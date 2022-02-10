Госдума РФ планирует рассмотреть на следующей неделе проект обращения к Путину о "признании "ЛДНР"

Проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ЛДНР" планируется рассмотреть в начале следующей недели на Совете Госдумы.

Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Сейчас собираются в начале следующей недели рассматривать. Сначала на Совете в Думе, видимо, соберутся лидеры, обсудят, потом уже будем рассматривать непосредственно на комитетах и ​​дальше в соответствии с протоколом", - сказал он.

Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.

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