В "Слузі народу" очікують, що Трухін сам складе мандат

Законодавчих підстав позбавити депутата Олександра Трухіна мандату нема.

Про це голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо немає законодавчих підстав його відкликати і забрати в нього мандат, то як ти можеш порушувати закон? І ти не можеш його ніяким чином забрати. Залишаться він депутатом чи ні залежатиме від того, наскільки він вважає, що його поведінка була негідною і наскільки він може здати сам мандат", – сказала Шуляк.

Ситуація з Трухіним, каже Шуляк, вчергове порушує питання про застосування "імперативного мандата" для народних депутатів.

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"Мені здається, що зараз надзвичайно правильний час розпочати цю дискусію. Знову внести законопроєкт, який стосується імперативного мандата", – сказала Олена Шуляк.