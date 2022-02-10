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Госдума РФ планирует рассмотреть на следующей неделе проект обращения к Путину о "признании "ЛДНР"

Госдума РФ планирует рассмотреть на следующей неделе проект обращения к Путину о

Проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ЛДНР" планируется рассмотреть в начале следующей недели на Совете Госдумы.

Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Сейчас собираются в начале следующей недели рассматривать. Сначала на Совете в Думе, видимо, соберутся лидеры, обсудят, потом уже будем рассматривать непосредственно на комитетах и ​​дальше в соответствии с протоколом", - сказал он.

Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.

Также читайте: Признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией того, что она отказывается от Минских соглашений, - Резников

Автор: 

Госдума (1262) Зюганов Геннадий (100) россия (96472)


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Топ комментарии
+32
Хотят избавить нас от проблемм и еще на себя санкций накинуть?
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10.02.2022 13:24 Ответить
+27
да ради бога) можете хоть марс признавать, кому какое дело)
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10.02.2022 13:23 Ответить
+18
ага и Сникерс, тоже.....
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10.02.2022 13:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
да ради бога) можете хоть марс признавать, кому какое дело)
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10.02.2022 13:23 Ответить
ага и Сникерс, тоже.....
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10.02.2022 13:29 Ответить
А присоединить не собираетесь? Или поматросил и бросил?
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10.02.2022 13:24 Ответить
Хотят избавить нас от проблемм и еще на себя санкций накинуть?
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10.02.2022 13:24 Ответить
100%. еще в 1991 когда встал вопрос о разделе территорий по границам республик, на засРашке молились, что бы эти зарыганные даунбасята не подняли крик, что хотим к вам, присоедините! у них такие же депрессивные территории на ростове и воронеже.
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10.02.2022 13:39 Ответить
наши тоже готовят
верещучка вчера заявила что "нам надо начинать признавать дипломы выданные лнр и днр"
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10.02.2022 13:25 Ответить
Cеструха Маши Захаровой, "одиннарот" (с)
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10.02.2022 13:28 Ответить
как не крути, а хорошие новости все же имеются сегодня:
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский доставлен в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое, сообщил ТАСС в среду источник в политических кругах.
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10.02.2022 13:27 Ответить
не стісняйтєсь! більше корисних санкцій вам не завадить
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10.02.2022 13:31 Ответить
Ну и что?!
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10.02.2022 13:32 Ответить
признают и официально ведут туда войска
"Ну и что"??
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10.02.2022 21:29 Ответить
нехай спочатку кацапня визнає Абхазію і Південну Осетію. Не кажучи вже про Придністров'я...
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10.02.2022 13:32 Ответить
После вооружённого конфликта 2008 года Республика Абхазия была признана Россией, выступившей в конфликте на её стороне, и пятью другими государствами-членами ООН.

Независимость Южной Осетии признают Венесуэла[23][24], Науру, Никарагуа[25], Россия[26] и Сирия[27].
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10.02.2022 13:40 Ответить
Ну и что? Это все равно тупиковые потуги....любые конвульсии тщетны!!
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10.02.2022 13:33 Ответить
Как то пох что там лаптестан думает признавать, заодно пусть и тилимилитряндию признают.
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10.02.2022 13:35 Ответить
"NBC: Байден охарактеризовал Путина как «парня с ядерным оружием и без друзей»"
У нас этот фразиологизм звучит по-другому: «обезьяна с гранатой».
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10.02.2022 13:38 Ответить
Да и ху.. бы с ним. Проблема в этом? Нема питань. Путінська шобла здохне і . Слава Україні!!
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10.02.2022 13:38 Ответить
будет и на нашем авенью, барбекю....
РосСМИ сообщили о госпитализации Жириновского в тяжелом состоянии

