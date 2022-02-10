Ермак обсудил с советником Байдена Салливаном ситуацию вокруг Украины

Глава Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с советником Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию в регионе и пути ее мирного урегулирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ермак сообщил на своей странице в Твиттере.

"В рамках постоянного диалога имел видеоразговор с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, пути ее мирного урегулирования, активизацию мирного процесса в рамках Н4", - написал он.

Также он отметил, что состоялся обмен мнениями и оценками по поводу последних важных международных переговоров и проведенных мероприятий.

"Продолжаем практическое взаимодействие", – добавил руководитель ОП.

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