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Кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области, - СМИ

Кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области, - СМИ

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "УП" со ссылкой на источники.

"Немного после полуночи в полицию поступил звонок, что на трассе Чугуев – Мартово сбили человека. Это произошло ближе к Мартовому. Погиб мужчина, средних лет. Никого рядом не было. На месте нашли номера 0018".

По словам источника, такие номера имеет передняя машина Ярославского кортежа, который часто сам водит авто.

"Позже в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартового, и что придет в райотдел дать показания. По состоянию на 10 утра этот мужчина в полицию еще не приходил. Впоследствии еще один собеседник УП сообщил, что водителя по состоянию на 12:00 уже допрашивают правоохранители", - говорится в сообщении.

Отмечается, что есть свидетели, которые видели вечером, как кортеж Ярославского выезжал из Харькова.

"В полиции Харьковской области не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о смертельном ДТП около Мартово. Спикер полиции Харьковщины Елена Баранник пообещала выяснить, имела ли место смертельная авария возле Мартова поздно вечером 9 февраля или ночью 10 февраля и предоставить эту информацию позже", - пишет издание.

Также смотрите: ДТП с Трухиным: дело должны бы передать из ГБР в Нацполицию и выписать штраф, но этого не делают. ВИДЕО

Автор: 

ДТП (7699) смерть (9261) Ярославский Александр (184)


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Топ комментарии
+49
І нічого йому не буде.
У нас же як - задавити українця на дорозі все одно що переїхати курку.
От так ми себе поважаємо..
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10.02.2022 12:47 Ответить
+20
Сволота ...
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10.02.2022 12:48 Ответить
+19
"За словами джерела, такі номери має передня машина кортежу Ярославського, який часто сам водить авто."

Джерело:

Ще одна "справа Трухіна".
Скільки Ярославський забашляв водію, щоб той взяв аварію на себе?
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10.02.2022 12:50 Ответить
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І нічого йому не буде.
У нас же як - задавити українця на дорозі все одно що переїхати курку.
От так ми себе поважаємо..
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10.02.2022 12:47 Ответить
Неправда ваша. Задавити на дорозі українця коштує винуватцю значно дорожче, ніж задавити курку.
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10.02.2022 13:21 Ответить
А за смерда платит боярин виру малую....

