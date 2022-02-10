Віцепрем'єрка Стефанішина захворіла на COVID-19

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина захворіла на COVID-19.

Про це вона заявила в онлайн-виступі на конференції державних органів влади "Комунікаційна кампанія EUКраїна: звіт та аналіз" у четвер у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, не можу бути з вами фізично – COVID нещадний до всіх", - сказала Стефанішина.

У пресслужбі віцепрем'єра підтвердили, що Стефанішина наразі перебуває на самоізоляції з підтвердженим COVID-19.

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