Вице-премьер Стефанишина заболела COVID-19

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заболела COVID-19.

Об этом она заявила в онлайн-выступлении на конференции государственных органов власти "Коммуникационная кампания "EUКраїна": отчет и анализ" в четверг в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, не могу быть с вами физически – COVID беспощаден ко всем", - сказала Стефанишина.

В пресс-службе вице-премьера подтвердили, что Стефанишина сейчас находится на самоизоляции с подтвержденным COVID-19.

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