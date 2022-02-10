Ежегодно жертвами преступлений становятся более 5 тысяч детей, - прокурор Усенко

Число преступлений, совершенных против несовершеннолетних, растет. Ежегодно потерпевшими признаются более 5 тысяч детей. В частности, в прошлом году были признаны пострадавшими 5875 детей.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила начальник Департамента защиты прав детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлия Усенко.

По ее словам, в прошлом году на 28% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Дети страдают от сексуального насилия, в частности изнасилований. От убийств, хоть их количество немного уменьшилось. Дети страдают от имущественных преступлений – это воровство, грабежи, разбои, ДТП. В этой категории около тысячи пострадавших. Количество случаев домашнего насилия за прошлый год выросло на 110%, то есть более чем в 2 раза.

"Хотя специалисты это объясняют тем, что стали больше доверять правоохранителям и чаще о таких преступлениях сообщать", - говорит Усенко. – Растет у нас ежегодно и сексуальное насилие. Это очень болезненная тема. Мы больше всего, вероятно, уделяем этому внимание, отслеживая, какому ребенку оказывается помощь, а не травмируется ли ребенок больше во время расследования, чем во время того, что с ним произошло, что в большинстве случаев реально так и есть. А также насколько эффективно такие дела расследуют правоохранители, или они ждут по несколько месяцев. Есть примеры, когда по просьбе родителей с ребенком работает психолог, он проходит реабилитацию, которая основывается на том, что детям блокируют воспоминания о случившемся, и возвращать его к процессу расследования, потому что "проснулись" правоохранительные органы, уже ни один адекватный отец или мать не разрешат. На этом все – мы теряем доказательную базу. И такие факты остаются у нас нерасследованными.

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Она отметила, что ювенальные прокуроры реагируют на такие факты, но если время уже упущено, исправить ситуацию не всегда удается.