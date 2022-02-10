Зеленский назначил 27 судей, не прошедших квалификационную оценку, - ЦПК
Большинство из этих судей имеют проблемы с недекларированием имущества. Также они давали пьяным водителям возможность избежать ответственности.
Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленский пожизненно назначил на должности 27 судей, которые не прошли квалификационную оценку. Как пишут наши коллеги из Фонда DEJURE, большинство судей имеют проблемы с недекларированием имущества и отмазывали пьяных водителей от ответственности", - говорится в сообщении.
Так, судья Новоднестровского суда Черновицкой области Александра Луцив системно "забывала" декларировать помощь своей семьи, благодаря которой ей удалось построить дом за 600 тысяч гривен. Судья Хозяйственного суда Харьковской области Оксана Макаренко имеет многочисленные состояния (элитные автомобили, дома), которые трудно объяснить официальными доходами. Судья Криворожского суда Наталья Коваль принимала судебные решения, не находясь на рабочем месте. А еще декларировала пользование квартирой площадью 0 квадратов. Судья Петриковского суда Днепропетровской области Иван Соловьев позволял себе писать постановления на русском языке. Судья же Корабельного суда Николаева Тимур Коротков посещал Москву уже после оккупации Крыма, - утверждают в ЦПК.
"Но все эти факты не остановили Зеленского, и он дал недобропорядочным судьям зеленый свет", - добавили в организации.
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Дивно...тобі ж УСЕ в зеленському подобається.
"Хто найвеличніший лідер **********?"
Там є вийнятки, коли лише у виключних випадках Президент може заветувати того чи іншого суддю (наприклад - СБУ надасть обгрунтовану документ-характеристику; для прикладу: "сепар", тощо). А так Президент мусить подання ВККС затвердити своїм указом.
Інша справа, що Шабуніну потрібно в структурі ВККС доводити ндоброчесність судді. Бо його ЦПК входить до ВККС з правом дорадчого голосу...
праведного гнівуз 2014 по 2019, що кацапсько-бабломойську плісняву владою обрали.
Бачили очи шо купували(с)
Основна впорядкування в демократичній республіці є три незалежних гілки влади: законодавча, виконавча та судова. Кожна керується народом країни (можливо опосередковано), а не існує сама по собі. Там, де гілки перетинаються, починає розквітати корупція.
Чому ж тут дивуватися, коли ви даєте право виконавчій гілці керувати судовою?
У преза не має бути ніякої дотичності ні до яких суддів. (Може одного "представника думки" можна дозволити призначати в КС. Більш нічого!)
Давайте виправляти Конституцію!