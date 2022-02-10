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Віцепрем'єрка Стефанішина захворіла на COVID-19

Віцепрем'єрка Стефанішина захворіла на COVID-19

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина захворіла на COVID-19.

Про це вона заявила в онлайн-виступі на конференції державних органів влади "Комунікаційна кампанія EUКраїна: звіт та аналіз" у четвер у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, не можу бути з вами фізично – COVID нещадний до всіх", - сказала Стефанішина.

У пресслужбі віцепрем'єра підтвердили, що Стефанішина наразі перебуває на самоізоляції з підтвердженим COVID-19.

Читайте також: Голова МЗС Словаччини захворів на COVID-19. За день до того він зустрічався із Зеленським

Автор: 

коронавірус (19923) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (368)


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Топ коментарі
+5
"На жаль, не можу бути з вами фізично"
Не дуже й хотілося.
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10.02.2022 10:40 Відповісти
+3
Самоизоляция в Куршавеле?
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10.02.2022 10:44 Відповісти
+3
та щоб ви там, сукі зелені всі повиздихали
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10.02.2022 10:57 Відповісти
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"На жаль, не можу бути з вами фізично"
Не дуже й хотілося.
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10.02.2022 10:40 Відповісти
"Бути з вами фізично" - це у якому сенсі? 🤔 Нє ну я розумію, що фізичний секс завжди кращий за секс по телефону, чи телевізору. Але ж вона насправді не про це? Чи про це? 😲
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10.02.2022 11:35 Відповісти
Ось скільки не боліють ковідом, ні в Раді ні в ОПі ні в кабміні кловунів, ніхто не помер.
Щось незрозуміле виходить.
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10.02.2022 10:43 Відповісти
Дехто не хворів і без вакцінації.
Імунітет + умови життя + спосіб життя.
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10.02.2022 10:47 Відповісти
Всі уже хворіли. Не всі перевірялись. Мій брат зі здоровим способом життя, після басейну поїхав до кардіології на стентування. Сказали, що має антитіла.
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10.02.2022 11:01 Відповісти
Самоизоляция в Куршавеле?
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10.02.2022 10:44 Відповісти
Перевірте її на стафілококи. Вона може бути заражена.
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10.02.2022 10:45 Відповісти
Не думаю, що хтось це помітить )
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10.02.2022 10:48 Відповісти
https://www.facebook.com/olga.stefanishina/posts/5468026259892631?__cft__[0]=AZUWdkZkgpo9-1hSbT1woq9Hpwr_9Z-VU7-RgW-lgaa7PoQG1TYcKvOFkN-nEgM5G_1PS9ws1xyASl9et3w0R5uf_rHWVfO3jFzGcAon-Y_AZV2jrx0xlkDfmwr5kxEwT00QoQEndV-LOZ-eTxkPwNxn&__tn__=%2CO%2CP-R 4 February, 12:08 · https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2/111227078906045?__cft__[0]=AZUWdkZkgpo9-1hSbT1woq9Hpwr_9Z-VU7-RgW-lgaa7PoQG1TYcKvOFkN-nEgM5G_1PS9ws1xyASl9et3w0R5uf_rHWVfO3jFzGcAon-Y_AZV2jrx0xlkDfmwr5kxEwT00QoQEndV-LOZ-eTxkPwNxn&__tn__=%2CP-R Город Киев, Украина ·



Шкарлета - у відставку!
Выздоравливайте быстрее! Полностью согласен с Вашими мыслями!
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10.02.2022 10:49 Відповісти
И шо ? )
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10.02.2022 10:51 Відповісти
та щоб ви там, сукі зелені всі повиздихали
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10.02.2022 10:57 Відповісти
Вони і так не працюють,немає різниці чи вдома ,чи на роботі.
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10.02.2022 11:02 Відповісти
Це все нога московії. https://www.youtube.com/watch?v=XkDQ8YOQAVA
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10.02.2022 11:07 Відповісти
Це лише буквально вчора приняли на лікарняний можна йти віддалено. https://www.youtube.com/watch?v=b_eS9wiH91w
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10.02.2022 11:12 Відповісти
..и как теперь жЫть Украине?.. кто она?, чья она?, почём она? - одному Бене известно..
понавыбирали аниматоров-аматоров..(
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10.02.2022 11:45 Відповісти
"К сожалению, не могу быть с вами физически - COVID беспощаден ко всем", - сказала Стефанишина.

А как я сожалею... словами не передать
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10.02.2022 11:55 Відповісти
В рот ей ноги.
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10.02.2022 13:03 Відповісти
Ленка-"Скумбрия" щото плохо следит за свим пострелом - везде успел - уже кучу народа перезаражал
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10.02.2022 14:11 Відповісти
 
 