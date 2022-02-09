УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9843 відвідувача онлайн
Новини Хабарники
7 231 8

Прикордонник затриманий на Львівщині на хабарі 700 дол., - ДПСУ. ФОТО

У Львівській області на хабарі затримано інспектора прикордонної служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прикордонник затриманий на Львівщині на хабарі 700 дол., - ДПСУ 01

Прикордонника затримано під час отримання хабаря в розмірі 550 доларів. Це друга частина коштів, які він отримав за не створення штучних перешкод у прийнятті на військову службу за контрактом та подальше сприяння у влаштуванні в один із підрозділів Львівського прикордонного загону. Загалом всю цю оборудку прикордонник погодився провернути за 700 доларів.

Прикордонник затриманий на Львівщині на хабарі 700 дол., - ДПСУ 02

Також читайте: Прикордонника затримали на Закарпатті на хабарі 1250 долл. за сприяння контрабанді, - Нацполіція. ФОТО

Наразі військовослужбовця відділу "Рава-Руська" затримано у порядку ст. 208 КПК. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.

Автор: 

хабар (4750) Держприкордонслужба ДПСУ (6208) прикордонники (1115) Львівська область (2485)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всё обычно как всегда и через день...они там 99% взяточники...
показати весь коментар
09.02.2022 23:10 Відповісти
Довели человека нищенской зарплатой.
показати весь коментар
09.02.2022 23:13 Відповісти
Во как, не только депутаты сн берут взятки, но и пограничники
показати весь коментар
09.02.2022 23:15 Відповісти
Пограничник тоже слуга урода?
показати весь коментар
09.02.2022 23:52 Відповісти
скорее поро хобот.
показати весь коментар
10.02.2022 00:33 Відповісти
не поделился с начальником?
показати весь коментар
10.02.2022 00:32 Відповісти
Это что ж там за условия службы такие в Рава-Русской, что на контракт туда за 700 баксов только устроиться можно?
показати весь коментар
10.02.2022 00:41 Відповісти
Это в крови у украинцев(Арахамия)
показати весь коментар
10.02.2022 07:20 Відповісти
 
 