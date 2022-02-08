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Команда Зеленського руками Кабміну хоче зірвати конкурс на голову НАБУ, - ЦПК

Команда Зеленського руками Кабміну хоче зірвати конкурс на голову НАБУ, - ЦПК

Кабінет міністрів збирається прострочити затвердження конкурсної комісії, щоб створити підстави скасувати або загальмувати весь конкурс на посаду голови Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

"Команда Зеленського починає пекло в конкурсі на директора НАБУ. Мало їм сорому з конкурсом до САП. Як саме? Кабмін збирається прострочити затвердження конкурсної комісії, щоб створити підстави знести весь конкурс через ОАСК", - йдеться у повідомленні.

В ЦПК зазначили, що уряд має лише два засідання на те, щоби не порушити закон і призначити комісію вчасно. Одне з них має відбутися в середу, 9 лютого, інше - в понеділок, 14-го.

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За даними голови правління ЦПК Віталія Шабуніна, протидіяти проведенню конкурсу влада намагається через те, що їй не до вподоби делеговані міжнародними партнерами України члени комісії, яка проводитиме конкурс.

Він пише, що "аж таку істерику в Офісі президента" викликали такі члени комісії:

  • Повілас Малакаускас - екс-директор Служби (https://bit.ly/3oxPtOI) спецрозслідувань (правоохоронний антикорорган) в Литві та екс-директор Департаменту (https://bit.ly/3Lj3PMt) держбезпеки Литви. Має понад 20-річний досвід роботи на ТОП посадах в сфері безпеки, антикорупції в Литві.

  • Карен А. Грінавей - понад 22 роки була агентом та керівником слідчих груп ФБР. Спеціалізувалася на протидії міжнародній корупції та оргзлочинності з колишнього Радянського Союзу, Близького Сходу, Африки та Азії.

  • Драго Кос - голова робочої групи з хабарництва в міжнародних бізнес-переказах в OECD (ключова аналітична орг. країн G20). В 2003-2011 роках очолював Групу держав у боротьбі з корупцією, створену Радою Європи. З 2004 по 2010 рік був першим головою Комісії із запобігання корупції Словенії.

"Особливо Банкова біситься з Драго Коса. Останній, нагадаю, також є членом конкурсної комісії з обрання керівника САП. В тій комісії він прямо звинуватив ОПешну частину комісії в підігруванні корупціонерам", - додав Шабунін.

Автор: 

НАБУ (5111) конкурс (1297) Шабунін Віталій (540) Центр протидії корупції (268)


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Топ коментарі
+17
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08.02.2022 18:44 Відповісти
+13
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08.02.2022 19:01 Відповісти
+12
Трохи не по темі.
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08.02.2022 19:00 Відповісти
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08.02.2022 18:44 Відповісти
органы у нас "слугоохранительные", а не правоохранительные.
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08.02.2022 18:56 Відповісти
Та етого нє можєт бить,патамуша Он сам лічна обєщал...
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08.02.2022 18:44 Відповісти
Як не новина, так все думаю про наш мудрий нарід!
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08.02.2022 18:45 Відповісти
Тому що крадуть безбожно.
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08.02.2022 18:45 Відповісти
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08.02.2022 18:45 Відповісти
Так если будут независимые антикоррупционные органы, тогда зе-твари не смогут грабить страну!
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08.02.2022 18:52 Відповісти
В країні війна, а вони все не можуть натириться. До стінки всю цю шоблу як рекомендував Кузьма.
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08.02.2022 18:54 Відповісти
Кузьма это только о демократах говорил. Был бы он жив, то он бы рассказывал какой Зеленский молодец.
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08.02.2022 18:55 Відповісти
Не буду сперчатися з шанувальниками Киркорова
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08.02.2022 19:19 Відповісти
Ты просто вспомни против кого он выступал. Как он срал на Оранжевых с его знаменитым хитом Кинули. Кстати, прямо сейчас к нашим новым подходит. Кто не помнит. Но изначально песня была написана, чтобы вернуть Януковича в премьерское кресло. https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M

Пятнадцать лет прошло, а у меня до сих блювота от неё.
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08.02.2022 19:23 Відповісти
Прям идеально подходит к выборам 19 года. Может реально заюзать его на протестах? Хоть какая-то польза.

