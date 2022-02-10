Учения войск РФ в Беларуси являются проявлением эскалации, - Белый дом
Проведение Россией совместных с Белоруссией военных учений рассматривается как действия, направленные на эскалацию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки.
"Когда мы смотрим на подготовку к этим военным учениям, мы снова видим, что это, безусловно, больше эскалационное, а не деэскалационное действие", - пояснила она.
По словам Псаки, сосредоточение российских войск вблизи Украины, в том числе в Беларуси, вызывает беспокойство в США.
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Но нет, и не стоИт тоже.