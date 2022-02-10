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Зеленський призначив 27 суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання, - ЦПК

Зеленський призначив 27 суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання, - ЦПК

Більшість із цих суддів мають проблеми з недекларуванням майна. Також вони давали п’яним водіям змогу уникнути відповідальності.

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський довічно призначив на посади 27 суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання. Як пишуть наші колеги з Фундація DEJURE, більшість судді мають проблеми з недекларуванням майна та відмазували п’яних водіїв від відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Так, суддя Новодністровського суду Чернівецької області Олександра Луців системно "забувала" декларувати допомогу своєї родини, завдяки якій їй вдалося побудувати будинок за 600 тисяч гривень. Суддя Господарського суду Харківської області Оксана Макаренко має численні статки (елітні автівки, маєтки), які важко пояснити офіційними доходами. Суддя Криворізького суду Наталія Коваль ухвалювала судові рішення, не перебуваючи на робочому місці. А ще декларувала користування квартирою площею 0 квадратів. Суддя Петриківського суду Дніпропетровської області Іван Соловйов дозволяв собі писати ухвали російською мовою. А суддя Корабельного суду Миколаєва Тімур Коротков відвідував Москву вже після окупації Криму, - твердять у ЦПК.

Також читайте: Команда Зеленського руками Кабміну хоче зірвати конкурс на голову НАБУ, - ЦПК

"Але всі ці факти не зупинили Зеленського, і він дав недоброчесним суддям зелене світло", - додали в організації.

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) суддя (1591) Центр протидії корупції (268)


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Топ коментарі
+32
Улюблене заняття шмарклі це наводити безлад в Україні на всіх рівнях і у всіх сферах🤬
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10.02.2022 01:16 Відповісти
+29
Мразь. Больше добавить нечего.
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10.02.2022 01:14 Відповісти
+16
Зеленский - как живой памятник идиотизма 73% его избирателей, и постоянно им напоминает, кто же тогда они, если выбрали себе такого лидера.
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10.02.2022 02:34 Відповісти
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10.02.2022 00:59 Відповісти
Не подобається ?
Дивно...тобі ж УСЕ в зеленському подобається.
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10.02.2022 08:50 Відповісти
НИКТО И НЕ СОМНЕВАЛСЯ ,МАФИЯ КАЛАМОЙ -НОСТРЫ ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ
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10.02.2022 09:03 Відповісти
У тебя же, когда творишь, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая (с).
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10.02.2022 01:01 Відповісти
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10.02.2022 09:39 Відповісти
Проплачено ось і призначив.
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10.02.2022 01:13 Відповісти
Мразь. Больше добавить нечего.
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10.02.2022 01:14 Відповісти
Cогласен, надо было люстрировать этих уродов еще при Порошенко
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10.02.2022 10:00 Відповісти
ТІльки Ви забули, що більшість люстрованих поновилися через суди з компенсацією заробітної плати за вимушений прогул. Європейський суд з прав людини визнав, що українська люстрація порушує європейську конвенцію. Чому? Бо закон написаний через сраку.
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10.02.2022 11:50 Відповісти
Согласен, Порошенко писал такие гавно-законы
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10.02.2022 12:17 Відповісти
Улюблене заняття шмарклі це наводити безлад в Україні на всіх рівнях і у всіх сферах🤬
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10.02.2022 01:16 Відповісти
***** і бабломойському потрібен керований хаос. Їх маріотка його влаштовує.
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10.02.2022 16:00 Відповісти
Головне було відповісти на питання
"Хто найвеличніший лідер **********?"
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10.02.2022 01:21 Відповісти
Хто?
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10.02.2022 12:21 Відповісти
Ну а как же еще? На каждого судью Дерьмак и Татаров должны иметь как можно больше компромата. Иначе как жеж обеспечить неприкосновенность всей этой русняво-зеленой кодлы?
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10.02.2022 01:22 Відповісти
наскільки я розумію, це Шабунін намагається зняти відповідальність з себе; бо без висновку ВККС відповідно до нової редакції Конституції Президент жодного суддю призначити не може. І, взагалі, де-факто саме висновок ВККС є підставою для призначення, а указ президента про призначення - це чисто церемоніальний акт, з метою вказати дату, з якої судді призначається зарплата.

Там є вийнятки, коли лише у виключних випадках Президент може заветувати того чи іншого суддю (наприклад - СБУ надасть обгрунтовану документ-характеристику; для прикладу: "сепар", тощо). А так Президент мусить подання ВККС затвердити своїм указом.

