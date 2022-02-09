РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9768 посетителей онлайн
Новости
6 018 63

Глава МИД Словакии заболел COVID-19. Днем ранее он встречался с Зеленским

Глава МИД Словакии заболел COVID-19. Днем ранее он встречался с Зеленским

Глава МИД Словакии Иван Корчок пропустил заседание правительства 9 февраля и впоследствии сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. 8 февраля он был в Украине и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

О своей болезни Корчок сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Следовательно, сегодня очень положительные новости. Сначала – Петра Влгова (словацкая спортсменка Петра Влгова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. – Ред.), затем – голосование в парламенте, и третье – к сожалению, результат теста на COVID – положительный. Без этой "положительной" новости я мог бы обойтись", – написал политик.

Напомним, 7 и 8 февраля с визитом в Украине находились и встречались с президентом Владимиром Зеленским главы МИД Австрии, Германии, Словакии и Чехии – Александр Шалленберг, Анналена Бербок, Иван Корчок и Ян Липавский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Резников вторично заболел коронавирусом

Автор: 

Зеленский Владимир (21090) Словакия (1011) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+45
Бідоносець, ...лять...
показать весь комментарий
09.02.2022 23:09 Ответить
+23
Може зєля окАчуриться? Господи! Яви нм свою милість!
показать весь комментарий
09.02.2022 23:10 Ответить
+19
скорого выздоровления пану Корчаку !
не мешало бы после контактов с ЗЕ-бидосиком на глистов еще провериться
показать весь комментарий
09.02.2022 23:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бідоносець, ...лять...
показать весь комментарий
09.02.2022 23:09 Ответить
скорого выздоровления пану Корчаку !
не мешало бы после контактов с ЗЕ-бидосиком на глистов еще провериться
показать весь комментарий
09.02.2022 23:28 Ответить
везунчик, ёпт)))
показать весь комментарий
09.02.2022 23:45 Ответить
цього контакту бербок уникла, а от макрону не вдалось
показать весь комментарий
10.02.2022 06:47 Ответить
🤡🦠🐲🦨 зевонючка , ну давай, уже и ты заражайся, как хотел
показать весь комментарий
09.02.2022 23:46 Ответить
Ковідоносець
показать весь комментарий
10.02.2022 00:42 Ответить
И вы еще дятлы против того что бы Шмаркля встретился с ху$#ом?!! Вам еще не понятно, что после их встречи живым выйдет только один?!!
показать весь комментарий
10.02.2022 01:00 Ответить
***** сидит за 5(!)метровым столом, а на Олимпиаде- 300кв.м никого вокруг, так что номер не пройдёт!
показать весь комментарий
10.02.2022 06:29 Ответить
тому, що послідовний!
показать весь комментарий
09.02.2022 23:10 Ответить
Може зєля окАчуриться? Господи! Яви нм свою милість!
показать весь комментарий
09.02.2022 23:10 Ответить
Не з нашим щастям і не з нашими гріхами. 😔
показать весь комментарий
09.02.2022 23:48 Ответить
За Жирика молитесь ? Правильно , он и сам черноротьій , как некоторьіе ...
показать весь комментарий
10.02.2022 00:10 Ответить
Зеля Бідоносець. А може спеціально. Щоб їздити перестали. А то йому вже давно в тропіки хочеться. За черговими "лярдами інвестицій".
показать весь комментарий
09.02.2022 23:13 Ответить
Том може йому таки треба зустрітися з х@йлом?
показать весь комментарий
09.02.2022 23:14 Ответить
Зе подкрался незаметно....
показать весь комментарий
09.02.2022 23:14 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2022 23:14 Ответить
Тайная вечеря Макрона с ***** 😀😀😀
Макрон предал НАТО ? Вот так когда-то предали Христа ( образное сравнение)
показать весь комментарий
09.02.2022 23:25 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2022 23:16 Ответить
Спутником прививался.
показать весь комментарий
09.02.2022 23:18 Ответить
Эхо вакцинации.

Словакия опубликовала в четверг договор о покупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в страну 1 марта. Документ, на придании огласке которого настаивала президент республики Зузана Чапутова, представлен на сайте национального министерства здравоохранения.
показать весь комментарий
09.02.2022 23:27 Ответить
А что привитые другими вакцинами не заболевают?
показать весь комментарий
09.02.2022 23:30 Ответить
Переживаешь за репутацию Спутника V?
показать весь комментарий
09.02.2022 23:33 Ответить
При чем тут репутация если и другие вакцины не дают гарантии не заразится, я за обьективность.
показать весь комментарий
09.02.2022 23:37 Ответить
Я тоже.
показать весь комментарий
09.02.2022 23:42 Ответить
Та нє.Мужик був був проти цієї бормотухи.Може,з кремля Єрмаку замовили за непоступливість.
показать весь комментарий
09.02.2022 23:33 Ответить
А патрон-макрон устоял---не взяла его зараза!
показать весь комментарий
09.02.2022 23:18 Ответить
Жириновский сделал 8 прививок Спутникрм и теперь лежит с ковидом в больнице
а как хутин проталкивал в мире тот спутник !!

