Госдума РФ планирует рассмотреть на следующей неделе проект обращения к Путину о "признании "ЛДНР"
Проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ЛДНР" планируется рассмотреть в начале следующей недели на Совете Госдумы.
Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Сейчас собираются в начале следующей недели рассматривать. Сначала на Совете в Думе, видимо, соберутся лидеры, обсудят, потом уже будем рассматривать непосредственно на комитетах и дальше в соответствии с протоколом", - сказал он.
Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".
Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.
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+32 Наглая Морда
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+27 Иван Иван #488996
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верещучка вчера заявила что "нам надо начинать признавать дипломы выданные лнр и днр"
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский доставлен в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое, сообщил ТАСС в среду источник в политических кругах.
"Ну и что"??
Независимость Южной Осетии признают Венесуэла[23][24], Науру, Никарагуа[25], Россия[26] и Сирия[27].
У нас этот фразиологизм звучит по-другому: «обезьяна с гранатой».
РосСМИ сообщили о госпитализации Жириновского в тяжелом состоянии
оно должно жить долго-долго...лежать в говне,обоссаным,молить о смерти,но продолжать жить!
Приходит сын к отцу и говорит:
- Папа, я гей!
- Что?
- Ну пап, я как Элтон Джон, - гей!
- Подожди, сынок. У тебя что, 100500 миллионов денег на счету?
- Нет
- Ты всемирно известный музыкант?
- Нет
- У тебя крутой дом, тачка, вся херня?
- Нет..
- Ну так ты ***** гнойный, какой нахер ГЕЙ?????
признаете ОРДЛО с тем же успехом.
Да даже если вы признаете их частью рф,что это изменит.Мяса станет чуть больше.
И присоединить не забудьте, чтобы и подростки из ЛНР и ДНР получали реальные тюремные сроки за мыслепреступление, как подростки в РФ.
"В Канске суд огласил приговор подросткам, которые хотели взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. Как пишет в Twitter глава ассоциации «Агора» Павел Чиков, двое несовершеннолетних фигурантов дела приговорены к трем и четырем годам лишения свободы условно, тогда как гособвинение просило приговорить их к 6 годам и 6 месяцам и 6 годам и 5 месяцам воспитательной колонии.
Старшего фигуранта - Никиту Уварова - суд признал виновным по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и приговорил его к 5 годам лишения свободы с и штрафу в 30 тыс. рублей. Гособвинение требовало для Уварова 9 лет лишения свободы.
Сам молодой человек в последнем слове заявлял, что он не террорист. «И я просто хотел бы доучиться, получить образование и уехать куда-нибудь далеко отсюда, чтобы никого здесь из спецслужб не нервировать и самому не нервничать, и стать каким-нибудь фрилансером или еще кем-нибудь по специальности. Прошу суд дать мне это сделать», - говорил юноша.
Уваров и двое его приятелей были задержаны в ноябре 2020 года. Подростки расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. В изъятых у них телефонах силовики обнаружили переписку, в которой подростки обсуждали, как хотели взорвать здание ФСБ в Minecraft. "
https://www.znak.com/2022-02-10/v_kanske_podrostok_poluchil_5_let_kolonii_po_delu_o_podryve_fsb_v_minecraft
В компьютерной игре Лубянку они взорвать хотели, Карл, в компьютерной игре.
А срок то получили в реале.
Содержать созданные анклавы все труднее и труднее, т.к. экономика не справляется. Время работает против Уйлостана. Еще пару лет, и заработки в Украине будут выше, чем в наРФии. Уровень жизни выше и как пропагандонам после этого рассказывать про ужасы Хунты своему элехторату, находящемуся 8 лет под санкциями и при пустых холодильниках и украденном Крыме.
Конечно развал неизбежен, как и возврат Крыма.
Поэтому это лебединая песня Уйла - сунуться в Украину. Наша задача выдержать удар и перебить хребет рашистам. С помощью Запада это вполне реально! Слава Украине!
В Украине подобный сайт тоже пытались организовать лет 15 назад. Сайт нихрена не прижился. И не сказать бы что в стране нету достижений. Но видимо никому не охота бесплатно тратить время на их поиск. А может и не интересно о них читать.
Вот есть хоть что то достойное, чтобы было мировым брендом и ассоциировалось с этим сборищем народов на территории под нынешним названием Россия.
Кстати, в таблице Менделеева, немало элементов открыто в РФ и Россией названы (например номер 115 Московий, или 114 Флеровий, 118 Оганессон), при том некоторые уже после 2000 года.
А Россия с чем ассоциируется в мире? Вопрос понятен? Ну не быстрыми же нейтронами и московиями.
Где это видано! Украинцы едят гречку а мы ее не едим ОНИ ЕЕ У НАС УКРАЛИ!!!
Вас худших из худших там пропагандонов запустии на ЦН?
Нашел, что сравнивать. Приденстровье, Абхазия, Осетия и Новотсоссия...
Ваши пенсы уже давно сравнили и выбирают жить в старости как раз в Болгарии, в Прибалтике и Югославии, а не в паРашке, или горячих точках, где появилс рузьке "мир"!
В Чехії так само. Карлові Вари, Прага - все москалі скуповують. Ціна на нерухомість за 2 роки чуть не в два рази злетіли.
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+ и болгария тоже ... цены дармовые на дома и квартиры.... бери как говорят...не хочу!они везде по евросоюзу покупают недвижимость...и греция, испания... особенно этим занимаются москвичи...цены в москве на квартиры и аренту косимические .... цена на однушку в москве как в европе целый виллу купить можно.. москвичи сами про это и говорят. что здают в москве в аренду квартиры и на эти заработанные денежки покупают недвижимость в европе...
После опыта Афганистана - что то не верится.
Год назад тоже никто не верил. Дорогу осилит идущий.
Вы думаете Путину нах нужно это ОРДЛО?
Признают -вводят свои войска.
А мы что?? смотрим и курим бамбук????