Пограничник задержан в Львовской области на взятке 700 долл., - ГПСУ. ФОТО

В Львовской области на взятке задержан инспектор пограничной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничник задержан при получении взятки в размере 550 долларов. Это вторая часть средств, которые он получил за создание искусственных препятствий в принятии на военную службу по контракту и дальнейшее содействие в устройстве в одно из подразделений Львовского пограничного отряда. В общей сложности всю эту сделку пограничник согласился провернуть за 700 долларов.

Смотрите также: Депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн, - НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В настоящее время военнослужащий отдела "Рава-Русская" задержан в порядке ст. 208 УПК. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.