Ничего не поменялось.
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10.02.2022 15:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Yhun72I0E-A
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10.02.2022 17:44 Ответить
Сволота ...
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10.02.2022 12:48 Ответить
вижу нет постов ещё.... а значит знаю что тут малолетки и боты начнут постить всякий детский свой понос . ЯРОСЛАВСКИЙ очень положительный ответственный человек бизнесмэн. это ночь.... трасса, видимость... одинокий человек на трассе... не бухтите....дышите глубже.... будет больше новостей....((
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10.02.2022 12:49 Ответить
Коли тебе подібний "положитєльний" покатає на капоті, продовжиш волати про "ето ночь"?
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10.02.2022 13:04 Ответить
да хватит упрекать меня . я написал что не спешите тут гавном кидаться ... нет никакой инфы. это темень и окружная! это же не город сосветофором и не на пешеходном переходе, успокойтесь вы.... я же его не выгораживаю...просто от вас большенства в отличие я здесь не верещю и не кидаюсь без разбора на всех, а вам здесь клондайк всех сразу обосрать и обсудить с первых букв новостей...
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10.02.2022 13:11 Ответить
видел бы ты с какой скоростью этот "кубик" в сопровождении, лётает по этой дороге, наблюдаю это уже много лет
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10.02.2022 13:23 Ответить
та да долетался соколик, много лет летал как подорванный, сам от этого идиота еле отрулил на растовке, 200+ была норма, пролетал так шо было не понятно шо за брычки или гелики или мицики, вроде уже за бугром на запасном аэродроме решил пересидеть пока менты всё порешают.
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10.02.2022 15:23 Ответить
Водій втік з місця аварії. Які ще питання?
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10.02.2022 13:32 Ответить
найдут и будут выяснять...не Ярославский же сбил и сбежал, хотя всякое может быть ..это жизнь...это дорога трасса окружная тем более .а там и темно и туман и скорость...да и пешеходы разные тоже... всё, я больше необговариваю то что неизвестно ...сотрясать воздух не хочу...((
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10.02.2022 13:39 Ответить
Читай ПДР як в таких випадках повинен поступати водій ? Виходе так що людину хтось переїхав і не побачив цього
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10.02.2022 15:05 Ответить
Ну і про що це ти написав? "МАЛОЛЕТКА"
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10.02.2022 13:06 Ответить
василь.... не кіпішуй...я бачу які люди тут багато і як пишуть..
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10.02.2022 13:13 Ответить
думать, єто не про тутошнюю публику. сразу тебя заспамили)))
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10.02.2022 13:16 Ответить
я бачу і все розумію... я таке і очікував якщо честно....))
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10.02.2022 13:17 Ответить
ніхто чи за кермом не сидів в ночі, чи мислити не хочуть. Це ж навіть не в населеному пункті сталося!
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10.02.2022 13:20 Ответить
Але факт що автомобіль покинув місце аварії це вже обтяжуюче.
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10.02.2022 13:21 Ответить
так я згоден....але я ще нічого не бачу нового про це... хто чоловік, чого там був, де ішов чі перебігав і таке інше . взагалі я такі події не обговорюю взагалі поки нічого не ясно...((
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10.02.2022 13:24 Ответить
Так, людина могла перебігати дорогу й тд. Таке трапляється. Але в даному випадку найбільш важливо те, что бізнесмєн покинув місце дтп. Все. Цей вчинок робить водія стовідсотково винним.
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10.02.2022 13:46 Ответить
Тебе, урод, платят, чтобы ты отмазывал ярославского? Сереш под каждым постом, типа, сомневаешься. А на «воре шапка горит», слышал про такое?
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10.02.2022 14:50 Ответить
самуродина .я никого не отмазываю.... а тебе так кажется..это тебе мерещится просто.... я написал своё мнение .а ты своё вот и разбежались... ты посмотри что я пишу и как и про кого я не вы тут срётесь друг с другом не зная ещё что и как уже понесло.. пока...((
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10.02.2022 14:56 Ответить
Дыминского уже сколько лет привлечь не могут?
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10.02.2022 14:02 Ответить
положительний, тю а я наче думав що то кореш опущеного ж.и.д.а - півня беньки?
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11.02.2022 08:28 Ответить
ну за беню то другое....а то что он круче за беню то ясно...я так понимаю... ярославский делами занимается внутри страны и харькова...он созидает...строит...инвестор в стране.
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11.02.2022 08:33 Ответить
то нахріна тоді кентуватиз людиною яка руйнує краде, і тільки те робить, що шкодить Україні?
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11.02.2022 09:08 Ответить
виж повинні розуміти, то їх відносини, вони курті по різному, це їх коло знайомих таке .я не замічав що вони корішують зовсім .про я рославського зовсім не пишуть.... він не висовуется без діла . у нього в харкові самиі кращий один із 5 зірковий отель в европі .у нього один з кращіх аеропотів украиїни, тракторний завод випускае трактори, комбайни, ось буде випускати ******* трамваї. стадіон металіст підняв з командою.. і айти парк відстраює найбільший в україні .і інше різне . це не коломойський зовсім.... а те що трапилося...мені нажаль що це з ним...ніхто не застрахований особливо з авто і збиттям людей...хай розбираються.... хто кого і як збив....((
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11.02.2022 10:20 Ответить
"За словами джерела, такі номери має передня машина кортежу Ярославського, який часто сам водить авто."

Джерело:

