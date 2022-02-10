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Кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області, - ЗМІ

Кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області, - ЗМІ

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв - Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "УП" із посиланням на джерела.

"Трохи після півночі до поліції надійшов дзвінок, що на трасі Чугуїв – Мартове збили людину. Це сталося ближче до Мартового. Загинув чоловік, середніх років. Нікого поруч не було. На місці знайшли номери 0018", - зазначило джерело видання в правоохоронних органах.

За словами джерела, такі номери має передня машина кортежу Ярославського, який часто сам водить авто.

"Пізніше до поліції подзвонив чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля Мартового, і що прийде до райвідділу дати свідчення. Станом на 10 ранку цей чоловік до поліції ще не приходив. Згодом ще один співрозмовник УП повідомив, що водія станом на 12:00 вже допитують правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського виїжджав з Харкова.

"У поліції Харківської області не змогли підтвердити чи спростувати інформацію про смертельне ДТП поблизу Мартового. Речник поліції Харківщини Олена Баранник пообіцяла з’ясувати, чи мала місце смертельна аварія біля Мартового пізно ввечері 9 лютого або вночі 10 лютого і надати цю інформацію пізніше", - пише видання.

Читайте: ДТП з Трухіним: справу мали би передати з ДБР до Нацполіції та виписати штраф, але цього не роблять. ВIДЕО

Автор: 

ДТП (4496) смерть (6789) Ярославський Олександр (275)


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Топ коментарі
+49
І нічого йому не буде.
У нас же як - задавити українця на дорозі все одно що переїхати курку.
От так ми себе поважаємо..
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10.02.2022 12:47 Відповісти
+20
Сволота ...
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10.02.2022 12:48 Відповісти
+19
"За словами джерела, такі номери має передня машина кортежу Ярославського, який часто сам водить авто."

Джерело:

Ще одна "справа Трухіна".
Скільки Ярославський забашляв водію, щоб той взяв аварію на себе?
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10.02.2022 12:50 Відповісти
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І нічого йому не буде.
У нас же як - задавити українця на дорозі все одно що переїхати курку.
От так ми себе поважаємо..
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10.02.2022 12:47 Відповісти
Неправда ваша. Задавити на дорозі українця коштує винуватцю значно дорожче, ніж задавити курку.
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10.02.2022 13:21 Відповісти
А за смерда платит боярин виру малую....