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10.02.2022 13:40 Ответить
не хотелось бы,чтобы оно сдохло...
оно должно жить долго-долго...лежать в говне,обоссаным,молить о смерти,но продолжать жить!
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10.02.2022 13:47 Ответить
я думал что новость прозевал что животное доходит уже...а это я нетолько фото видел а и видео очень давно... жирик же гей всё кто обознан в новостях это знает... и партия в основном из таких... ну любит жирик мальчиков в трусиках.... а вернее даже без трусиков .покувыркаться в постелке с ними .какой же ему тут кайф видно с голенькими...хахаха к стати одно их этих с басейна он сделал уже дипутатом там где то в сибире показывали видео взрослый уже чувак ...приголубил наверное его...
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10.02.2022 14:05 Ответить
анекдот про жирика гей.....
Приходит сын к отцу и говорит:
- Папа, я гей!
- Что?
- Ну пап, я как Элтон Джон, - гей!
- Подожди, сынок. У тебя что, 100500 миллионов денег на счету?
- Нет
- Ты всемирно известный музыкант?
- Нет
- У тебя крутой дом, тачка, вся херня?
- Нет..
- Ну так ты ***** гнойный, какой нахер ГЕЙ?????
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10.02.2022 14:39 Ответить
согласен.... что он такой ..простоя скромнее написал..... он пи....р самый настоящий а не гей...
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10.02.2022 14:53 Ответить
Хватит с ними цацкаться: ВРУ СИНХРОННО должна приступить к процедуре отзыва посла Украины в кацапии. Знаете, почему война идет 8(!) лет? Потому что Запад хитрожо...ничает: вводит санкции, но не устанавливает сроков исполнения требований к кацапии с последующим АВТОМАТИЧЕСКИМ усилением санкций за неисполнение требований!
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10.02.2022 13:43 Ответить
На Балалайні немає нашого посла. Відкликати нікого.
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10.02.2022 14:17 Ответить
от того что признали Крым частью *********,крымчане не стали россиянами. они по прежнему невыездные,в Крыму действует роуминг для приехавших из России,банков нет,картой виза и мастеркард оплатить ничего нельзя...
признаете ОРДЛО с тем же успехом.
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10.02.2022 13:45 Ответить
Не совсем верно:виза и мастер работает,не работает оплата через смартфон(NFS)
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10.02.2022 17:23 Ответить
Обосравшись по полной ........

Да даже если вы признаете их частью рф,что это изменит.Мяса станет чуть больше.
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10.02.2022 13:51 Ответить
Ничего не изменится. И мяса сколько было, столько же и осталось.
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10.02.2022 14:56 Ответить
Я так понимаю, что в скрепной просто так держдурой ничего не делается без кремля. Значит в кремле решили подкинуть на их взгляд горькую пилюлю мировому сообществу в виде признания этих недообразований. Такое себе типя язык показать. Ну впринципе ответ очевиден. Еще больше животворящих санкций. Мелковато как-то. Плюс все больше загоняют себя в глухой угол.
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10.02.2022 13:51 Ответить
Замечательно.
И присоединить не забудьте, чтобы и подростки из ЛНР и ДНР получали реальные тюремные сроки за мыслепреступление, как подростки в РФ.

"В Канске суд огласил приговор подросткам, которые хотели взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. Как пишет в Twitter глава ассоциации «Агора» Павел Чиков, двое несовершеннолетних фигурантов дела приговорены к трем и четырем годам лишения свободы условно, тогда как гособвинение просило приговорить их к 6 годам и 6 месяцам и 6 годам и 5 месяцам воспитательной колонии.

Старшего фигуранта - Никиту Уварова - суд признал виновным по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и приговорил его к 5 годам лишения свободы с и штрафу в 30 тыс. рублей. Гособвинение требовало для Уварова 9 лет лишения свободы.

