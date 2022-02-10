Заявки на резидентство в "Дія.City" вже подали 44 компанії, - Федоров

Заявки на резидентство в "Дія.City" на сьогодні вже подали 44 компанії.

Про це повідомив у телеграмі віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Просто під час презентації "Дія.City" надійшла перша заявка на резидентство від суперстартапу Reface, продуктової компанії з України, яка стала першою у світовому App Store. Сергій Токарєв, IT-бізнесмен, інвестор Reface, був одним із тих, хто вірив у "Дія.City" від самого початку", - написав Федоров.

Другу заявку, за словами віцепрем'єра, Мінцифри отримало від компанії Roosh, яка інвестує і створює продукти на основі штучного інтелекту.

Крім того, британський фінтехстартап Revolut уже став резидентом "Дія.City" і планує відкрити понад 100 технічних вакансій в Україні в 2022 році.

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