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Новости Война
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Учения войск РФ в Беларуси являются проявлением эскалации, - Белый дом

Учения войск РФ в Беларуси являются проявлением эскалации, - Белый дом

Проведение Россией совместных с Белоруссией военных учений рассматривается как действия, направленные на эскалацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки.

"Когда мы смотрим на подготовку к этим военным учениям, мы снова видим, что это, безусловно, больше эскалационное, а не деэскалационное действие", - пояснила она.

По словам Псаки, сосредоточение российских войск вблизи Украины, в том числе в Беларуси, вызывает беспокойство в США.

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Автор: 

армия РФ (19910) Беларусь (7937) россия (96455) США (27336) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+2
Не лезь хрюссия в Украину, то и не было бы никаких учений НАТО. Но вам же гнидам "Киев за три дня" надо.
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10.02.2022 11:37 Ответить
+1
Просто маленькое Х..ло пытается играть мускулами и показать, что ОНО чего-то стоит.
Но нет, и не стоИт тоже.
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10.02.2022 10:47 Ответить
+1
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10.02.2022 10:55 Ответить
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Просто маленькое Х..ло пытается играть мускулами и показать, что ОНО чего-то стоит.
Но нет, и не стоИт тоже.
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10.02.2022 10:47 Ответить
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10.02.2022 10:55 Ответить
Новые санкции на "РФ" и "Беларусь"!
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10.02.2022 11:10 Ответить
Из того, в каком сложнейшем положении находится Украина, явно не в ее интересах было, чтобы власть, политики, пользователи интернета злили Лукашенка в отношении беларусских выборов. Это изначально ясно было для каждого здравомыслящего человека, но не для наших политиков. Один из самых неадекватных это глава нашего МИДа, который шумел наверно больше всех.
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10.02.2022 11:15 Ответить
таракана не надо злить . его надо скормить безвозвратно бледномолевому окурку. а бледномолевого окурка засортирить на благо человечества вместе с его зверьковым сортиром типа расея.
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10.02.2022 11:25 Ответить
русских унтерменщей зверьковых нацико-фашиковы на фарш !
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10.02.2022 11:21 Ответить
праа провести учения наты на территории кремля зверьково-унтерменшевского. а чЁ ?
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10.02.2022 11:26 Ответить
Надо лекарства принимать если проблемы с головой.
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10.02.2022 11:29 Ответить
у пуйла и его вяликоскрепных швайновских нацико-фашиковых рашапитеков лекарство типа "новичок" в дефиците. мочи пуйловское хищное унтерменшевское зверьё ! каждому оккупантскому рашазверику - свинцовую таблетку !
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10.02.2022 11:41 Ответить
Не лезь хрюссия в Украину, то и не было бы никаких учений НАТО. Но вам же гнидам "Киев за три дня" надо.
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10.02.2022 11:37 Ответить
штурмуй кремль и пуйловский сортир !
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10.02.2022 13:17 Ответить
 
 