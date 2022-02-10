Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европарламента Метсолой: Взаимодействуем для реализации европейских устремлений Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.
Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"В телефонном разговоре с Робертой Метсолой поздравил ее с недавним избранием президентом Европейского парламента. Поблагодарил за неизменную поддержку Украины со стороны Европарламента в современных условиях безопасности. Продолжаем взаимодействие с целью реализации европейских устремлений Украины", - отметил глава государства.
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Бо контакты с ЗЕ чреваты...
Я этого безумного попугая стараюсь не слушать, не смотреть и не читать.
Тогда тебе понадобится длительная реабилитация с участием психотерапевтов.
ничего сегодня не говорит о возможной евроинтеграции Украины
нет борьбы с коррупцией, есть борьба с оппозицией
нет растущей экономики
итд