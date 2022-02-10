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Ермак обсудил с советником Байдена Салливаном ситуацию вокруг Украины

Ермак обсудил с советником Байдена Салливаном ситуацию вокруг Украины

Глава Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с советником Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию в регионе и пути ее мирного урегулирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ермак сообщил на своей странице в Твиттере.

"В рамках постоянного диалога имел видеоразговор с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, пути ее мирного урегулирования, активизацию мирного процесса в рамках Н4", - написал он.

Также он отметил, что состоялся обмен мнениями и оценками по поводу последних важных международных переговоров и проведенных мероприятий.

"Продолжаем практическое взаимодействие", – добавил руководитель ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах в Берлине украинская сторона будет добиваться разблокирования работы ТКГ, - Ермак

Ермак обсудил с советником Байдена Салливаном ситуацию вокруг Украины 01

Автор: 

США (27336) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1278) Салливан Джейк (257)


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Топ комментарии
+7
Салливан - рассейский крот в Белом доме.

Два крота согласовали действия.
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10.02.2022 08:19 Ответить
+6
А без завхоза никак?
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10.02.2022 07:45 Ответить
+6
Коли пишуть, що завхоз єрмак обговорив щось із радником Білого дому, то складається таке враження, що це обговорив лавров чи козак.
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10.02.2022 08:07 Ответить
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А без завхоза никак?
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10.02.2022 07:45 Ответить
Засоби радіоактивної боротьби армії США ефективні проти ВПС мухосранців? Нам дадуть?
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10.02.2022 08:15 Ответить
Було б дуже гарно у Ердогана купили комплекс радiоелектронной боротьби
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10.02.2022 08:19 Ответить
Нам бы дали. А Ермаку не дадут.
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10.02.2022 08:39 Ответить
Думав, Эрмака вже давно тихенько в ліс відвели як крису, а він ще щось вирішує.
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10.02.2022 08:42 Ответить
Все ще гіляку підбирають.
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10.02.2022 10:59 Ответить
Украинский бандеровиць розмовляе з американським другом
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10.02.2022 07:45 Ответить
Що ти мелеш? Ватний крыт-завхоз розмовляє.
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10.02.2022 08:24 Ответить
Коли пишуть, що завхоз єрмак обговорив щось із радником Білого дому, то складається таке враження, що це обговорив лавров чи козак.
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10.02.2022 08:07 Ответить
Салливан - рассейский крот в Белом доме.

Два крота согласовали действия.
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10.02.2022 08:19 Ответить
З Єрмаком ніхто б США не зустрічався. Тільки така ж падлюка як він сам.
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10.02.2022 11:02 Ответить
Не спит! Все о народе да о народе думает!!
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10.02.2022 08:23 Ответить
Саліван, це русня.
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10.02.2022 08:24 Ответить
Чудак на букву М, который должен следить за чистотой и бумагу со скрепками раздавать на Банковой. Следить чтоб Зельбельды Вован гнусавый карлик-клоун лживый на работу не опаздывал.......ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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10.02.2022 08:25 Ответить
А чем занимался пророссийский прохиндей Ложкин в АП- е Петра Лексеича ? Неужто карандаши точил ? Или то , другое ?
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10.02.2022 08:33 Ответить
Кстати после увольнения ушел опять в ОПЗЖ
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10.02.2022 08:36 Ответить
Рух Опору Капітуляції


@rok_org_ua

·
https://twitter.com/rok_org_ua/status/1491418105628839938 16 ч



Ми вимагаємо справедливого миру! Ми - сторона, яка зазнала шкоди від РФ! Ми не повинні нікому нічим поступатися - ні своїм суверенітетом,ні Конституцією! Ми вимагаємо справедливого з'ясування всіх обставин та переговорного процесу,базованого на міжнародному праві та статуті ООН!

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10.02.2022 08:48 Ответить
Диву даюсь как развивается смещение влияния и власти, от выбранной украинским народом персоны президента, к человеку, не имеющего никакого законного права влияния на курс политики государства. Человеку, фактически отстранившего президента Украины от руководства внешней политикой. Человеку, подменившего собой адекватное лицо политики Украины и заставившее мир ВЫНУЖДЕННО общаться с ним, т.к. официальное лицо Украины не является адекватным. Ни с точки зрения внешних лиц, так и с точки зрения внутренних здравомыслящих сил.
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10.02.2022 09:00 Ответить
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10.02.2022 09:29 Ответить
 
 