Ничего не поменялось.
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10.02.2022 15:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Yhun72I0E-A
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10.02.2022 17:44 Відповісти
Сволота ...
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10.02.2022 12:48 Відповісти
вижу нет постов ещё.... а значит знаю что тут малолетки и боты начнут постить всякий детский свой понос . ЯРОСЛАВСКИЙ очень положительный ответственный человек бизнесмэн. это ночь.... трасса, видимость... одинокий человек на трассе... не бухтите....дышите глубже.... будет больше новостей....((
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10.02.2022 12:49 Відповісти
Коли тебе подібний "положитєльний" покатає на капоті, продовжиш волати про "ето ночь"?
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10.02.2022 13:04 Відповісти
да хватит упрекать меня . я написал что не спешите тут гавном кидаться ... нет никакой инфы. это темень и окружная! это же не город сосветофором и не на пешеходном переходе, успокойтесь вы.... я же его не выгораживаю...просто от вас большенства в отличие я здесь не верещю и не кидаюсь без разбора на всех, а вам здесь клондайк всех сразу обосрать и обсудить с первых букв новостей...
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10.02.2022 13:11 Відповісти
видел бы ты с какой скоростью этот "кубик" в сопровождении, лётает по этой дороге, наблюдаю это уже много лет
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10.02.2022 13:23 Відповісти
та да долетался соколик, много лет летал как подорванный, сам от этого идиота еле отрулил на растовке, 200+ была норма, пролетал так шо было не понятно шо за брычки или гелики или мицики, вроде уже за бугром на запасном аэродроме решил пересидеть пока менты всё порешают.
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10.02.2022 15:23 Відповісти
Водій втік з місця аварії. Які ще питання?
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10.02.2022 13:32 Відповісти
найдут и будут выяснять...не Ярославский же сбил и сбежал, хотя всякое может быть ..это жизнь...это дорога трасса окружная тем более .а там и темно и туман и скорость...да и пешеходы разные тоже... всё, я больше необговариваю то что неизвестно ...сотрясать воздух не хочу...((
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10.02.2022 13:39 Відповісти
Читай ПДР як в таких випадках повинен поступати водій ? Виходе так що людину хтось переїхав і не побачив цього
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10.02.2022 15:05 Відповісти
Ну і про що це ти написав? "МАЛОЛЕТКА"
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10.02.2022 13:06 Відповісти
василь.... не кіпішуй...я бачу які люди тут багато і як пишуть..
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10.02.2022 13:13 Відповісти
думать, єто не про тутошнюю публику. сразу тебя заспамили)))
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10.02.2022 13:16 Відповісти
я бачу і все розумію... я таке і очікував якщо честно....))
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10.02.2022 13:17 Відповісти
ніхто чи за кермом не сидів в ночі, чи мислити не хочуть. Це ж навіть не в населеному пункті сталося!
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10.02.2022 13:20 Відповісти
Але факт що автомобіль покинув місце аварії це вже обтяжуюче.
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10.02.2022 13:21 Відповісти
так я згоден....але я ще нічого не бачу нового про це... хто чоловік, чого там був, де ішов чі перебігав і таке інше . взагалі я такі події не обговорюю взагалі поки нічого не ясно...((
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10.02.2022 13:24 Відповісти
Так, людина могла перебігати дорогу й тд. Таке трапляється. Але в даному випадку найбільш важливо те, что бізнесмєн покинув місце дтп. Все. Цей вчинок робить водія стовідсотково винним.
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10.02.2022 13:46 Відповісти
Тебе, урод, платят, чтобы ты отмазывал ярославского? Сереш под каждым постом, типа, сомневаешься. А на «воре шапка горит», слышал про такое?
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10.02.2022 14:50 Відповісти
самуродина .я никого не отмазываю.... а тебе так кажется..это тебе мерещится просто.... я написал своё мнение .а ты своё вот и разбежались... ты посмотри что я пишу и как и про кого я не вы тут срётесь друг с другом не зная ещё что и как уже понесло.. пока...((
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10.02.2022 14:56 Відповісти
Дыминского уже сколько лет привлечь не могут?
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10.02.2022 14:02 Відповісти
положительний, тю а я наче думав що то кореш опущеного ж.и.д.а - півня беньки?
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11.02.2022 08:28 Відповісти
ну за беню то другое....а то что он круче за беню то ясно...я так понимаю... ярославский делами занимается внутри страны и харькова...он созидает...строит...инвестор в стране.
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11.02.2022 08:33 Відповісти
то нахріна тоді кентуватиз людиною яка руйнує краде, і тільки те робить, що шкодить Україні?
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11.02.2022 09:08 Відповісти
виж повинні розуміти, то їх відносини, вони курті по різному, це їх коло знайомих таке .я не замічав що вони корішують зовсім .про я рославського зовсім не пишуть.... він не висовуется без діла . у нього в харкові самиі кращий один із 5 зірковий отель в европі .у нього один з кращіх аеропотів украиїни, тракторний завод випускае трактори, комбайни, ось буде випускати ******* трамваї. стадіон металіст підняв з командою.. і айти парк відстраює найбільший в україні .і інше різне . це не коломойський зовсім.... а те що трапилося...мені нажаль що це з ним...ніхто не застрахований особливо з авто і збиттям людей...хай розбираються.... хто кого і як збив....((
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11.02.2022 10:20 Відповісти
"За словами джерела, такі номери має передня машина кортежу Ярославського, який часто сам водить авто."

Джерело:

