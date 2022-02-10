Навчання військ РФ у Білорусі є проявом ескалації, - Білий дім

Проведення Росією спільних з Білоруссю військових навчань розглядаються як дії, спрямовані на ескалацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Коли ми дивимося на підготовку до цих військових навчань, ми знову бачимо, що це, безумовно, є більш ескалаційною, а не деескалаційною дією,", - пояснила вона.

За словами Псакі, зосередження російських військ поблизу України, в тому числі в Білорусі, викликає занепокоєння у США.

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