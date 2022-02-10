Самолет Ярославского вылетел из Украины, - СМИ
Бизнесмен Александр Ярославский, автомобиль из кортежа которого, по данным СМИ, ночью сбил насмерть человека, улетел из Харькова в Лондон.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "УП".
"Чартер из Польши прилетел в Харьков в 12:50 и вылетел из Харькова в 13:50. На его борту находятся Ярославский и его тесть Сергей Свентицкий", - пишет СМИ.
По данным Flightradar, самолет двигается в аэропорт Фарнборо (Лондон, Великобритания).
Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.
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+29 Андрей Мудрый
показать весь комментарий10.02.2022 14:38 Ответить Ссылка
+29 Привет
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+22 Испанец Киевский #411198
показать весь комментарий10.02.2022 14:48 Ответить Ссылка
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не думаю!
Харьков - город беды
Лондон тепер вже якесь Ордло для урок та вбивць ?
Олекса́ндр Владиле́нович Яросла́вський - православний МПЦ УП
Зараз в Англію летіти та ще з таким багажем...
можна попасть
Мое имя дед Пихто
Вам не говорили?
Не реклама.
Люди, которые передвигаются кортежами, крайне редко сами сидят за рулём. Особенно на седьмом десятке. А согласно ПДД ответственность всегда лежит на водителе.
Цензор, не желтей!
Короче, ушёл в Шервурдский лес...
Это я так злорадствую!!!! Мне на них наплевать!!!
Конченые твари...видно сам лично падла был за рулем
- Штирлиц идёт по коридору.
- По какому коридору?
- По нашему коридору. Штирлиц идёт по нашему коридору.
- А куда он идёт?
(пожимает плечами)
трохи дивно, що "рецидівіст у законі" Трухін не відлетів у теплі краї, мабуть дуже впевнений у своїй етнічній банді імені Бєніхйла.., бо жлоби-мрійники понавибирали вічних лихварів-зрадників у 2019му..(
ему выезд вроде не запрещали.
Владилен было именем распространенным среди комуняцкой номенклатуры СССР.