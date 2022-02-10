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Зеленский назначил 27 судей, не прошедших квалификационную оценку, - ЦПК

Зеленский назначил 27 судей, не прошедших квалификационную оценку, - ЦПК

Большинство из этих судей имеют проблемы с недекларированием имущества. Также они давали пьяным водителям возможность избежать ответственности.

Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский пожизненно назначил на должности 27 судей, которые не прошли квалификационную оценку. Как пишут наши коллеги из Фонда DEJURE, большинство судей имеют проблемы с недекларированием имущества и отмазывали пьяных водителей от ответственности", - говорится в сообщении.

Так, судья Новоднестровского суда Черновицкой области Александра Луцив системно "забывала" декларировать помощь своей семьи, благодаря которой ей удалось построить дом за 600 тысяч гривен. Судья Хозяйственного суда Харьковской области Оксана Макаренко имеет многочисленные состояния (элитные автомобили, дома), которые трудно объяснить официальными доходами. Судья Криворожского суда Наталья Коваль принимала судебные решения, не находясь на рабочем месте. А еще декларировала пользование квартирой площадью 0 квадратов. Судья Петриковского суда Днепропетровской области Иван Соловьев позволял себе писать постановления на русском языке. Судья же Корабельного суда Николаева Тимур Коротков посещал Москву уже после оккупации Крыма, - утверждают в ЦПК.

Также читайте: Команда Зеленского руками Кабмина хочет сорвать конкурс на главу НАБУ, - ЦПК

"Но все эти факты не остановили Зеленского, и он дал недобропорядочным судьям зеленый свет", - добавили в организации.

Автор: 

Зеленский Владимир (21090) судья (2653) Центр противодействия коррупции (250)


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Топ комментарии
+32
Улюблене заняття шмарклі це наводити безлад в Україні на всіх рівнях і у всіх сферах🤬
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10.02.2022 01:16 Ответить
+29
Мразь. Больше добавить нечего.
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10.02.2022 01:14 Ответить
+16
Зеленский - как живой памятник идиотизма 73% его избирателей, и постоянно им напоминает, кто же тогда они, если выбрали себе такого лидера.
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10.02.2022 02:34 Ответить
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10.02.2022 00:59 Ответить
Не подобається ?
Дивно...тобі ж УСЕ в зеленському подобається.
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10.02.2022 08:50 Ответить
НИКТО И НЕ СОМНЕВАЛСЯ ,МАФИЯ КАЛАМОЙ -НОСТРЫ ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ
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10.02.2022 09:03 Ответить
У тебя же, когда творишь, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая (с).
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10.02.2022 01:01 Ответить
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10.02.2022 09:39 Ответить
Проплачено ось і призначив.
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10.02.2022 01:13 Ответить
Мразь. Больше добавить нечего.
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10.02.2022 01:14 Ответить
Cогласен, надо было люстрировать этих уродов еще при Порошенко
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10.02.2022 10:00 Ответить
ТІльки Ви забули, що більшість люстрованих поновилися через суди з компенсацією заробітної плати за вимушений прогул. Європейський суд з прав людини визнав, що українська люстрація порушує європейську конвенцію. Чому? Бо закон написаний через сраку.
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10.02.2022 11:50 Ответить
Согласен, Порошенко писал такие гавно-законы
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10.02.2022 12:17 Ответить
Улюблене заняття шмарклі це наводити безлад в Україні на всіх рівнях і у всіх сферах🤬
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10.02.2022 01:16 Ответить
***** і бабломойському потрібен керований хаос. Їх маріотка його влаштовує.
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10.02.2022 16:00 Ответить
Головне було відповісти на питання
"Хто найвеличніший лідер **********?"
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10.02.2022 01:21 Ответить
Хто?
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10.02.2022 12:21 Ответить
Ну а как же еще? На каждого судью Дерьмак и Татаров должны иметь как можно больше компромата. Иначе как жеж обеспечить неприкосновенность всей этой русняво-зеленой кодлы?
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10.02.2022 01:22 Ответить
наскільки я розумію, це Шабунін намагається зняти відповідальність з себе; бо без висновку ВККС відповідно до нової редакції Конституції Президент жодного суддю призначити не може. І, взагалі, де-факто саме висновок ВККС є підставою для призначення, а указ президента про призначення - це чисто церемоніальний акт, з метою вказати дату, з якої судді призначається зарплата.

Там є вийнятки, коли лише у виключних випадках Президент може заветувати того чи іншого суддю (наприклад - СБУ надасть обгрунтовану документ-характеристику; для прикладу: "сепар", тощо). А так Президент мусить подання ВККС затвердити своїм указом.