Інша справа, що Шабуніну потрібно в структурі ВККС доводити ндоброчесність судді. Бо його ЦПК входить до ВККС з правом дорадчого голосу...
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10.02.2022 01:22 Відповісти
Плюс ще одна стаття в корзину злочинів за які прийде весна і він сяде.
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10.02.2022 01:36 Відповісти
Интересно , а если суд признает бывшего президента предателем и лишает его звания президент , то его указы уже не имеют юридической силы? Ведь он мог их специально создавать в ущерб Украине!? Тогда надо просто Зелинского турнуть и осудить по 111 статье , и при этом все подписанные им документы считать юридически никчемными , ведь их фактически подписал никто !
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10.02.2022 02:06 Відповісти
Зеленский - как живой памятник идиотизма 73% его избирателей, и постоянно им напоминает, кто же тогда они, если выбрали себе такого лидера.
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10.02.2022 02:34 Відповісти
Маю надію Зеленський не встигне збігти від покарання. А там і паля в сраку швидко найде ціль.
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10.02.2022 04:19 Відповісти
Ну насчьот палі сумніваюсь, а в Менській колонії його зустрінуть романітки які потім решту життя з насолодою будуть згадувати як вони прєзідєнта ... Тому щоб не дискредитувати інститут президенства його краще приспати...
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10.02.2022 05:25 Відповісти
Скільки злочинців і яких помилував ЗЕ? Може хто знає. Навіть уявити не можу яка тепер такса за це. При Ющі була 10 000 баксів. При Янику від 40 000. При Пєті від 50 000. А тепер коли "найвеличніший" янелох? По аналогії можна допустити що "шара прєдєла нє імєєт"...
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10.02.2022 06:07 Відповісти
пробач друже , ІНФЛЯЦІЯ !!!
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10.02.2022 09:31 Відповісти
Хотілось би побачити підтверження вашим дописам. Вже наслухались праведного гніву з 2014 по 2019, що кацапсько-бабломойську плісняву владою обрали.
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10.02.2022 16:04 Відповісти
Жоден адвокат на камеру таксу Вам не озвучить, але те що такса існує і є стабільним джерелом "разового підйому бабла" можете не сумніватись.
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10.02.2022 17:37 Відповісти
полностью с катушек слетел парняга...
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10.02.2022 06:12 Відповісти
Комиссии..квалификации. Кому это нужно,когда в кресле президента сидит обдолбаная морда и лишь подмахивает то,что ему приносит дерьмак,которому "заносят" различные заинтересованные коррупционеры? А беня напрямую по телефону распоряжается. Зелёная анархия.
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10.02.2022 08:32 Відповісти
Брехня!!! Їх ще Порошенко призначив, а ******** намагається позбутись усіх корупціонерів!!!
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10.02.2022 08:38 Відповісти
Нравится, не нравится - терпи, моя красавица(с)

Бачили очи шо купували(с)

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10.02.2022 08:52 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27969709.html "Какой Трухин? Не знаем никакого Тухина" - сообщило в итоге ДБР

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10.02.2022 09:08 Відповісти
яка аврія ? трухін вже був в той час на Мальоркє !!!!!
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10.02.2022 09:29 Відповісти
это ценные кадры..., таких должно быть много..., именно они будут подтверждать несомненную победу найвеличнишого на следующих выборах, если вдруг кто усомнится в обратном...
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10.02.2022 09:14 Відповісти
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10.02.2022 09:23 Відповісти
коли кажуть , що 73 % - дебіли то брехня , вибирати треба було на першому перегоні Гриценка ( який мав підтримку 5 маленьких партій ) або Романа Безсмертного .... хитрозроблений порошенко всім досі заважає: не собі ( бо достатьньо мінских угод та катерів для рибнадзору ) ні справжнім патріотичним силам ..... а зараз знову по колу розкручують : або Зераза або шоколадний заяць ! тьфу ! наїлись цим лайном !!!!
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10.02.2022 09:26 Відповісти
Прошу по пунктах розкласти що такого поганого зробив Порошенко? І в додаток зробіть порівняльну таблицю цін на харчі та комуналку.Тоді відкинувши політичну складову, як звичайні обивателі знайдемо різницю.
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10.02.2022 10:19 Відповісти
і що доброго зробив Гриценко ,чи Безсмертний?
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10.02.2022 10:38 Відповісти
продовжуй їсти, не відволікайся
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10.02.2022 11:11 Відповісти
Эта тварь нам на десятилетия беды уже наделала...Сколько невинных людей эти упыри теперь пересадят
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10.02.2022 09:33 Відповісти
Клоун есть враг Украины ! Клоун должен сидеть на зоне в петушатнике.
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10.02.2022 10:03 Відповісти
а помните басню " если я нарушу закон то я сам уйду" ))))
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10.02.2022 10:06 Відповісти
наркозеублюдок
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10.02.2022 10:15 Відповісти
Хтось ще сумнівається що цей "квартальшик " поставлений для того щоб зруйнувати державний устрій?Ще 2.5 роки такого "управління" і від України як держави,залишаться "ріжки і ніжки".
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10.02.2022 10:15 Відповісти
Недозелепень призначив 27 недосуддів. Корупція процвітає!
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10.02.2022 10:28 Відповісти
Додалося "зелених суддів"...
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10.02.2022 10:34 Відповісти
"Довічно" призначив?Це як? Пожиттево? Серьозно?
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10.02.2022 10:35 Відповісти
Пане президенте,поцікавтесь історією життя і смерті персонажу під прізвищем Чаушеску.Щось там у нього з власним народом не склалося.
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10.02.2022 10:40 Відповісти
Кожному з наших презо-гетьманів завжди хотілося мати під рукою усю судову систему, як одну ОАСК-шавку, що буде виконувати накази.
Основна впорядкування в демократичній республіці є три незалежних гілки влади: законодавча, виконавча та судова. Кожна керується народом країни (можливо опосередковано), а не існує сама по собі. Там, де гілки перетинаються, починає розквітати корупція.
Чому ж тут дивуватися, коли ви даєте право виконавчій гілці керувати судовою?
У преза не має бути ніякої дотичності ні до яких суддів. (Може одного "представника думки" можна дозволити призначати в КС. Більш нічого!)
Давайте виправляти Конституцію!
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10.02.2022 11:27 Відповісти
Ще один сраний реформатор судової системи. Щоб щось покращувати, спершу потрібно це щось досконало знати, а не пхати туди свої граблі при першій нагоді.
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10.02.2022 11:55 Відповісти
Ну редкий мерзавец!
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10.02.2022 13:00 Відповісти
Повний правовий зЕздець.
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10.02.2022 16:05 Відповісти
 
 