Ще одна "справа Трухіна".
Скільки Ярославський забашляв водію, щоб той взяв аварію на себе?
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10.02.2022 12:50 Ответить
А який зв'язок між "справою Трухіна" та "справою Ярославського"?
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10.02.2022 12:55 Ответить
Ярославських ДУЖЕ впливова людина в Харківській області.
Припускаю, що розслідування буде проводитись аналогічно.
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10.02.2022 12:57 Ответить
* Ярославський
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10.02.2022 12:57 Ответить
Да какая разніца!!! Можно писать и зеленских. Мы ж не говорим Настя Каменская, а говорим Каменских
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10.02.2022 13:10 Ответить
Звичайно, що так. Але чому саме "справа Трухіна"? Таких справ і до Трухіна і після Трухіна мільйон було і буде.
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10.02.2022 12:59 Ответить
Справа Трухіна найсвіжіший приклад, тому з нею і порівнюю.
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10.02.2022 13:00 Ответить
приблизно стільки, скільки забашляв ворог ярика своєму водію в аналогічній ситуації
18 серпня 2017 року автомобіль Mercedes, власником якого є Петро Димінський, порушивши ПДР при повороті наліво, потрапив у ДТП у Яворівському районі Львівської області, в результаті чого загинула водійка зустрічного авто "Жигулі" 31-річна Наталія Тріла. Димінський з місця аварії втік, емігрувавши в невідомому напрямку, нині в Україні не перебуває, переховується від суду і слідства.
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10.02.2022 13:12 Ответить
Богатому человеку ни к чему выполнять обязанности водителя(кучера). На то он и богатый.
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10.02.2022 15:15 Ответить
Є свідчення, що він часто особисто був за кермом машини.
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10.02.2022 15:17 Ответить
Нашли какого-то терпилу, который готов за определённую сумму сказать, что это он был за рулём!
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10.02.2022 12:54 Ответить
Не терпилу, а будущего бизнесмена, и это не отсидка, а стартап
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10.02.2022 13:08 Ответить
а он еще не слуга народу?- в лес тихонечко не уйдёт?
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10.02.2022 12:54 Ответить
Ні, Ярославський - слуга Фірташа, Порошенка, та всієї цієї компанії. Вони в ліс потихенечку не ходять, а гучно у Європу літають.
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10.02.2022 12:57 Ответить
Ярославський дуже критикував Петю завжди взагалі-то і в 2019 Зе підтримував, а в 2021 підтримав кандидата в мери Харкова від Зе...
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10.02.2022 13:01 Ответить
"критикував Петю..." Ну, це не зовсім так. "https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/yaroslavskiy-poblagodaril-poroshenko-i-svetlichnuyu-za-pomoshch-v-zapuske-htz-785977.html Ярославский поблагодарил Порошенко и Светличную за помощь в запуске ХТЗ ". До речі, публічна критика зовсім нічого не значить. Путін теж раніше критикував Порошенка, а тепер зізнається, що вони були приятелями, і він пропонував Порошенкові притулок у Росії.
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10.02.2022 13:06 Ответить
ти хоч втямив суть новини, яку запостив?
Чи ти просто-напросто подляковий бот?
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10.02.2022 13:14 Ответить
Ну, ти, принаймні, втямив суть мого коменту, звідси така неадекватна реакція.
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10.02.2022 13:19 Ответить
точно ти бот. згинь
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10.02.2022 13:20 Ответить
Суть новини у тому, що Порошенко під час свого президентства сприяв бізнес-інтересам Ярославського.
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10.02.2022 13:25 Ответить
Але я цією новиною лише заперечив твердження, що Ярославський критикував Порошенка, бо, як ми бачимо, він Порошенка не критикував, а навпаки, хвалив.
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10.02.2022 13:30 Ответить
Пруфы в студию, а иначе это звездеж
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10.02.2022 15:06 Ответить
А що там з Димінським?
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10.02.2022 12:56 Ответить
Кортеж??? Какого лешого у какого то чмошника кортежи имеются,поле того как этого ярика опустил сопляк курченко,он должен сидеть тихо потому что он просто трусливый лох.
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10.02.2022 12:58 Ответить
Не сопляк кукареченко его опустил, а сам Виктар Федорович чивокунЯ
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10.02.2022 13:06 Ответить
смішний ти, малий)))
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10.02.2022 13:15 Ответить
коли вбили пацана блабла пару років тому.
знайшли все.
перевірили всі камери магазинів перехресть запрвавок від львова до києва.
зараз козел-відбувайло візьме все на себе. відпочине в сізо 2 роки, потім буде безбідно жити.
винуватець покараний не буде.
100%
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10.02.2022 12:59 Ответить
триндєц Металісту......
у Карпат вже таке проходили з димінським
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10.02.2022 13:00 Ответить
терпите терпилы - барин едет
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10.02.2022 13:01 Ответить
Очередной водитель в красном.....
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10.02.2022 13:01 Ответить
чому відразу хаять Ярославського ? Загиблий був тверезий? Як рухався стосовно напрямку руху транспорту? Чи мав, згідно ПДР, світловидбиваючі елементи?
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10.02.2022 13:14 Ответить
Может ему сразу медаль вручить за оперативный побег с места ДТП и неоказание помощи потерпевшему !?
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10.02.2022 13:41 Ответить
можешь вручить если хочешь, можешь в зад поцеловать...на твой вкус
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10.02.2022 20:42 Ответить
Ну если Ярославский и сам вел машину, то сомнительно что делал это в основе колоны, так как в таком случае защитные функции кортежа не будут иметь никакого смысла. Так что врядли ему нужно искать терпилу как пишут в комментариях.
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10.02.2022 13:14 Ответить
Кто сказал что сбила первая машина в кортеже ? Может первая уехала далеко впер'д чтобі не маячить перед глазами босса.
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10.02.2022 13:27 Ответить
Я исхожу из описаных данных в этой новости. Что имеем как говорится.
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10.02.2022 13:30 Ответить
бизнесмена Ярославского /Те из т.н.элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Альперин, Акст,Баум, Бужанский, Гутцайт , Фельдман,Абрамович- бывший помощник нардепа Фельдмана, ныне нардеп ОПЗЖ, владелец газодобывающей компании, миллиардер , ну и вор, естественно, Розенблат, Дубинский, Добкин, Боголюбов, Гиршфельд , Киперман, Пинчук, Пресман, Кауфман , Черепинский, Димент ,Шерман, Бродский, Спектор, Фридман, Фукс, Фирташ, Абрамовский, Корбан , Школьник, Галантерник , Гурвиц, Шэфиры, Суркисы, Коломойский , Звягильский, Куницкий, Миримский, Геллер, Мецгер , Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом,
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10.02.2022 13:18 Ответить
А з отих що ви перелічили православні є, чи там усі богообрані?
Ми вже колонія ізраілю, чи ще ні?
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10.02.2022 14:04 Ответить
Ми вже колонія ізраілю, чи ще ні?- Превращение Украины в Чернозёмную Палестину идёт по всем направлениям. Зеленский подписал закон о продаже земли. При том, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. 05.07.21 Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве. Рада приняла закон о противодействии антисемитизму. Татаров пытается провести в КСУ своих людей.Чтобы новый, правильный , КС статью 13. "Земля, ее недра, являются объектами права собственности Украинского народа " растолковал что: Украинский народ-это израильские граждане Коломойский, Куницкий, Рабинович, Дубилет, Табачник , Ставицкий и другие неуважаемые люди.
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10.02.2022 14:31 Ответить