Інша справа, що Шабуніну потрібно в структурі ВККС доводити ндоброчесність судді. Бо його ЦПК входить до ВККС з правом дорадчого голосу...
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10.02.2022 01:22 Ответить
Плюс ще одна стаття в корзину злочинів за які прийде весна і він сяде.
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10.02.2022 01:36 Ответить
Интересно , а если суд признает бывшего президента предателем и лишает его звания президент , то его указы уже не имеют юридической силы? Ведь он мог их специально создавать в ущерб Украине!? Тогда надо просто Зелинского турнуть и осудить по 111 статье , и при этом все подписанные им документы считать юридически никчемными , ведь их фактически подписал никто !
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10.02.2022 02:06 Ответить
Зеленский - как живой памятник идиотизма 73% его избирателей, и постоянно им напоминает, кто же тогда они, если выбрали себе такого лидера.
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10.02.2022 02:34 Ответить
Маю надію Зеленський не встигне збігти від покарання. А там і паля в сраку швидко найде ціль.
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10.02.2022 04:19 Ответить
Ну насчьот палі сумніваюсь, а в Менській колонії його зустрінуть романітки які потім решту життя з насолодою будуть згадувати як вони прєзідєнта ... Тому щоб не дискредитувати інститут президенства його краще приспати...
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10.02.2022 05:25 Ответить
Скільки злочинців і яких помилував ЗЕ? Може хто знає. Навіть уявити не можу яка тепер такса за це. При Ющі була 10 000 баксів. При Янику від 40 000. При Пєті від 50 000. А тепер коли "найвеличніший" янелох? По аналогії можна допустити що "шара прєдєла нє імєєт"...
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10.02.2022 06:07 Ответить
пробач друже , ІНФЛЯЦІЯ !!!
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10.02.2022 09:31 Ответить
Хотілось би побачити підтверження вашим дописам. Вже наслухались праведного гніву з 2014 по 2019, що кацапсько-бабломойську плісняву владою обрали.
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10.02.2022 16:04 Ответить
Жоден адвокат на камеру таксу Вам не озвучить, але те що такса існує і є стабільним джерелом "разового підйому бабла" можете не сумніватись.
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10.02.2022 17:37 Ответить
полностью с катушек слетел парняга...
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10.02.2022 06:12 Ответить
Комиссии..квалификации. Кому это нужно,когда в кресле президента сидит обдолбаная морда и лишь подмахивает то,что ему приносит дерьмак,которому "заносят" различные заинтересованные коррупционеры? А беня напрямую по телефону распоряжается. Зелёная анархия.
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10.02.2022 08:32 Ответить
Брехня!!! Їх ще Порошенко призначив, а ******** намагається позбутись усіх корупціонерів!!!
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10.02.2022 08:38 Ответить
Нравится, не нравится - терпи, моя красавица(с)

Бачили очи шо купували(с)

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10.02.2022 08:52 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27969709.html "Какой Трухин? Не знаем никакого Тухина" - сообщило в итоге ДБР

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10.02.2022 09:08 Ответить
яка аврія ? трухін вже був в той час на Мальоркє !!!!!
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10.02.2022 09:29 Ответить
это ценные кадры..., таких должно быть много..., именно они будут подтверждать несомненную победу найвеличнишого на следующих выборах, если вдруг кто усомнится в обратном...
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10.02.2022 09:14 Ответить
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10.02.2022 09:23 Ответить
коли кажуть , що 73 % - дебіли то брехня , вибирати треба було на першому перегоні Гриценка ( який мав підтримку 5 маленьких партій ) або Романа Безсмертного .... хитрозроблений порошенко всім досі заважає: не собі ( бо достатьньо мінских угод та катерів для рибнадзору ) ні справжнім патріотичним силам ..... а зараз знову по колу розкручують : або Зераза або шоколадний заяць ! тьфу ! наїлись цим лайном !!!!
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10.02.2022 09:26 Ответить
Прошу по пунктах розкласти що такого поганого зробив Порошенко? І в додаток зробіть порівняльну таблицю цін на харчі та комуналку.Тоді відкинувши політичну складову, як звичайні обивателі знайдемо різницю.
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10.02.2022 10:19 Ответить
і що доброго зробив Гриценко ,чи Безсмертний?
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10.02.2022 10:38 Ответить
продовжуй їсти, не відволікайся
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10.02.2022 11:11 Ответить
Эта тварь нам на десятилетия беды уже наделала...Сколько невинных людей эти упыри теперь пересадят
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10.02.2022 09:33 Ответить
Клоун есть враг Украины ! Клоун должен сидеть на зоне в петушатнике.
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10.02.2022 10:03 Ответить
а помните басню " если я нарушу закон то я сам уйду" ))))
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10.02.2022 10:06 Ответить
наркозеублюдок
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10.02.2022 10:15 Ответить
Хтось ще сумнівається що цей "квартальшик " поставлений для того щоб зруйнувати державний устрій?Ще 2.5 роки такого "управління" і від України як держави,залишаться "ріжки і ніжки".
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10.02.2022 10:15 Ответить
Недозелепень призначив 27 недосуддів. Корупція процвітає!
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10.02.2022 10:28 Ответить
Додалося "зелених суддів"...
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10.02.2022 10:34 Ответить
"Довічно" призначив?Це як? Пожиттево? Серьозно?
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10.02.2022 10:35 Ответить
Пане президенте,поцікавтесь історією життя і смерті персонажу під прізвищем Чаушеску.Щось там у нього з власним народом не склалося.
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10.02.2022 10:40 Ответить
Кожному з наших презо-гетьманів завжди хотілося мати під рукою усю судову систему, як одну ОАСК-шавку, що буде виконувати накази.
Основна впорядкування в демократичній республіці є три незалежних гілки влади: законодавча, виконавча та судова. Кожна керується народом країни (можливо опосередковано), а не існує сама по собі. Там, де гілки перетинаються, починає розквітати корупція.
Чому ж тут дивуватися, коли ви даєте право виконавчій гілці керувати судовою?
У преза не має бути ніякої дотичності ні до яких суддів. (Може одного "представника думки" можна дозволити призначати в КС. Більш нічого!)
Давайте виправляти Конституцію!
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10.02.2022 11:27 Ответить
Ще один сраний реформатор судової системи. Щоб щось покращувати, спершу потрібно це щось досконало знати, а не пхати туди свої граблі при першій нагоді.
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10.02.2022 11:55 Ответить
Ну редкий мерзавец!
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10.02.2022 13:00 Ответить
Повний правовий зЕздець.
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10.02.2022 16:05 Ответить
 
 