа полицейского при исполнении, это чистой воды административка?
Так скоро и за убийство, просто штрафовать будут...
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09.02.2022 22:58 Ответить
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10.02.2022 00:35 Ответить
у смeртних та богiв олiмпу рiзнi закони
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10.02.2022 11:24 Ответить
На одному з ресурсів повідомили, що після зустрічі з нашим гідрантом, у глави МЗС Словенії виявили коронавірус. Ну пошліть нашого бідоносця на мокшанські болота, бункерному ху...лу в очі глянути.
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09.02.2022 22:59 Ответить
>Законодательных оснований лишить депутата Александра Трухина мандата нет ))))

императивные мандаты плвчут, сцы в глаза бобикам )
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09.02.2022 23:00 Ответить
Складе мандат, піде в суд, сяде до в'язниці за спробу підкупу поліцейського….щаззз!
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09.02.2022 23:00 Ответить
зеля своего не сдаст. ложили они уй на ваше лицо
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09.02.2022 23:02 Ответить
Не складёт. Ума не хватит.

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09.02.2022 23:04 Ответить
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09.02.2022 23:10 Ответить
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09.02.2022 23:08 Ответить
Пора слугам народа, не в Трускавце, а в СИЗО свои академии проходить! Надоело. если бандюк, то "слуга народа"...
Эти проститутки, от зЕлохского допрыгаются, что столбы ими будут украшать...
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09.02.2022 23:12 Ответить
І не просто очікують. Іде інтенсивна компанія по відбілюванню перевізника печеньок.
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09.02.2022 23:16 Ответить
зебобики корчат дурачка. не могу забрать мандат. монобольшинство.

а сепарам в конституцию они могут
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09.02.2022 23:16 Ответить
Там ещё одного бл@дуна ждут уже давно , уже даже притихло всё..
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09.02.2022 23:33 Ответить
политические импотенты..
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09.02.2022 23:38 Ответить
Они там бибанутые все? Мож ему ещё и наворованное самому отдать? Идиоты...
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10.02.2022 00:01 Ответить
сам п'є сам гуляє
сам з себе мандат складає ...
п.с.
нічіго нє нарушає
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10.02.2022 00:01 Ответить
''Я - Трухін , я - разбійнік. Пошов я звідси! Січас Баканову падзваню нащьот міня - чорта.''
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10.02.2022 00:05 Ответить
Трухин уйдет?...положит с прибором...
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10.02.2022 03:01 Ответить
Нє. Скаже гордо "Я ж нє лох!". І сповістить свій вік...
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10.02.2022 05:42 Ответить
Пора им ребрендинг делать -предлагаю новое название партия президента Украины Зеленского-"СЛЁЗЫ НАРОДА"
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10.02.2022 03:43 Ответить
Якось трагічно. "Нарід" хотів ржати! Треба щось смішне-смішне. Наприклад "юрмальське піаніно".
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10.02.2022 05:40 Ответить
Не розхитуйте кришку!
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10.02.2022 07:47 Ответить
Та вже розхитали. Треба забивати гвіздками...
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10.02.2022 17:41 Ответить
Можно и "ДУРЬ НАРОДА".
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10.02.2022 08:14 Ответить
это смерти подобно
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10.02.2022 07:15 Ответить
Та таке, мандат він складе! Це ж не "тихенько в ліс піти".
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10.02.2022 08:12 Ответить
Брехня. Основания есть:
Статья 4. Досрочное прекращение полномочий народного депутата
Украины
Полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае:
1) личного письменного заявления о сложении депутатских полномочий;
2) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении его;
3) признания его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;
4) прекращения его гражданства или выезда на постоянное жительство за пределы
Украины;
5) смерти;
6) нарушения требований части первой статьи 3 настоящего Закона.
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10.02.2022 10:34 Ответить
 
 