Сам молодой человек в последнем слове заявлял, что он не террорист. «И я просто хотел бы доучиться, получить образование и уехать куда-нибудь далеко отсюда, чтобы никого здесь из спецслужб не нервировать и самому не нервничать, и стать каким-нибудь фрилансером или еще кем-нибудь по специальности. Прошу суд дать мне это сделать», - говорил юноша.

Уваров и двое его приятелей были задержаны в ноябре 2020 года. Подростки расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. В изъятых у них телефонах силовики обнаружили переписку, в которой подростки обсуждали, как хотели взорвать здание ФСБ в Minecraft. "
https://www.znak.com/2022-02-10/v_kanske_podrostok_poluchil_5_let_kolonii_po_delu_o_podryve_fsb_v_minecraft

В компьютерной игре Лубянку они взорвать хотели, Карл, в компьютерной игре.
А срок то получили в реале.
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10.02.2022 13:52 Ответить
Если примут то нам де лучше и на минской балалайке можно ставить крест.Оставить разве что пару переговорников по обмену пленными и то вне рамок минского формата
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10.02.2022 14:05 Ответить
А після такого рішення немає мінського формату є Будапештський меморандум і підпис московії під гарантіями для України.
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10.02.2022 14:54 Ответить
Да насрать. Рашка уже официаль признала *днр* выдав им росийские паспорта. И что от того? Будет очередное приднестровье которое будет кормить ********* а не Украина. Лучше уж так чем нам впихнут ту опухоль
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10.02.2022 14:44 Ответить
Вот и славненько.Можно будет положить на "Минск"
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10.02.2022 14:50 Ответить
Вот пожалуй самый реалистичный ответ на вопрос- с какой целью все эти свистопляски у границы. Путен признаёт дыру дырой, тем самым выходит из минских соглашений. У Украины фактически развязываются руки, и чтобы ВСУ не пошли на деоккупацию, кремль создаёт перманентную угрозу контрударапо периметру границы. Зачем путену признавать дыру? Вопрос трудно объяснимый. «Он ё.нутый, чтоб вы понимали»(с). Давно мыслит иррационально. Видимо пришло время побед для быдла, а взять эти победы негде. Вот и слепят бутафорию из того что есть.
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10.02.2022 14:54 Ответить
Почему активизировались цапы? 8 лет идет война. Они видят, что Украина выстояла, в Украине все движется к тому, что коррупцию все таки победят, будет план Маршала по выводу страны на европейский уровень и у Украины будет своя особая роль - сдерживание паРашки от ЕС.
Содержать созданные анклавы все труднее и труднее, т.к. экономика не справляется. Время работает против Уйлостана. Еще пару лет, и заработки в Украине будут выше, чем в наРФии. Уровень жизни выше и как пропагандонам после этого рассказывать про ужасы Хунты своему элехторату, находящемуся 8 лет под санкциями и при пустых холодильниках и украденном Крыме.
Конечно развал неизбежен, как и возврат Крыма.
Поэтому это лебединая песня Уйла - сунуться в Украину. Наша задача выдержать удар и перебить хребет рашистам. С помощью Запада это вполне реально! Слава Украине!
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10.02.2022 15:14 Ответить
У тебя ошибочное мнение о пустых холодильниках. Путин как мне кажется все эти восемь лет, работал над проблемой продовольственной безопасности. И у него это получилось. Газ! Газа надо очень много для производства удобрений. Только один завод под Питером выпускает два миллиона тон в год. А сегодняшнее сельское хозяйство не может вырастить что либо без них. Россия сегодня первый экспортёр пшеницы в мире. И свои куриные окорочка уже тоже экспортирует. А на чём основан твой оптимизм о росте уровня жизни в Украине? Может производство Швейцарских часов перейдёт в Украину? Или Китайские микросхемы станут делать в Украине? А может кроликов будем выращивать? Какие такие малорасходные сферы производства поднимут экономику Украины? Велосипеды, фотоаппараты, плинтуса, шпингалеты, хоть, что нибудь. Где оно? Вообще меня удивляет, что на этом форуме совершенно отсутствуют темы связанные с развитием национальной промышленности, строительства, создания материальных ценностей. Зато волнуют умы всякие символические действия, типа переименований городов, сёл и улиц, бетоноповал ленинов, ленточки, звёздочки, флажочки, и всякая подобная лабуда. Все надежды, "с помощью Запада" и весь мир с нами выбраться из ямы, обречены на провал, это красивый мыльный пузырь. Вспомни, что Запад сделал с Игналинской АЭС. А, что он сделал с Болгарией, приБалтикой, Югославией. Вспомни про торговые квоты, внешнее управление, долговую кабалу. Да сам сам сам думай своей головой.
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10.02.2022 19:59 Ответить
В РФ есть сайт "Сделано у нас". Любой человек может разместить там новость о каком либо достижении страны, найденную в СМИ (если она соответствует ряду правил сайта. Например - только о свершившемся факте, и без упоминания политики). Процентов 90, об открытии новых производств, сдаче новых обьектов, достижениях промышленности и спорта и т п. Довольно популярный сайт, в день там появляется от 5 до 50 статей. Сотни людей совершенно бесплатно ищут новости для него и размещают на сайте.

