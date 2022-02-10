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Новини
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Заявки на резидентство в "Дія.City" вже подали 44 компанії, - Федоров

Заявки на резидентство в

Заявки на резидентство в "Дія.City" на сьогодні вже подали 44 компанії.

Про це повідомив у телеграмі віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Просто під час презентації "Дія.City" надійшла перша заявка на резидентство від суперстартапу Reface, продуктової компанії з України, яка стала першою у світовому App Store. Сергій Токарєв, IT-бізнесмен, інвестор Reface, був одним із тих, хто вірив у "Дія.City" від самого початку", - написав Федоров.

Другу заявку, за словами віцепрем'єра, Мінцифри отримало від компанії Roosh, яка інвестує і створює продукти на основі штучного інтелекту.

Крім того, британський фінтехстартап Revolut уже став резидентом "Дія.City" і планує відкрити понад 100 технічних вакансій в Україні в 2022 році.

Читайте також: Потрібно залучати в Україну таланти з усього світу. Вже сьогодні резидентами "Дія.City" стануть українські й зарубіжні ІТ-компанії, - Зеленський

Заявки на резидентство в Дія.City вже подали 44 компанії, - Федоров 01

Автор: 

Федоров Михайло (895) Дія (1152)


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Топ коментарі
+6
У ЗЕ юрлица зареганы на Роисе и в оффшорах. Нах ему ваша Дия?
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10.02.2022 14:27 Відповісти
+3
А у зеленского исскуственный интелект или нет?
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10.02.2022 14:21 Відповісти
+1
І всі резиденти РФ?
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10.02.2022 14:37 Відповісти
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А у зеленского исскуственный интелект или нет?
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10.02.2022 14:21 Відповісти
У ЗЕ юрлица зареганы на Роисе и в оффшорах. Нах ему ваша Дия?
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10.02.2022 14:27 Відповісти
У зеленского генератор случайных мыслей, фраз, действий. Откуда там интеллект?
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10.02.2022 17:33 Відповісти
І всі резиденти РФ?
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10.02.2022 14:37 Відповісти
В Раде почти три десятка депутатов подпадают под условия анонсированной Зеленским программы, в рамках которой вакцинированным украинцам старше 60 лет будут выдавать смартфоны.

Бесплатные смартфоны со льготным тарифом могут получить 27 народных депутатов в рамках государственной программы поддержки вакцинации против COVID-19. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает общественная организация https://twitter.com/opora/status/1491719686291087361 Опора .

"ОПОРА посчитала, что 27 депутатов Верховной Рады теоретически смогут получить такие смартфоны, если, конечно, уже прошли курс вакцинации. Среди них 26 депутатов - мужчины, 1 женщина", - говорится в сообщении.

В организации добавили, что 12 из этих нардепов входят во фракцию ОПЗЖ, семеро - в ВО Батьківщина.

Еще по двое - от фракции Слуги народа и из состава депутатских групп Довира и За будущее. Один нардеп, подпадающий под условия программы, входит в состав фракции Европейская солидарность.
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10.02.2022 14:52 Відповісти
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10.02.2022 15:22 Відповісти
Це не про роздачу смартфонів "*******", і не про мобільний додаток.
Це про картельний зговір проміж державою та власниками великих ІТ компаній, суть якого є видоювання грошей з тих хто їх насправді вміє заробляти (зп пересічного "айпішніка" - 2000 - 4000 тисячі доларів), а зі сторони власників іт компаній профітом буде те що людина не зможе піти у сусідню контору на + 1000 баксів на місяць, а буде сидіти припнута ланцюгом, і звісно як будуть працівники припнуті то хто ж їм такі бабки буде платити? Будуть класичні "заводські" 10 000 грн, буде ще один будинок у Майямі чи десь у Хорватії у директора, а у працівників бонуси по типу "напиши більше і краще за всих і отримай приз - електрочайник".
Ви тільки уявіть собі що ви - слюсар, у вас зп 10 000 грн і сім'я з 4х людей, квартири немає, ви хочете перейти на інший завод, де платять 60 000 - 70 000 грн, але вас не візьмуть, тому що ви вмієте точити гайки і болти, а отже власник вашого біч-заводу може притягнути до відповідальності "жирний" завод за те що він візьме його біглого працівника раба.

Можливо ви навіть захочете точити супер-гайки та супер-болти за станками іноземного замовника, який надасть вам і станки, і оплатить все, і зарплатня ваше буде 100 000 грн/міс, але тут до вас приходять з податкової і кажуть, що у нас в Україні, саме для вас, слюсарів, заборонено вести зовнішньо-економічну діяльність, тобто вести гешефт з іноземцями за грубу валюту.
Хвєрмєрам - можна, юристам - можна, дантистам - можна, можна навіть перекладачам у сутіньрських сайтах "знайди жєніха за кордоном", а от саме вам, слюсарям, не можна.

Класснєнько?
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10.02.2022 15:48 Відповісти
_Но лопоухие буратины верят: бандиты всю эту диджитализацыю затеяли чтобы... сделать лопоухим хорошо!
_Еданашки...
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10.02.2022 20:42 Відповісти
 
 