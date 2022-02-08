Команда Зеленського руками Кабміну хоче зірвати конкурс на голову НАБУ, - ЦПК

Кабінет міністрів збирається прострочити затвердження конкурсної комісії, щоб створити підстави скасувати або загальмувати весь конкурс на посаду голови Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

"Команда Зеленського починає пекло в конкурсі на директора НАБУ. Мало їм сорому з конкурсом до САП. Як саме? Кабмін збирається прострочити затвердження конкурсної комісії, щоб створити підстави знести весь конкурс через ОАСК", - йдеться у повідомленні.

В ЦПК зазначили, що уряд має лише два засідання на те, щоби не порушити закон і призначити комісію вчасно. Одне з них має відбутися в середу, 9 лютого, інше - в понеділок, 14-го.

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За даними голови правління ЦПК Віталія Шабуніна, протидіяти проведенню конкурсу влада намагається через те, що їй не до вподоби делеговані міжнародними партнерами України члени комісії, яка проводитиме конкурс.

Він пише, що "аж таку істерику в Офісі президента" викликали такі члени комісії:

Повілас Малакаускас - екс-директор Служби (https://bit.ly/3oxPtOI) спецрозслідувань (правоохоронний антикорорган) в Литві та екс-директор Департаменту (https://bit.ly/3Lj3PMt) держбезпеки Литви. Має понад 20-річний досвід роботи на ТОП посадах в сфері безпеки, антикорупції в Литві.

Карен А. Грінавей - понад 22 роки була агентом та керівником слідчих груп ФБР. Спеціалізувалася на протидії міжнародній корупції та оргзлочинності з колишнього Радянського Союзу, Близького Сходу, Африки та Азії.

Драго Кос - голова робочої групи з хабарництва в міжнародних бізнес-переказах в OECD (ключова аналітична орг. країн G20). В 2003-2011 роках очолював Групу держав у боротьбі з корупцією, створену Радою Європи. З 2004 по 2010 рік був першим головою Комісії із запобігання корупції Словенії.

"Особливо Банкова біситься з Драго Коса. Останній, нагадаю, також є членом конкурсної комісії з обрання керівника САП. В тій комісії він прямо звинуватив ОПешну частину комісії в підігруванні корупціонерам", - додав Шабунін.