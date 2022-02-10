Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европарламента Метсолой: Взаимодействуем для реализации европейских устремлений Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.

Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В телефонном разговоре с Робертой Метсолой поздравил ее с недавним избранием президентом Европейского парламента. Поблагодарил за неизменную поддержку Украины со стороны Европарламента в современных условиях безопасности. Продолжаем взаимодействие с целью реализации европейских устремлений Украины", - отметил глава государства.

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