В Украине подобный сайт тоже пытались организовать лет 15 назад. Сайт нихрена не прижился. И не сказать бы что в стране нету достижений. Но видимо никому не охота бесплатно тратить время на их поиск. А может и не интересно о них читать.
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10.02.2022 22:00 Ответить
Назови мне хоть одно достижение наРФии, чем она может гордиться!
Вот есть хоть что то достойное, чтобы было мировым брендом и ассоциировалось с этим сборищем народов на территории под нынешним названием Россия.
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10.02.2022 23:21 Ответить
РФ строит больше всего в мире ядерных реакторов. В том числе единственная - передвижные (плавучие). Сейчас у неё самые продвинутые технологии по строительству реакторов на быстрых нейтронах. Кроме того, она неплохо делает приборы работающие с радиацией. Даже на американском марсоходе Curiosity стоит российский детектор нейтронов. А на Большом Адронном коллайдере - российские детекторы разлёта частиц.

Кстати, в таблице Менделеева, немало элементов открыто в РФ и Россией названы (например номер 115 Московий, или 114 Флеровий, 118 Оганессон), при том некоторые уже после 2000 года.
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10.02.2022 23:57 Ответить
Весь мир знает, что такое борщ, сало. Это международные бренды Украины, выделяющий украинцев в мире.
А Россия с чем ассоциируется в мире? Вопрос понятен? Ну не быстрыми же нейтронами и московиями.
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11.02.2022 00:18 Ответить
Да один гранёный стакан чего стоит! Он даже важнее русской печи, бани, блинов, балета, спутника, радио и прочей лабуды. Да и какого то там овощного супа со сметаной и сала с пампушками, тоже.
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11.02.2022 05:16 Ответить
Можешь прокоментировать https://www.youtube.com/watch?v=36URwFKRojw "не пустой" холодильник рассеян ?
Где это видано! Украинцы едят гречку а мы ее не едим ОНИ ЕЕ У НАС УКРАЛИ!!!
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10.02.2022 23:24 Ответить
А Французы, вообще даже лягушками не брезгуют.
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11.02.2022 05:19 Ответить
"А, что он сделал с Болгарией, приБалтикой, Югославией."
Вас худших из худших там пропагандонов запустии на ЦН?
Нашел, что сравнивать. Приденстровье, Абхазия, Осетия и Новотсоссия...
Ваши пенсы уже давно сравнили и выбирают жить в старости как раз в Болгарии, в Прибалтике и Югославии, а не в паРашке, или горячих точках, где появилс рузьке "мир"!
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10.02.2022 23:35 Ответить
Вот ты даже не заметил как сам себя ударил. Там при идеальных климатических условиях, стала такая демографическая обстановка, что жильё продаётся за бесценок, а безработица вынуждает людей искать средства существования ни на своей Родине. Вот поэтому то пенсионеры и выбирают благодатные опустевшие недорогие места для доживания в гармонии с природой.
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11.02.2022 05:27 Ответить


В Чехії так само. Карлові Вари, Прага - все москалі скуповують. Ціна на нерухомість за 2 роки чуть не в два рази злетіли.