премьера Словакии выгнали в отставку за покупку Спутника
показать весь комментарий
09.02.2022 23:28 Ответить
Та в жизни не поверю что Спутником ширялся кретин тот! Не только верхушка и многие летали ездили за кордон с кацапии по части вакцинироваться.
показать весь комментарий
09.02.2022 23:33 Ответить
У меня куча привитых знакомых заболели, вакцины почти не работают против Омикрона но все проходит намного легче.
показать весь комментарий
09.02.2022 23:35 Ответить
После бустерной я не заболела даже после омикронного контакта. 2 астразенеки+файзер, хотя группа риска самая высокая
показать весь комментарий
10.02.2022 07:05 Ответить
То ли еще будет....
показать весь комментарий
09.02.2022 23:53 Ответить
лучше б макрона заразил. Уж кого не было бы жалко...
показать весь комментарий
09.02.2022 23:27 Ответить
Ну макрону тоже зебоба боком вышел...у них завод,который евро печатает,горит -есть жертвы
показать весь комментарий
09.02.2022 23:43 Ответить
а кому сейчас легко? зеленский всем боком выходит (
показать весь комментарий
09.02.2022 23:47 Ответить
Точно также Ердоган
показать весь комментарий
09.02.2022 23:27 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2022 23:34 Ответить
Tiho, tiho, nepugaite vezuchuju kartu, kstati vedj na podhode gonec fricov i on potom do scarja vjalikoduhovnih poprjot, ah ne sglazitj bi cepochku.
показать весь комментарий
09.02.2022 23:34 Ответить
Як ви це пишете? Це ж неможливо прочитати!

показать весь комментарий
09.02.2022 23:39 Ответить
зелох мидас
показать весь комментарий
09.02.2022 23:36 Ответить
злх хло
показать весь комментарий
09.02.2022 23:36 Ответить
Безвідповідальні мудаки, ви представляєте Украну та всім показуєте свою некомпитентність, соромите всіх українців, скоро всі будуть жахатися і їхати будуть лише в скафандрах.
показать весь комментарий
09.02.2022 23:40 Ответить
От уже ж коростявий ******* )
показать весь комментарий
09.02.2022 23:43 Ответить
зеленський то якась біологічна зброя ))) може, хай воно вже з'їздить до путіна, і заодно росією покатається, з людьми поближче познайомиться )))
показать весь комментарий
09.02.2022 23:47 Ответить
скажите придурку, чтобы сдал ПЦР хоть! по ходу, он бессимтомный носитель. Или из его кодлы кто-то....
показать весь комментарий
09.02.2022 23:48 Ответить
так вот почему Путин не хочет с ним встречаться.. , боится пад-а...
показать весь комментарий
09.02.2022 23:49 Ответить
Це не страшно, це Омікрон, зате буде мати антитіла від КОВІД-19
показать весь комментарий
09.02.2022 23:55 Ответить
хм.. а может в натуре ему нужно с Куйлом срочно встретится!?..а потом вместе с ним с иКобзоном!?
показать весь комментарий
09.02.2022 23:57 Ответить
зеленське чмо заражає світових лідерів
показать весь комментарий
10.02.2022 00:06 Ответить
Тримаймо кулаки))
показать весь комментарий
10.02.2022 00:08 Ответить
С кем зельц не встретится- все болеют. Макарон там ещё не слёг??? Наш гарант носитель чего то заразного и непонятного….Бедоносец-Зеленский..
показать весь комментарий
10.02.2022 00:16 Ответить
Да выше пишут , шо зебуин поджог макарону монетный двор.
показать весь комментарий
10.02.2022 00:25 Ответить
Прошлый раз собор сгорел!
показать весь комментарий
10.02.2022 09:09 Ответить
Позоруха, у нас рассадником ковида являются офисы Президента.
показать весь комментарий
10.02.2022 00:28 Ответить
Не знаю, насколько это достоверно, но наша желтая пресса пишет, что даже в ОП (ранее писали про Раду) есть убежденные и упоротые антиваксеры… шо ж тут удивляться. Я даже посмеялся, чего только у слуг каломыйского нету - и антиваксеры, и шпионские кроты, и взяточники, и воры, и б л я дуны, и просто б л я ди, и дятлы…. Короче зоопарк или цирк уродов.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:38 Ответить
Кому ЗЕ не поднасрал с 2019 года?
показать весь комментарий
10.02.2022 01:56 Ответить
Эрдогану тоже не повезло.
показать весь комментарий
10.02.2022 09:05 Ответить
это вам - за наш флаг!!!!!
показать весь комментарий
10.02.2022 16:36 Ответить
 
 