Ще одна "справа Трухіна".
Скільки Ярославський забашляв водію, щоб той взяв аварію на себе?
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10.02.2022 12:50 Відповісти
А який зв'язок між "справою Трухіна" та "справою Ярославського"?
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10.02.2022 12:55 Відповісти
Ярославських ДУЖЕ впливова людина в Харківській області.
Припускаю, що розслідування буде проводитись аналогічно.
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10.02.2022 12:57 Відповісти
* Ярославський
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10.02.2022 12:57 Відповісти
Да какая разніца!!! Можно писать и зеленских. Мы ж не говорим Настя Каменская, а говорим Каменских
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10.02.2022 13:10 Відповісти
Звичайно, що так. Але чому саме "справа Трухіна"? Таких справ і до Трухіна і після Трухіна мільйон було і буде.
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10.02.2022 12:59 Відповісти
Справа Трухіна найсвіжіший приклад, тому з нею і порівнюю.
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10.02.2022 13:00 Відповісти
приблизно стільки, скільки забашляв ворог ярика своєму водію в аналогічній ситуації
18 серпня 2017 року автомобіль Mercedes, власником якого є Петро Димінський, порушивши ПДР при повороті наліво, потрапив у ДТП у Яворівському районі Львівської області, в результаті чого загинула водійка зустрічного авто "Жигулі" 31-річна Наталія Тріла. Димінський з місця аварії втік, емігрувавши в невідомому напрямку, нині в Україні не перебуває, переховується від суду і слідства.
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10.02.2022 13:12 Відповісти
Богатому человеку ни к чему выполнять обязанности водителя(кучера). На то он и богатый.
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10.02.2022 15:15 Відповісти
Є свідчення, що він часто особисто був за кермом машини.
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10.02.2022 15:17 Відповісти
Нашли какого-то терпилу, который готов за определённую сумму сказать, что это он был за рулём!
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10.02.2022 12:54 Відповісти
Не терпилу, а будущего бизнесмена, и это не отсидка, а стартап
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10.02.2022 13:08 Відповісти
а он еще не слуга народу?- в лес тихонечко не уйдёт?
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10.02.2022 12:54 Відповісти
Ні, Ярославський - слуга Фірташа, Порошенка, та всієї цієї компанії. Вони в ліс потихенечку не ходять, а гучно у Європу літають.
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10.02.2022 12:57 Відповісти
Ярославський дуже критикував Петю завжди взагалі-то і в 2019 Зе підтримував, а в 2021 підтримав кандидата в мери Харкова від Зе...
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10.02.2022 13:01 Відповісти
"критикував Петю..." Ну, це не зовсім так. "https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/yaroslavskiy-poblagodaril-poroshenko-i-svetlichnuyu-za-pomoshch-v-zapuske-htz-785977.html Ярославский поблагодарил Порошенко и Светличную за помощь в запуске ХТЗ ". До речі, публічна критика зовсім нічого не значить. Путін теж раніше критикував Порошенка, а тепер зізнається, що вони були приятелями, і він пропонував Порошенкові притулок у Росії.
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10.02.2022 13:06 Відповісти
ти хоч втямив суть новини, яку запостив?
Чи ти просто-напросто подляковий бот?
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10.02.2022 13:14 Відповісти
Ну, ти, принаймні, втямив суть мого коменту, звідси така неадекватна реакція.
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10.02.2022 13:19 Відповісти
точно ти бот. згинь
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10.02.2022 13:20 Відповісти
Суть новини у тому, що Порошенко під час свого президентства сприяв бізнес-інтересам Ярославського.
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10.02.2022 13:25 Відповісти
Але я цією новиною лише заперечив твердження, що Ярославський критикував Порошенка, бо, як ми бачимо, він Порошенка не критикував, а навпаки, хвалив.
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10.02.2022 13:30 Відповісти
Пруфы в студию, а иначе это звездеж
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10.02.2022 15:06 Відповісти
А що там з Димінським?
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10.02.2022 12:56 Відповісти
Кортеж??? Какого лешого у какого то чмошника кортежи имеются,поле того как этого ярика опустил сопляк курченко,он должен сидеть тихо потому что он просто трусливый лох.
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10.02.2022 12:58 Відповісти
Не сопляк кукареченко его опустил, а сам Виктар Федорович чивокунЯ
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10.02.2022 13:06 Відповісти
смішний ти, малий)))
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10.02.2022 13:15 Відповісти
коли вбили пацана блабла пару років тому.
знайшли все.
перевірили всі камери магазинів перехресть запрвавок від львова до києва.
зараз козел-відбувайло візьме все на себе. відпочине в сізо 2 роки, потім буде безбідно жити.
винуватець покараний не буде.
100%
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10.02.2022 12:59 Відповісти
триндєц Металісту......
у Карпат вже таке проходили з димінським
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10.02.2022 13:00 Відповісти
терпите терпилы - барин едет
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10.02.2022 13:01 Відповісти
Очередной водитель в красном.....
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10.02.2022 13:01 Відповісти
чому відразу хаять Ярославського ? Загиблий був тверезий? Як рухався стосовно напрямку руху транспорту? Чи мав, згідно ПДР, світловидбиваючі елементи?
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10.02.2022 13:14 Відповісти
Может ему сразу медаль вручить за оперативный побег с места ДТП и неоказание помощи потерпевшему !?
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10.02.2022 13:41 Відповісти
можешь вручить если хочешь, можешь в зад поцеловать...на твой вкус
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10.02.2022 20:42 Відповісти
Ну если Ярославский и сам вел машину, то сомнительно что делал это в основе колоны, так как в таком случае защитные функции кортежа не будут иметь никакого смысла. Так что врядли ему нужно искать терпилу как пишут в комментариях.
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10.02.2022 13:14 Відповісти
Кто сказал что сбила первая машина в кортеже ? Может первая уехала далеко впер'д чтобі не маячить перед глазами босса.
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10.02.2022 13:27 Відповісти
Я исхожу из описаных данных в этой новости. Что имеем как говорится.
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10.02.2022 13:30 Відповісти
бизнесмена Ярославского /Те из т.н.элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Альперин, Акст,Баум, Бужанский, Гутцайт , Фельдман,Абрамович- бывший помощник нардепа Фельдмана, ныне нардеп ОПЗЖ, владелец газодобывающей компании, миллиардер , ну и вор, естественно, Розенблат, Дубинский, Добкин, Боголюбов, Гиршфельд , Киперман, Пинчук, Пресман, Кауфман , Черепинский, Димент ,Шерман, Бродский, Спектор, Фридман, Фукс, Фирташ, Абрамовский, Корбан , Школьник, Галантерник , Гурвиц, Шэфиры, Суркисы, Коломойский , Звягильский, Куницкий, Миримский, Геллер, Мецгер , Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом,
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10.02.2022 13:18 Відповісти
А з отих що ви перелічили православні є, чи там усі богообрані?
Ми вже колонія ізраілю, чи ще ні?
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10.02.2022 14:04 Відповісти
Ми вже колонія ізраілю, чи ще ні?- Превращение Украины в Чернозёмную Палестину идёт по всем направлениям. Зеленский подписал закон о продаже земли. При том, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. 05.07.21 Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве. Рада приняла закон о противодействии антисемитизму. Татаров пытается провести в КСУ своих людей.Чтобы новый, правильный , КС статью 13. "Земля, ее недра, являются объектами права собственности Украинского народа " растолковал что: Украинский народ-это израильские граждане Коломойский, Куницкий, Рабинович, Дубилет, Табачник , Ставицкий и другие неуважаемые люди.
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10.02.2022 14:31 Відповісти

