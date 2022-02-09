В "Слуге народа" ожидают, что Трухин сам сложит мандат

Законодательных оснований лишить депутата Александра Трухина мандата нет.

Об этом глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила в интервью "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Если нет законодательных оснований его отозвать и забрать у него мандат, то как ты можешь нарушать закон? И ты не можешь его никоим образом забрать. Останется ли он депутатом или нет будет зависеть от того, насколько он считает, что его поведение было недостойным и насколько он может сдать сам мандат", – сказала Шуляк.

Ситуация с Трухиным, говорит Шуляк, в очередной раз поднимает вопрос о применении "императивного мандата" для народных депутатов.

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"Мне кажется, что сейчас очень правильное время начать эту дискуссию. Снова внести законопроект, касающийся императивного мандата", - сказала Елена Шуляк.