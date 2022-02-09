Глава МИД Словакии заболел COVID-19. Днем ранее он встречался с Зеленским
Глава МИД Словакии Иван Корчок пропустил заседание правительства 9 февраля и впоследствии сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. 8 февраля он был в Украине и встречался с президентом Владимиром Зеленским.
О своей болезни Корчок сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Следовательно, сегодня очень положительные новости. Сначала – Петра Влгова (словацкая спортсменка Петра Влгова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. – Ред.), затем – голосование в парламенте, и третье – к сожалению, результат теста на COVID – положительный. Без этой "положительной" новости я мог бы обойтись", – написал политик.
Напомним, 7 и 8 февраля с визитом в Украине находились и встречались с президентом Владимиром Зеленским главы МИД Австрии, Германии, Словакии и Чехии – Александр Шалленберг, Анналена Бербок, Иван Корчок и Ян Липавский.
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не мешало бы после контактов с ЗЕ-бидосиком на глистов еще провериться
Макрон предал НАТО ? Вот так когда-то предали Христа ( образное сравнение)
Словакия опубликовала в четверг договор о покупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в страну 1 марта. Документ, на придании огласке которого настаивала президент республики Зузана Чапутова, представлен на сайте национального министерства здравоохранения.
а как хутин проталкивал в мире тот спутник !!
премьера Словакии выгнали в отставку за покупку Спутника