Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Європарламенту Метсолою: Взаємодіємо для реалізації європейських прагнень України
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою.
Про це Зеленський зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"У телефонній розмові з Робертою Метсолою привітав її з нещодавнім обранням президенткою Європейського парламенту. Подякував за незмінну підтримку України з боку Європарламенту у сучасних безпекових умовах. Продовжуємо взаємодію з метою реалізації європейських прагнень України", - зазначив глава держави.
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Бо контакты с ЗЕ чреваты...
Я этого безумного попугая стараюсь не слушать, не смотреть и не читать.
Тогда тебе понадобится длительная реабилитация с участием психотерапевтов.
ничего сегодня не говорит о возможной евроинтеграции Украины
нет борьбы с коррупцией, есть борьба с оппозицией
нет растущей экономики
итд