Віцепрем'єрка Стефанішина захворіла на COVID-19
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина захворіла на COVID-19.
Про це вона заявила в онлайн-виступі на конференції державних органів влади "Комунікаційна кампанія EUКраїна: звіт та аналіз" у четвер у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На жаль, не можу бути з вами фізично – COVID нещадний до всіх", - сказала Стефанішина.
У пресслужбі віцепрем'єра підтвердили, що Стефанішина наразі перебуває на самоізоляції з підтвердженим COVID-19.
Топ коментарі
+5 Петро Воля
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+3 Юрій Ан
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+3 Iiro Kalastaja
показати весь коментар10.02.2022 10:57 Відповісти Посилання
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Не дуже й хотілося.
Щось незрозуміле виходить.
Імунітет + умови життя + спосіб життя.
Шкарлета - у відставку!
Выздоравливайте быстрее! Полностью согласен с Вашими мыслями!
понавыбирали аниматоров-аматоров..(
А как я сожалею... словами не передать