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Новини
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Єрмак обговорив із радником Байдена Салліваном безпекову ситуацію навколо України

Єрмак обговорив із радником Байдена Салліваном безпекову ситуацію навколо України

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив із радником Білого дому з питань національної безпеки Джейком Салліваном безпекову ситуацію в регіоні та шляхи її мирного врегулювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єрмак повідомив на свої сторінці у твіттері.

"В рамках постійного діалогу мав відеорозмову з Джейком Салліваном. Обговорили безпекову ситуацію в регіоні, шляхи її мирного врегулювання, активізацію мирного процесу в рамках Н4", - написав він.

Також він зазначив, що відбувся обмін думками та оцінками стосовно останніх важливих міжнародних перемовин та проведених заходів.

"Продовжуємо практичну взаємодію", - додав керівник ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах у Берліні українська сторона домагатиметься розблокування роботи ТКГ, - Єрмак

Єрмак обговорив із радником Байдена Салліваном безпекову ситуацію навколо України 01

США (23618) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1391) Салліван Джейк (295)


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Топ коментарі
+7
Салливан - рассейский крот в Белом доме.

Два крота согласовали действия.
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10.02.2022 08:19 Відповісти
+6
А без завхоза никак?
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10.02.2022 07:45 Відповісти
+6
Коли пишуть, що завхоз єрмак обговорив щось із радником Білого дому, то складається таке враження, що це обговорив лавров чи козак.
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10.02.2022 08:07 Відповісти
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А без завхоза никак?
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10.02.2022 07:45 Відповісти
Засоби радіоактивної боротьби армії США ефективні проти ВПС мухосранців? Нам дадуть?
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10.02.2022 08:15 Відповісти
Було б дуже гарно у Ердогана купили комплекс радiоелектронной боротьби
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10.02.2022 08:19 Відповісти
Нам бы дали. А Ермаку не дадут.
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10.02.2022 08:39 Відповісти
Думав, Эрмака вже давно тихенько в ліс відвели як крису, а він ще щось вирішує.
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10.02.2022 08:42 Відповісти
Все ще гіляку підбирають.
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10.02.2022 10:59 Відповісти
Украинский бандеровиць розмовляе з американським другом
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10.02.2022 07:45 Відповісти
Що ти мелеш? Ватний крыт-завхоз розмовляє.
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10.02.2022 08:24 Відповісти
Коли пишуть, що завхоз єрмак обговорив щось із радником Білого дому, то складається таке враження, що це обговорив лавров чи козак.
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10.02.2022 08:07 Відповісти
Салливан - рассейский крот в Белом доме.

Два крота согласовали действия.
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10.02.2022 08:19 Відповісти
З Єрмаком ніхто б США не зустрічався. Тільки така ж падлюка як він сам.
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10.02.2022 11:02 Відповісти
Не спит! Все о народе да о народе думает!!
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10.02.2022 08:23 Відповісти
Саліван, це русня.
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10.02.2022 08:24 Відповісти
Чудак на букву М, который должен следить за чистотой и бумагу со скрепками раздавать на Банковой. Следить чтоб Зельбельды Вован гнусавый карлик-клоун лживый на работу не опаздывал.......ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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10.02.2022 08:25 Відповісти
А чем занимался пророссийский прохиндей Ложкин в АП- е Петра Лексеича ? Неужто карандаши точил ? Или то , другое ?
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10.02.2022 08:33 Відповісти
Кстати после увольнения ушел опять в ОПЗЖ
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10.02.2022 08:36 Відповісти
Рух Опору Капітуляції


@rok_org_ua

·
https://twitter.com/rok_org_ua/status/1491418105628839938 16 ч



Ми вимагаємо справедливого миру! Ми - сторона, яка зазнала шкоди від РФ! Ми не повинні нікому нічим поступатися - ні своїм суверенітетом,ні Конституцією! Ми вимагаємо справедливого з'ясування всіх обставин та переговорного процесу,базованого на міжнародному праві та статуті ООН!

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10.02.2022 08:48 Відповісти
Диву даюсь как развивается смещение влияния и власти, от выбранной украинским народом персоны президента, к человеку, не имеющего никакого законного права влияния на курс политики государства. Человеку, фактически отстранившего президента Украины от руководства внешней политикой. Человеку, подменившего собой адекватное лицо политики Украины и заставившее мир ВЫНУЖДЕННО общаться с ним, т.к. официальное лицо Украины не является адекватным. Ни с точки зрения внешних лиц, так и с точки зрения внутренних здравомыслящих сил.
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10.02.2022 09:00 Відповісти
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10.02.2022 09:29 Відповісти
 
 