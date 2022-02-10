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Вице-премьер Стефанишина заболела COVID-19

Вице-премьер Стефанишина заболела COVID-19

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заболела COVID-19.

Об этом она заявила в онлайн-выступлении на конференции государственных органов власти "Коммуникационная кампания "EUКраїна": отчет и анализ" в четверг в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, не могу быть с вами физически – COVID беспощаден ко всем", - сказала Стефанишина.

В пресс-службе вице-премьера подтвердили, что Стефанишина сейчас находится на самоизоляции с подтвержденным COVID-19.

Также читайте: Глава МИД Словакии заболел COVID-19. Днем ранее он встречался с Зеленским

Автор: 

коронавирус (17042) Стефанишина Ольга вице-премьер (255)


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Топ комментарии
+5
"На жаль, не можу бути з вами фізично"
Не дуже й хотілося.
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10.02.2022 10:40 Ответить
+3
Самоизоляция в Куршавеле?
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10.02.2022 10:44 Ответить
+3
та щоб ви там, сукі зелені всі повиздихали
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10.02.2022 10:57 Ответить
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"На жаль, не можу бути з вами фізично"
Не дуже й хотілося.
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10.02.2022 10:40 Ответить
"Бути з вами фізично" - це у якому сенсі? 🤔 Нє ну я розумію, що фізичний секс завжди кращий за секс по телефону, чи телевізору. Але ж вона насправді не про це? Чи про це? 😲
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10.02.2022 11:35 Ответить
Ось скільки не боліють ковідом, ні в Раді ні в ОПі ні в кабміні кловунів, ніхто не помер.
Щось незрозуміле виходить.
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10.02.2022 10:43 Ответить
Дехто не хворів і без вакцінації.
Імунітет + умови життя + спосіб життя.
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10.02.2022 10:47 Ответить
Всі уже хворіли. Не всі перевірялись. Мій брат зі здоровим способом життя, після басейну поїхав до кардіології на стентування. Сказали, що має антитіла.
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10.02.2022 11:01 Ответить
Самоизоляция в Куршавеле?
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10.02.2022 10:44 Ответить
Перевірте її на стафілококи. Вона може бути заражена.
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10.02.2022 10:45 Ответить
Не думаю, що хтось це помітить )
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10.02.2022 10:48 Ответить
https://www.facebook.com/olga.stefanishina/posts/5468026259892631?__cft__[0]=AZUWdkZkgpo9-1hSbT1woq9Hpwr_9Z-VU7-RgW-lgaa7PoQG1TYcKvOFkN-nEgM5G_1PS9ws1xyASl9et3w0R5uf_rHWVfO3jFzGcAon-Y_AZV2jrx0xlkDfmwr5kxEwT00QoQEndV-LOZ-eTxkPwNxn&__tn__=%2CO%2CP-R 4 February, 12:08 · https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2/111227078906045?__cft__[0]=AZUWdkZkgpo9-1hSbT1woq9Hpwr_9Z-VU7-RgW-lgaa7PoQG1TYcKvOFkN-nEgM5G_1PS9ws1xyASl9et3w0R5uf_rHWVfO3jFzGcAon-Y_AZV2jrx0xlkDfmwr5kxEwT00QoQEndV-LOZ-eTxkPwNxn&__tn__=%2CP-R Город Киев, Украина ·



Шкарлета - у відставку!
Выздоравливайте быстрее! Полностью согласен с Вашими мыслями!
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10.02.2022 10:49 Ответить
И шо ? )
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10.02.2022 10:51 Ответить
та щоб ви там, сукі зелені всі повиздихали
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10.02.2022 10:57 Ответить
Вони і так не працюють,немає різниці чи вдома ,чи на роботі.
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10.02.2022 11:02 Ответить
Це все нога московії. https://www.youtube.com/watch?v=XkDQ8YOQAVA
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10.02.2022 11:07 Ответить
Це лише буквально вчора приняли на лікарняний можна йти віддалено. https://www.youtube.com/watch?v=b_eS9wiH91w
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10.02.2022 11:12 Ответить
..и как теперь жЫть Украине?.. кто она?, чья она?, почём она? - одному Бене известно..
понавыбирали аниматоров-аматоров..(
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10.02.2022 11:45 Ответить
"К сожалению, не могу быть с вами физически - COVID беспощаден ко всем", - сказала Стефанишина.

А как я сожалею... словами не передать
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10.02.2022 11:55 Ответить
В рот ей ноги.
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10.02.2022 13:03 Ответить
Ленка-"Скумбрия" щото плохо следит за свим пострелом - везде успел - уже кучу народа перезаражал
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10.02.2022 14:11 Ответить
 
 