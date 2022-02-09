Прикордонник затриманий на Львівщині на хабарі 700 дол., - ДПСУ. ФОТО

У Львівській області на хабарі затримано інспектора прикордонної служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прикордонника затримано під час отримання хабаря в розмірі 550 доларів. Це друга частина коштів, які він отримав за не створення штучних перешкод у прийнятті на військову службу за контрактом та подальше сприяння у влаштуванні в один із підрозділів Львівського прикордонного загону. Загалом всю цю оборудку прикордонник погодився провернути за 700 доларів.

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Наразі військовослужбовця відділу "Рава-Руська" затримано у порядку ст. 208 КПК. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.