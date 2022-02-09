В "Слуге народа" ожидают, что Трухин сам сложит мандат
Законодательных оснований лишить депутата Александра Трухина мандата нет.
Об этом глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила в интервью "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
"Если нет законодательных оснований его отозвать и забрать у него мандат, то как ты можешь нарушать закон? И ты не можешь его никоим образом забрать. Останется ли он депутатом или нет будет зависеть от того, насколько он считает, что его поведение было недостойным и насколько он может сдать сам мандат", – сказала Шуляк.
Ситуация с Трухиным, говорит Шуляк, в очередной раз поднимает вопрос о применении "императивного мандата" для народных депутатов.
"Мне кажется, что сейчас очень правильное время начать эту дискуссию. Снова внести законопроект, касающийся императивного мандата", - сказала Елена Шуляк.
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На всіх посадах корумповані ставленики Зеленського!
У Львові з 15 слідчих рапорти написало 14 слідчих... Їх керівник відомий в Закарпатті корупціонер Василь Шимон!
Це повний треш, що робиться в поліції і хто займає високі посади !!!
Но почему-то в СН говорить правду не принято.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4892220520815711&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVn0rXpxWb4QT3c6p7SvqBn45w8vIP_Fkrsn_VSOXaJiSP6ZztZxzavP_niNiYTxra5aoo-71HUwgRn8ddmNA57ttclR3Bvlgw9--PP8NZMwzOtnuFClAz-ddkwxcnl7Kw&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·
Тепер про пропаганду Зеленського.
Телеканал «ДОМ» лише за грудень 2021 року розпиляв з держбюджету 533 млн(!!!) гривень.
Більше ніж півмільярда!
Уявіть собі цю суму.
На підвищення з/п військовим другий рік немає.
На з/п лікарям теж не дуже є.
На паливо для військової техніки також немає.
Але є сотні мільйонів на нікому не потрібний російськомовний канал «Дом» і совково-пропагандистський канал «Рада».
І це при тому що рейтинги цих каналів «плінтусні» - не перевищують сумарно 1%…
Тепер наш Є-Зеленьский придумав пиляти гроші ще на смартфони для людей 60+ де відкати будуть до 25% від загальної суми.
Корупційна клоака імені Зеленського вже не просто поглинає країну. Ми повністю живемо в ній.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7732256306800408?__cft__[0]=AZUjTYYhcNsrjp2TSMyca9Az-rkPzZV9-0jVoPZ5JBkPMAvw8Pe3Ld8aI918uo6Ile-GLK-pnUB4TAuOBDXWDshumWctfVPZcJlOIIzdF6Q4PdxHmb-p6U2l_bG8T_vVKa8&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Коли я прочитав новину, Володимир Зеленський призначив державним уповноваженим Антимонопольного комітету України Сергія Шершуна, який нещодавно захищав компанії олігарха Ігоря Коломойського в судах проти АМКУ, то не дуже здивувався. По-перше, Шершун фаховий юрист, який допомогає Коломойському вигравати суды у АМКУ. А на цій посаді йому буде легше це робити, якщо він і далі продовжить працювати на Ігоря Валерійовича. А по-друге, треба не забувати, що Шершун у 2021 році захищав інтереси "Укртатнафти" Коломойського у судовому спорі проти АМКУ. Тож він і в темі, і в матеріалах. Наприклад він приймав участь у засіданні у серпні 2021 року, де представники групи компаній, пов'язаних з групою "Приват" ("Укртатнафта", "Укрнафта" та інші), добиваються відміни штрафу АМКУ 4,7 млрд грн за паливний картель автозаправок. А процес ще йде, тож чому б Зеленському і не призначити таку фахову людину державним уповноваженим в АМКУ.
А от коли я дізнався, що у грудні на телеканал "Дом", який мало хто дивиться через те, що він не цікавий та пропагандистський, витратили більше ніж півмільярда гривень, то зрозумів, що іграшки Зеленського коштують нам дуже дорого. З 1 по 31 грудня 2021 року держпідприємство здійснило 575 платежів на користь 151 контрагентів на загальну суму 532,5 млн грн. І це нагадує тупий розпил бюджетних грошей в кінці року. Мабуть в ОП з глузду з'їхали, що так зухвало займаються "Великим марнотратством". Може це банальна корупція? А може цинічна зрада, коли гроші їдуть не на оборону держави, а на подібні проекти. Не знаю, що тут більше мотивує Зеленського та його оточення, але бабло вони пилять так, що аж гай гуде! І цей марний розпил бюджетних коштів не закінчується. Так, https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZUjTYYhcNsrjp2TSMyca9Az-rkPzZV9-0jVoPZ5JBkPMAvw8Pe3Ld8aI918uo6Ile-GLK-pnUB4TAuOBDXWDshumWctfVPZcJlOIIzdF6Q4PdxHmb-p6U2l_bG8T_vVKa8&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський ?
Так скоро и за убийство, просто штрафовать будут...
императивные мандаты плвчут, сцы в глаза бобикам )
Эти проститутки, от зЕлохского допрыгаются, что столбы ими будут украшать...
а сепарам в конституцию они могут
сам з себе мандат складає ...
п.с.
нічіго нє нарушає
Статья 4. Досрочное прекращение полномочий народного депутата
Украины
Полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае:
1) личного письменного заявления о сложении депутатских полномочий;
2) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении его;
3) признания его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;
4) прекращения его гражданства или выезда на постоянное жительство за пределы
Украины;
5) смерти;
6) нарушения требований части первой статьи 3 настоящего Закона.