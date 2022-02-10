Вице-премьер Стефанишина заболела COVID-19
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заболела COVID-19.
Об этом она заявила в онлайн-выступлении на конференции государственных органов власти "Коммуникационная кампания "EUКраїна": отчет и анализ" в четверг в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"К сожалению, не могу быть с вами физически – COVID беспощаден ко всем", - сказала Стефанишина.
В пресс-службе вице-премьера подтвердили, что Стефанишина сейчас находится на самоизоляции с подтвержденным COVID-19.
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Щось незрозуміле виходить.
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понавыбирали аниматоров-аматоров..(
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