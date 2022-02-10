Самолет Ярославского вылетел из Украины, - СМИ

Бизнесмен Александр Ярославский, автомобиль из кортежа которого, по данным СМИ, ночью сбил насмерть человека, улетел из Харькова в Лондон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "УП".

"Чартер из Польши прилетел в Харьков в 12:50 и вылетел из Харькова в 13:50. На его борту находятся Ярославский и его тесть Сергей Свентицкий", - пишет СМИ.

По данным Flightradar, самолет двигается в аэропорт Фарнборо (Лондон, Великобритания).

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

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