Кинули, як лохів розвели за спинами
Діла свої зробили, злили нас
Мене з тобою разом в унітаз
Злили нас тут просто..
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08.02.2022 19:26 Відповісти
Не за любов до Януковича його вбили, це знають всі. Поважати треба патріотів.
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08.02.2022 19:26 Відповісти
Он сам себя убил. И он не был патриотом, если речь про демократию и сильную Украину. Я не спорю о наличии у него какого-то местечкового патриотизма, но это не то что угроза пророссийским силам или каким-то бандитам. Это очень удобный такой патриотизм. Я даже больше скажу - если вот завтра Путин оккупирует Украину, то вот такие вот как Кузьма в вышиванке и на чистом украинском сами вылезут поддерживать Путина, если Россия им, конечно даст.
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08.02.2022 19:29 Відповісти
Мабуть ви пишете прямо із окопа. Якщо це так я вибачаюсь.
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08.02.2022 19:31 Відповісти
Як вбили? Хтось примусив його перти 140?
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08.02.2022 19:38 Відповісти
Да що ви носитесь з цим Кузьмою. Прямо великий пророк був.
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08.02.2022 19:04 Відповісти
С ним стало всё понятно еще когда он пел про Дельфина для Зеленых и Озиме Поколиння. Любая партия, которая отвалит ему достаточно деньжат могла взять его на пользование.
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08.02.2022 19:08 Відповісти
Навіть Вакарчука не вдалося використати, втік.
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08.02.2022 19:20 Відповісти
Цель Вакарчука было завести партию и сформировать коалицию со Слугами. Но не получилось и Вакарчук ушел. А так бы остался.
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08.02.2022 19:24 Відповісти
Про це він вам повідомив у фейсбуці?
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08.02.2022 19:27 Відповісти
Это как бы известный факт. По изначальным прогнозам так выходило. Вакарчука даже видели премьером. Но потом ему просто нечего было ловить. Короче, Голос не взлетел.
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08.02.2022 19:30 Відповісти
Яка ворона це факт рознесла? Перший раз чую. Може Скобєєва його знає?
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08.02.2022 19:33 Відповісти
Я помню эти слухи и заявления голоса про возможную коалицию. Всё это было. Самое новое подтверждение этой инфы в недавней статье на УП, но это было понятно уже два года назад. Короче, Вакарчук не предал Голос. Он просто понял, что то за чем он шел не реализуемо из-за того, что у Слуг монобольшинство. Что не отменяет, конечно, кидалово избирателей.
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/02/7/7323033/
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08.02.2022 19:35 Відповісти
Вакарчук и Слуги выглядели как новые реформаторы, которые сменят старых лиц. Но вот из-за того что мудрый нарид проголосовал за Слуг, то сформировалась монокоалиция. А это привело к тому что у Зеленского оказалось куча лишней власти и он посчитал себя царем. А оттуда приход к нему в команду Ермака и прочих и теперешний дрейф в сторону России. Я не исключаю, что будь Вакарчук премьером, то сейчас было бы всё совсем иначе, но мудрый нарид решил отдать всю полноту власти зелебобам.
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08.02.2022 19:32 Відповісти
кузьма был еще тем гандоном, за бабло мамку бы трахнул
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08.02.2022 20:34 Відповісти
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Понавыбирали - йижте.
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08.02.2022 18:54 Відповісти
Трохи не по темі.
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08.02.2022 19:00 Відповісти