Ответить Управление спамом Мне нравится 6



+ и болгария тоже ... цены дармовые на дома и квартиры.... бери как говорят...не хочу!они везде по евросоюзу покупают недвижимость...и греция, испания... особенно этим занимаются москвичи...цены в москве на квартиры и аренту косимические .... цена на однушку в москве как в европе целый виллу купить можно.. москвичи сами про это и говорят. что здают в москве в аренду квартиры и на эти заработанные денежки покупают недвижимость в европе...

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11.02.2022 07:41 Ответить
коррупцию все таки победят, будет план Маршала по выводу страны на европейский уровень

После опыта Афганистана - что то не верится.
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10.02.2022 22:02 Ответить
Минимальная зп в Украине уже выше, чем у вас и в Беларусии.
Год назад тоже никто не верил. Дорогу осилит идущий.
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10.02.2022 23:26 Ответить
Уровень жизни с зарплатой мало связан. Деньги вообще никогда не принадлежат работяге. У них есть свой владелец. Он даёт деньги во временное пользование, что бы человек в день получки , помял их, услышал как они хрустят, понюхал их, погордился собой. А завтра он всё равно вернёт их владельцу, в виде налогов, оплат за необходимые покупки, за ЖКХ и прочие постоянно увеличивающиеся расходы. Уровень жизни растёт только тогда когда растёт производство, когда крутятся станки на заводах, когда увеличивается объём производимого продукта при снижающейся себестоимости товара. Когда в стране положительное торговое сальдо. Когда страна вкладывает излишки денег в расширение производства и желательно за пределами своего государства. Всё, что наоборот, то ведёт к деградации экономики и социума.
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11.02.2022 05:44 Ответить
Визнавайте терористичні утворення, але відчепітся від Украіни.
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10.02.2022 15:19 Ответить
Україні це повністю розв'яже руки.
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10.02.2022 15:21 Ответить
а далі ці ДНРи та ЛНРи запросят до ОДКБ
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10.02.2022 15:22 Ответить
Весь парадокс в том что только признают к примеру ЛДНР нам прийдётся сразу освобождать Донецк военным путём другого выхода нет.
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10.02.2022 15:28 Ответить
путін організовує казус беллі.санкції йому в нагороду.
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10.02.2022 15:37 Ответить
Збс! Санкциями из всех орудий по ватаРейху, огонь!!!!!!
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10.02.2022 15:30 Ответить
Це вже можна розцінити як вторгнення - той мають бути санкції і металобрух труби від "Північного потоку 2"?
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10.02.2022 15:50 Ответить
Ну что вы как дети, чесслово!
Вы думаете Путину нах нужно это ОРДЛО?
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10.02.2022 17:04 Ответить
там нормальных не осталось, одни ватномозгие, раковую опухоль надо удалять, лечить там бесполезно
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10.02.2022 17:49 Ответить
Предлагаю НАТО и Западному миру в частности ОФИЦИАЛЬНО признать некие "ДНР"и "ЛНР" - ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ !!! И тогда - ПУСТЬ кацапы ПОПРОБУЮТ их признать ! Сразу же ПРИЗНАТЬ РФ - спонсором терроризма со всеми вытекающими последствиям и для РФ и "Л/ДНР!
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10.02.2022 18:59 Ответить
комментаторы что-то не вкуривают? это крым №2 !
Признают -вводят свои войска.
А мы что?? смотрим и курим бамбук????
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10.02.2022 21:32 Ответить
 
 