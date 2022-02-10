Кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области, - СМИ
Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "УП" со ссылкой на источники.
"Немного после полуночи в полицию поступил звонок, что на трассе Чугуев – Мартово сбили человека. Это произошло ближе к Мартовому. Погиб мужчина, средних лет. Никого рядом не было. На месте нашли номера 0018".
По словам источника, такие номера имеет передняя машина Ярославского кортежа, который часто сам водит авто.
"Позже в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартового, и что придет в райотдел дать показания. По состоянию на 10 утра этот мужчина в полицию еще не приходил. Впоследствии еще один собеседник УП сообщил, что водителя по состоянию на 12:00 уже допрашивают правоохранители", - говорится в сообщении.
Отмечается, что есть свидетели, которые видели вечером, как кортеж Ярославского выезжал из Харькова.
"В полиции Харьковской области не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о смертельном ДТП около Мартово. Спикер полиции Харьковщины Елена Баранник пообещала выяснить, имела ли место смертельная авария возле Мартова поздно вечером 9 февраля или ночью 10 февраля и предоставить эту информацию позже", - пишет издание.
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У нас же як - задавити українця на дорозі все одно що переїхати курку.
От так ми себе поважаємо..
Ничего не поменялось.
Джерело:
Ще одна "справа Трухіна".
Скільки Ярославський забашляв водію, щоб той взяв аварію на себе?
Припускаю, що розслідування буде проводитись аналогічно.
18 серпня 2017 року автомобіль Mercedes, власником якого є Петро Димінський, порушивши ПДР при повороті наліво, потрапив у ДТП у Яворівському районі Львівської області, в результаті чого загинула водійка зустрічного авто "Жигулі" 31-річна Наталія Тріла. Димінський з місця аварії втік, емігрувавши в невідомому напрямку, нині в Україні не перебуває, переховується від суду і слідства.
Чи ти просто-напросто подляковий бот?
знайшли все.
перевірили всі камери магазинів перехресть запрвавок від львова до києва.
зараз козел-відбувайло візьме все на себе. відпочине в сізо 2 роки, потім буде безбідно жити.
винуватець покараний не буде.
100%
у Карпат вже таке проходили з димінським
Ми вже колонія ізраілю, чи ще ні?
а як же ми?
Чартер вже покинув Україну ?
Хоть какая-то от нее польза.
Герой !
Жидотрєпаніє...
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