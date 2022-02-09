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Пограничник задержан в Львовской области на взятке 700 долл., - ГПСУ. ФОТО
В Львовской области на взятке задержан инспектор пограничной службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Пограничник задержан при получении взятки в размере 550 долларов. Это вторая часть средств, которые он получил за создание искусственных препятствий в принятии на военную службу по контракту и дальнейшее содействие в устройстве в одно из подразделений Львовского пограничного отряда. В общей сложности всю эту сделку пограничник согласился провернуть за 700 долларов.
В настоящее время военнослужащий отдела "Рава-Русская" задержан в порядке ст. 208 УПК. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
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Vitaliy Pavlov
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Максим Максимович #492073
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Leonid Panteleev #443224
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