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Новини Війна
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Навчання військ РФ у Білорусі є проявом ескалації, - Білий дім

Навчання військ РФ у Білорусі є проявом ескалації, - Білий дім

Проведення Росією спільних з Білоруссю військових навчань розглядаються як дії, спрямовані на ескалацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Коли ми дивимося на підготовку до цих військових навчань, ми знову бачимо, що це, безумовно, є більш ескалаційною, а не деескалаційною дією,", - пояснила вона.

За словами Псакі, зосередження російських військ поблизу України, в тому числі в Білорусі, викликає занепокоєння у США.

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Автор: 

армія рф (18060) Білорусь (7987) росія (66478) США (23618) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+2
Не лезь хрюссия в Украину, то и не было бы никаких учений НАТО. Но вам же гнидам "Киев за три дня" надо.
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10.02.2022 11:37 Відповісти
+1
Просто маленькое Х..ло пытается играть мускулами и показать, что ОНО чего-то стоит.
Но нет, и не стоИт тоже.
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10.02.2022 10:47 Відповісти
+1
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10.02.2022 10:55 Відповісти
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Просто маленькое Х..ло пытается играть мускулами и показать, что ОНО чего-то стоит.
Но нет, и не стоИт тоже.
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10.02.2022 10:47 Відповісти
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10.02.2022 10:55 Відповісти
Новые санкции на "РФ" и "Беларусь"!
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10.02.2022 11:10 Відповісти
Из того, в каком сложнейшем положении находится Украина, явно не в ее интересах было, чтобы власть, политики, пользователи интернета злили Лукашенка в отношении беларусских выборов. Это изначально ясно было для каждого здравомыслящего человека, но не для наших политиков. Один из самых неадекватных это глава нашего МИДа, который шумел наверно больше всех.
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10.02.2022 11:15 Відповісти
таракана не надо злить . его надо скормить безвозвратно бледномолевому окурку. а бледномолевого окурка засортирить на благо человечества вместе с его зверьковым сортиром типа расея.
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10.02.2022 11:25 Відповісти
русских унтерменщей зверьковых нацико-фашиковы на фарш !
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10.02.2022 11:21 Відповісти
праа провести учения наты на территории кремля зверьково-унтерменшевского. а чЁ ?
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10.02.2022 11:26 Відповісти
Надо лекарства принимать если проблемы с головой.
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10.02.2022 11:29 Відповісти
у пуйла и его вяликоскрепных швайновских нацико-фашиковых рашапитеков лекарство типа "новичок" в дефиците. мочи пуйловское хищное унтерменшевское зверьё ! каждому оккупантскому рашазверику - свинцовую таблетку !
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10.02.2022 11:41 Відповісти
Не лезь хрюссия в Украину, то и не было бы никаких учений НАТО. Но вам же гнидам "Киев за три дня" надо.
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10.02.2022 11:37 Відповісти
штурмуй кремль и пуйловский сортир !
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10.02.2022 13:17 Відповісти
 
 