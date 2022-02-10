Кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области, - СМИ

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "УП" со ссылкой на источники.

"Немного после полуночи в полицию поступил звонок, что на трассе Чугуев – Мартово сбили человека. Это произошло ближе к Мартовому. Погиб мужчина, средних лет. Никого рядом не было. На месте нашли номера 0018".

По словам источника, такие номера имеет передняя машина Ярославского кортежа, который часто сам водит авто.

"Позже в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартового, и что придет в райотдел дать показания. По состоянию на 10 утра этот мужчина в полицию еще не приходил. Впоследствии еще один собеседник УП сообщил, что водителя по состоянию на 12:00 уже допрашивают правоохранители", - говорится в сообщении.

Отмечается, что есть свидетели, которые видели вечером, как кортеж Ярославского выезжал из Харькова.

"В полиции Харьковской области не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о смертельном ДТП около Мартово. Спикер полиции Харьковщины Елена Баранник пообещала выяснить, имела ли место смертельная авария возле Мартова поздно вечером 9 февраля или ночью 10 февраля и предоставить эту информацию позже", - пишет издание.

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