Заявки на резидентство в "Дія.City" уже подали 44 компании, - Федоров

Заявки на резидентство в "Дія.City" на сегодняшний день уже подали 44 компании.

Об этом сообщил в телеграмме вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Прямо во время презентации "Дія.City" пришла первая заявка на резидентство от суперстартапа Reface, продуктовой компании из Украины, которая стала первой в мировом App Store. Сергей Токарев, IT-бизнесмен, инвестор Reface, был одним из тех, кто верил в "Дія.City" с самого начала", - написал Федоров.

Вторую заявку, по словам вице-премьера, Минцифры получило от компании Roosh, которая инвестирует и создает продукты на основе искусственного интеллекта.

Кроме того, британский финтехстартап Revolut уже стал резидентом "Дія.City" и намерен открыть более 100 технических вакансий в Украине в 2022 году.

Также читайте: В "Дії" для справки о несудимости требуют указывать ФИО на русском языке: Это объяснили накоплением сведений еще во времена СССР