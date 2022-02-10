Єрмак обговорив із радником Байдена Салліваном безпекову ситуацію навколо України

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив із радником Білого дому з питань національної безпеки Джейком Салліваном безпекову ситуацію в регіоні та шляхи її мирного врегулювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єрмак повідомив на свої сторінці у твіттері.

"В рамках постійного діалогу мав відеорозмову з Джейком Салліваном. Обговорили безпекову ситуацію в регіоні, шляхи її мирного врегулювання, активізацію мирного процесу в рамках Н4", - написав він.

Також він зазначив, що відбувся обмін думками та оцінками стосовно останніх важливих міжнародних перемовин та проведених заходів.

"Продовжуємо практичну взаємодію", - додав керівник ОП.

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