а як же ми?
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10.02.2022 14:43 Ответить
а як же ми? -Станем такими какими стали палестинцы. И новый Байден когда- то о нас вспомнит: Создание палестинского государства гарантирует демократическое будущее Израиля, - Байден. Может быть.
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10.02.2022 15:02 Ответить
Какие все «украинские» фамилии, все, как один - паразиты, ни на что доброе не способные.
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10.02.2022 14:54 Ответить
Димінський №2.
Чартер вже покинув Україну ?
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10.02.2022 13:19 Ответить
Еще один барин раздавил холопа,делов то.Даст денюшку мусорам и все,чего тут нового.У нас власть и понятия прастова нариду,все по простому.
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10.02.2022 13:21 Ответить
"Машина Ярославского кортежа" как-то неграмотно получается...
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10.02.2022 13:23 Ответить
Пяный Омельченко не одного задавил и помер в своей постели от короны.
Хоть какая-то от нее польза.
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10.02.2022 13:25 Ответить
І ЯК ЗАВЖДИ КОЗЛОМ ОТПУЩЕНИЯ БУДЕТ ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ !!!
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10.02.2022 13:36 Ответить
А чё козлом ? Будет в авторитете - до 10 утра сопротивлялся.....
Герой !
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10.02.2022 13:43 Ответить
За рулем был мужчина в красном.
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10.02.2022 13:54 Ответить
У ФК Металіст форма жовта...
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10.02.2022 14:17 Ответить
Чим не доказ, залізобетонний...
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10.02.2022 16:56 Ответить
а мы все так уважали Ярослапвского, так вот он какой, оказыется...
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10.02.2022 13:59 Ответить
а, ну ему можно..., в Украине есть некоторые граждане, которые могут давить, стрелять других граждан Украины..., у них на это есть такое негласное разрешение, тем более, что их вину всегда соглашаются взять на себя их обслуживающий персонал, кенты там разные, короче, люди в красном...
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10.02.2022 14:01 Ответить
да интересная личность повар, мент, бандит.. и так везде.. всех этих бизнесменов , подобных ярославскому, вывернуть наизнанку и вытрусить... ибо по другому эту гидру не победить!
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10.02.2022 14:14 Ответить
Ще одного на гачок..
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10.02.2022 14:18 Ответить
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10.02.2022 14:33 Ответить
трухин №2
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10.02.2022 14:36 Ответить
Водитель сдался полиции только потому, что номера не нашел когда машину прятал! А так да, честный человек! А видеорегистратор тоже спрятал? 100% а мусорке по пути следования с места дтп.
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10.02.2022 15:21 Ответить
В Украине индивидуальная ответственность. Сбитие автомобилем из кортежа отвечает водитель автомобиля - а не главный по кортежу.
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10.02.2022 15:23 Ответить
когда ж этот народ уже проснется......???????
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10.02.2022 17:17 Ответить
Ходють смерди всякие, боярам ездить мешают.
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10.02.2022 17:52 Ответить
гидярам.
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11.02.2022 00:20 Ответить
А чому соромитесь? Нехай оці падлюки багатії при владі читають:

Жидотрєпаніє...
https://chtyvo.org.ua/authors/Kulish/ Пантелеймон Куліш
https://chtyvo.org.ua/authors/Kostomarov/ Микола Костомаров
https://chtyvo.org.ua/authors/Franko/ Іван Франко
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11.02.2022 09:56 Ответить
Знайшли терпілу, що відсидить за олігарха 😬
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10.02.2022 19:41 Ответить
це мабуть поважні депутати Кнесету, до чого тут Верховна Рада України
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10.02.2022 21:32 Ответить
 
 