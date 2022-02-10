Зеленський призначив 27 суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання, - ЦПК
Більшість із цих суддів мають проблеми з недекларуванням майна. Також вони давали п’яним водіям змогу уникнути відповідальності.
Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленський довічно призначив на посади 27 суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання. Як пишуть наші колеги з Фундація DEJURE, більшість судді мають проблеми з недекларуванням майна та відмазували п’яних водіїв від відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Так, суддя Новодністровського суду Чернівецької області Олександра Луців системно "забувала" декларувати допомогу своєї родини, завдяки якій їй вдалося побудувати будинок за 600 тисяч гривень. Суддя Господарського суду Харківської області Оксана Макаренко має численні статки (елітні автівки, маєтки), які важко пояснити офіційними доходами. Суддя Криворізького суду Наталія Коваль ухвалювала судові рішення, не перебуваючи на робочому місці. А ще декларувала користування квартирою площею 0 квадратів. Суддя Петриківського суду Дніпропетровської області Іван Соловйов дозволяв собі писати ухвали російською мовою. А суддя Корабельного суду Миколаєва Тімур Коротков відвідував Москву вже після окупації Криму, - твердять у ЦПК.
"Але всі ці факти не зупинили Зеленського, і він дав недоброчесним суддям зелене світло", - додали в організації.
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Дивно...тобі ж УСЕ в зеленському подобається.
"Хто найвеличніший лідер **********?"
Там є вийнятки, коли лише у виключних випадках Президент може заветувати того чи іншого суддю (наприклад - СБУ надасть обгрунтовану документ-характеристику; для прикладу: "сепар", тощо). А так Президент мусить подання ВККС затвердити своїм указом.
Інша справа, що Шабуніну потрібно в структурі ВККС доводити ндоброчесність судді. Бо його ЦПК входить до ВККС з правом дорадчого голосу...
праведного гнівуз 2014 по 2019, що кацапсько-бабломойську плісняву владою обрали.
Бачили очи шо купували(с)
Основна впорядкування в демократичній республіці є три незалежних гілки влади: законодавча, виконавча та судова. Кожна керується народом країни (можливо опосередковано), а не існує сама по собі. Там, де гілки перетинаються, починає розквітати корупція.
Чому ж тут дивуватися, коли ви даєте право виконавчій гілці керувати судовою?
У преза не має бути ніякої дотичності ні до яких суддів. (Може одного "представника думки" можна дозволити призначати в КС. Більш нічого!)
Давайте виправляти Конституцію!