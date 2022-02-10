Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Європарламенту Метсолою: Взаємодіємо для реалізації європейських прагнень України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою.

Про це Зеленський зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"У телефонній розмові з Робертою Метсолою привітав її з нещодавнім обранням президенткою Європейського парламенту. Подякував за незмінну підтримку України з боку Європарламенту у сучасних безпекових умовах. Продовжуємо взаємодію з метою реалізації європейських прагнень України", - зазначив глава держави.

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