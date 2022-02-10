Єрмак обговорив із радником Байдена Салліваном безпекову ситуацію навколо України
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив із радником Білого дому з питань національної безпеки Джейком Салліваном безпекову ситуацію в регіоні та шляхи її мирного врегулювання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єрмак повідомив на свої сторінці у твіттері.
"В рамках постійного діалогу мав відеорозмову з Джейком Салліваном. Обговорили безпекову ситуацію в регіоні, шляхи її мирного врегулювання, активізацію мирного процесу в рамках Н4", - написав він.
Також він зазначив, що відбувся обмін думками та оцінками стосовно останніх важливих міжнародних перемовин та проведених заходів.
"Продовжуємо практичну взаємодію", - додав керівник ОП.
Топ коментарі
+7 Nik Home #491151
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+6 Анатолий К #427424
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Два крота согласовали действия.
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https://twitter.com/rok_org_ua/status/1491418105628839938 16 ч
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