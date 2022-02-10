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Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европарламента Метсолой: Взаимодействуем для реализации европейских устремлений Украины

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европарламента Метсолой: Взаимодействуем для реализации европейских устремлений Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.

Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В телефонном разговоре с Робертой Метсолой поздравил ее с недавним избранием президентом Европейского парламента. Поблагодарил за неизменную поддержку Украины со стороны Европарламента в современных условиях безопасности. Продолжаем взаимодействие с целью реализации европейских устремлений Украины", - отметил глава государства.

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Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европарламента Метсолой: Взаимодействуем для реализации европейских устремлений Украины 01

Автор: 

Европарламент (1809) Зеленский Владимир (21090) Мецола Роберт (81)


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Я бы на месте этой тети после ЗЕ помыл уши с мылом и сделал тесты на все болезни, какие только можно.

Бо контакты с ЗЕ чреваты...
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10.02.2022 09:09 Ответить
а что вы сделали после прочтения ?
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10.02.2022 09:35 Ответить
Я ж не бульканье ЗЕ читал.

Я этого безумного попугая стараюсь не слушать, не смотреть и не читать.
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10.02.2022 09:52 Ответить
Читать и слушать сентенции ЗЕ вредно для ума.
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10.02.2022 09:53 Ответить
ну если сразу, категорично , без распознавания сути принимать всё сказанное и сделанное Зе , тогда может быть .
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10.02.2022 11:43 Ответить
Ты пробуешь распознавать тот поток подсознания, что ЗЕ выдает в эфирах?

Тогда тебе понадобится длительная реабилитация с участием психотерапевтов.
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10.02.2022 12:46 Ответить
Я не такой восприимчевый как некоторые .
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10.02.2022 14:01 Ответить
Зачем тогда слушать этот бессмысленный набор звуков от ЗЕ, если один фиг ты это не воспринимаешь?
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10.02.2022 14:10 Ответить
мухи от котлет , зёрна от плевел и т.п.
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10.02.2022 14:14 Ответить
Значит у тебя уже разжижение мозга, если ты считаешь нормой то, что президентом может быть генератор случайных слов, а слушать его надо исключительно для того, чтобы искать смысл там, где его никогда не было.
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10.02.2022 14:16 Ответить
Зорге , мне одинаков что ты , что настоящий , что проигравший . Я хочу одного , что бы не было войны и мордор распался на сотню погостов . И ещё я уверен что у амеров достаточно было и есть возможностей разного толка , в своё время поддержать проигравшего и не дать родится нынешнему . Но как видишь что есть , то есть . Не имею желания дальше разводить полемику . P.S. На последок . Уверен на 100% что Зеленскому Иловайск не прости ли бы .
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10.02.2022 14:31 Ответить
кроме активного гражданского общества
ничего сегодня не говорит о возможной евроинтеграции Украины

нет борьбы с коррупцией, есть борьба с оппозицией
нет растущей экономики
итд
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10.02.2022 09:20 Ответить
Тяжко одоробалу працювати на всепожираючого і плюндруючого все живе, ставленика кремлівської мафії песиголовцязрадника. Люди,ви ж знали,що це ****** дурко!
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10.02.2022 09:22 Ответить
як ця ваша маячня відноситься до цієї розмови ? де ви в ній розгледіли зраду ?
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10.02.2022 09:39 Ответить
Що він там, ще наплів,як ще зганьбив Україну?
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10.02.2022 09:25 Ответить
 
 