Потому что их цель убить экономику или чтобы люди давали взятки, чтобы не замечали нарушения.
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08.02.2022 19:04 Відповісти
Выбрали клоуна поржать - так ржите. Причем тут Украина?!
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08.02.2022 19:06 Відповісти
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08.02.2022 19:08 Відповісти
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08.02.2022 19:01 Відповісти
Про боротьбу з корупцію зелена сопля ні слова. Зато смартфони пенсіонерам збирається роздати. Щоб потім скористатись їхніми голосами і спи@дити в 1000 разів більше! Що це,як не прямий підкуп?
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08.02.2022 19:04 Відповісти
шабунька руками зелёмского и кабмина хочет сосать больше зеленых бумажек с грантов выделенных "на бурутьбу". Сначала создал себе проблему, а теперь героически её решает.
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08.02.2022 19:14 Відповісти
Ага.
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08.02.2022 19:18 Відповісти
Зараз як ніколи важлива бородьба з корупцією, союзники хочуть знати що та допомога яку вони надають не буде розкрадена, у зе є ще шанс залишитися при владі, але як тільки російські війська відступлять його президентські дні швидко закінчаться.
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08.02.2022 19:35 Відповісти
Зачем? Сроки сейчас закончатся, а потом Зеленский назначит своих марионеток.
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08.02.2022 19:37 Відповісти
Де американці з САНКЦІЯМИ?
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08.02.2022 19:38 Відповісти
Незалежні органи зразу візьмуться за зелених придурків, тому їм такі органи не потрібні. Це було видно ще 2 роки назад, но люди чомусь хотіли нового експерименту. Але його результати бьють більше всього по тих хто голосував за ЗЕ та його злочинців...
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08.02.2022 19:49 Відповісти
Як же цей Зеленько всіх дістав ! Брехунець і конченний №окидьок!
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08.02.2022 20:53 Відповісти
А рашка руками команды зеленского хочет заграбастать Украину в рабство...
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08.02.2022 21:10 Відповісти
Украина целиком никому не нужна,ну разве что Китай сможет развиваться как и прежде с такой гирей на шее,а вот по частям это совершенно другое дело и соседи не скрывают своих планов.
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09.02.2022 09:48 Відповісти
Ну ? И что это меняет ?По кускам можно ?
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09.02.2022 11:39 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZURQbmAMWGxpZzuohEfImQTTVbliI1jtMfpRxeUfIdEpvXk0eXhWbe06fQjQBJzPPYbjfQx0zWLeufkp2u527KsDYoW6n2dhcu_tfD_AVwIck-oGLwOoy6tLlE6yYMcXZ9yqPQFtihBvg0yXFKPPpJy&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7725422347483804?__cft__[0]=AZURQbmAMWGxpZzuohEfImQTTVbliI1jtMfpRxeUfIdEpvXk0eXhWbe06fQjQBJzPPYbjfQx0zWLeufkp2u527KsDYoW6n2dhcu_tfD_AVwIck-oGLwOoy6tLlE6yYMcXZ9yqPQFtihBvg0yXFKPPpJy&__tn__=%2CO%2CP-R 9 ч. ·



Покращення від Зеленського та Гетманцева. Мінфін та Мінюст випустили наказ, який тепер робить обов'язковим отримання дозволу на купівлю чи продаж будь-якої нерухомості. Я навіть уявляю, як тепер проходитиме отримання цього дозволу. Бажаєте швидко отримати? Дайте на лапу. Не хочете швидко отримати і готові поставити угоду під загрозу зриву? Ну ок. Тоді чекайте. Довго. Чекайье, поки що не захочете дати на лапу. Красива схема. В стилі Зе. І безвідмовна. А поки дозволу не отримаєте, то угоди не буде. Зе та Гетьманців подбають про це. Дякую, дуже дякую.
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08.02.2022 22:32 Відповісти
САП зебуїни вже похєрили, тепер взялися за НАБУ
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08.02.2022 22:35 Відповісти
 
 