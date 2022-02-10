Зеленський призначив 27 суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання, - ЦПК

Більшість із цих суддів мають проблеми з недекларуванням майна. Також вони давали п’яним водіям змогу уникнути відповідальності.

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський довічно призначив на посади 27 суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання. Як пишуть наші колеги з Фундація DEJURE, більшість судді мають проблеми з недекларуванням майна та відмазували п’яних водіїв від відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Так, суддя Новодністровського суду Чернівецької області Олександра Луців системно "забувала" декларувати допомогу своєї родини, завдяки якій їй вдалося побудувати будинок за 600 тисяч гривень. Суддя Господарського суду Харківської області Оксана Макаренко має численні статки (елітні автівки, маєтки), які важко пояснити офіційними доходами. Суддя Криворізького суду Наталія Коваль ухвалювала судові рішення, не перебуваючи на робочому місці. А ще декларувала користування квартирою площею 0 квадратів. Суддя Петриківського суду Дніпропетровської області Іван Соловйов дозволяв собі писати ухвали російською мовою. А суддя Корабельного суду Миколаєва Тімур Коротков відвідував Москву вже після окупації Криму, - твердять у ЦПК.

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"Але всі ці факти не зупинили Зеленського, і він дав недоброчесним суддям зелене світло", - додали в організації.