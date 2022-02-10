Кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області, - ЗМІ

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв - Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "УП" із посиланням на джерела.

"Трохи після півночі до поліції надійшов дзвінок, що на трасі Чугуїв – Мартове збили людину. Це сталося ближче до Мартового. Загинув чоловік, середніх років. Нікого поруч не було. На місці знайшли номери 0018", - зазначило джерело видання в правоохоронних органах.

За словами джерела, такі номери має передня машина кортежу Ярославського, який часто сам водить авто.

"Пізніше до поліції подзвонив чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля Мартового, і що прийде до райвідділу дати свідчення. Станом на 10 ранку цей чоловік до поліції ще не приходив. Згодом ще один співрозмовник УП повідомив, що водія станом на 12:00 вже допитують правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського виїжджав з Харкова.

"У поліції Харківської області не змогли підтвердити чи спростувати інформацію про смертельне ДТП поблизу Мартового. Речник поліції Харківщини Олена Баранник пообіцяла з’ясувати, чи мала місце смертельна аварія біля Мартового пізно ввечері 9 лютого або вночі 10 лютого і надати цю інформацію пізніше", - пише видання.

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