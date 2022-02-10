Заявки на резидентство в "Дія.City" вже подали 44 компанії, - Федоров
Заявки на резидентство в "Дія.City" на сьогодні вже подали 44 компанії.
Про це повідомив у телеграмі віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Просто під час презентації "Дія.City" надійшла перша заявка на резидентство від суперстартапу Reface, продуктової компанії з України, яка стала першою у світовому App Store. Сергій Токарєв, IT-бізнесмен, інвестор Reface, був одним із тих, хто вірив у "Дія.City" від самого початку", - написав Федоров.
Другу заявку, за словами віцепрем'єра, Мінцифри отримало від компанії Roosh, яка інвестує і створює продукти на основі штучного інтелекту.
Крім того, британський фінтехстартап Revolut уже став резидентом "Дія.City" і планує відкрити понад 100 технічних вакансій в Україні в 2022 році.
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Бесплатные смартфоны со льготным тарифом могут получить 27 народных депутатов в рамках государственной программы поддержки вакцинации против COVID-19. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает общественная организация https://twitter.com/opora/status/1491719686291087361 Опора .
"ОПОРА посчитала, что 27 депутатов Верховной Рады теоретически смогут получить такие смартфоны, если, конечно, уже прошли курс вакцинации. Среди них 26 депутатов - мужчины, 1 женщина", - говорится в сообщении.
В организации добавили, что 12 из этих нардепов входят во фракцию ОПЗЖ, семеро - в ВО Батьківщина.
Еще по двое - от фракции Слуги народа и из состава депутатских групп Довира и За будущее. Один нардеп, подпадающий под условия программы, входит в состав фракции Европейская солидарность.
Це про картельний зговір проміж державою та власниками великих ІТ компаній, суть якого є видоювання грошей з тих хто їх насправді вміє заробляти (зп пересічного "айпішніка" - 2000 - 4000 тисячі доларів), а зі сторони власників іт компаній профітом буде те що людина не зможе піти у сусідню контору на + 1000 баксів на місяць, а буде сидіти припнута ланцюгом, і звісно як будуть працівники припнуті то хто ж їм такі бабки буде платити? Будуть класичні "заводські" 10 000 грн, буде ще один будинок у Майямі чи десь у Хорватії у директора, а у працівників бонуси по типу "напиши більше і краще за всих і отримай приз - електрочайник".
Ви тільки уявіть собі що ви - слюсар, у вас зп 10 000 грн і сім'я з 4х людей, квартири немає, ви хочете перейти на інший завод, де платять 60 000 - 70 000 грн, але вас не візьмуть, тому що ви вмієте точити гайки і болти, а отже власник вашого біч-заводу може притягнути до відповідальності "жирний" завод за те що він візьме його біглого
працівникараба.
Можливо ви навіть захочете точити супер-гайки та супер-болти за станками іноземного замовника, який надасть вам і станки, і оплатить все, і зарплатня ваше буде 100 000 грн/міс, але тут до вас приходять з податкової і кажуть, що у нас в Україні, саме для вас, слюсарів, заборонено вести зовнішньо-економічну діяльність, тобто вести гешефт з іноземцями за грубу валюту.
Хвєрмєрам - можна, юристам - можна, дантистам - можна, можна навіть перекладачам у сутіньрських сайтах "знайди жєніха за кордоном", а от саме вам, слюсарям, не можна.
Класснєнько?
_Еданашки...