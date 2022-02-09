РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9768 посетителей онлайн
Новости Взяточники
7 231 8

Пограничник задержан в Львовской области на взятке 700 долл., - ГПСУ. ФОТО

В Львовской области на взятке задержан инспектор пограничной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничник задержан в Львовской области на взятке 700 долл., - ГПСУ 01

Пограничник задержан при получении взятки в размере 550 долларов. Это вторая часть средств, которые он получил за создание искусственных препятствий в принятии на военную службу по контракту и дальнейшее содействие в устройстве в одно из подразделений Львовского пограничного отряда. В общей сложности всю эту сделку пограничник согласился провернуть за 700 долларов.

Пограничник задержан в Львовской области на взятке 700 долл., - ГПСУ 02

Смотрите также: Депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн, - НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В настоящее время военнослужащий отдела "Рава-Русская" задержан в порядке ст. 208 УПК. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Автор: 

взятка (6195) Госпогранслужба (6646) пограничники (1589) Львовская область (2955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всё обычно как всегда и через день...они там 99% взяточники...
показать весь комментарий
09.02.2022 23:10 Ответить
Довели человека нищенской зарплатой.
показать весь комментарий
09.02.2022 23:13 Ответить
Во как, не только депутаты сн берут взятки, но и пограничники
показать весь комментарий
09.02.2022 23:15 Ответить
Пограничник тоже слуга урода?
показать весь комментарий
09.02.2022 23:52 Ответить
скорее поро хобот.
показать весь комментарий
10.02.2022 00:33 Ответить
не поделился с начальником?
показать весь комментарий
10.02.2022 00:32 Ответить
Это что ж там за условия службы такие в Рава-Русской, что на контракт туда за 700 баксов только устроиться можно?
показать весь комментарий
10.02.2022 00:41 Ответить
Это в крови у украинцев(Арахамия)
показать весь комментарий
10.02.2022 07:20 Ответить
 
 