а як же ми?
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10.02.2022 14:43 Відповісти
а як же ми? -Станем такими какими стали палестинцы. И новый Байден когда- то о нас вспомнит: Создание палестинского государства гарантирует демократическое будущее Израиля, - Байден. Может быть.
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10.02.2022 15:02 Відповісти
Какие все «украинские» фамилии, все, как один - паразиты, ни на что доброе не способные.
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10.02.2022 14:54 Відповісти
Димінський №2.
Чартер вже покинув Україну ?
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10.02.2022 13:19 Відповісти
Еще один барин раздавил холопа,делов то.Даст денюшку мусорам и все,чего тут нового.У нас власть и понятия прастова нариду,все по простому.
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10.02.2022 13:21 Відповісти
"Машина Ярославского кортежа" как-то неграмотно получается...
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10.02.2022 13:23 Відповісти
Пяный Омельченко не одного задавил и помер в своей постели от короны.
Хоть какая-то от нее польза.
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10.02.2022 13:25 Відповісти
І ЯК ЗАВЖДИ КОЗЛОМ ОТПУЩЕНИЯ БУДЕТ ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ !!!
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10.02.2022 13:36 Відповісти
А чё козлом ? Будет в авторитете - до 10 утра сопротивлялся.....
Герой !
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10.02.2022 13:43 Відповісти
За рулем был мужчина в красном.
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10.02.2022 13:54 Відповісти
У ФК Металіст форма жовта...
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10.02.2022 14:17 Відповісти
Чим не доказ, залізобетонний...
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10.02.2022 16:56 Відповісти
а мы все так уважали Ярослапвского, так вот он какой, оказыется...
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10.02.2022 13:59 Відповісти
а, ну ему можно..., в Украине есть некоторые граждане, которые могут давить, стрелять других граждан Украины..., у них на это есть такое негласное разрешение, тем более, что их вину всегда соглашаются взять на себя их обслуживающий персонал, кенты там разные, короче, люди в красном...
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10.02.2022 14:01 Відповісти
да интересная личность повар, мент, бандит.. и так везде.. всех этих бизнесменов , подобных ярославскому, вывернуть наизнанку и вытрусить... ибо по другому эту гидру не победить!
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10.02.2022 14:14 Відповісти
Ще одного на гачок..
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10.02.2022 14:18 Відповісти
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10.02.2022 14:33 Відповісти
трухин №2
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10.02.2022 14:36 Відповісти
Водитель сдался полиции только потому, что номера не нашел когда машину прятал! А так да, честный человек! А видеорегистратор тоже спрятал? 100% а мусорке по пути следования с места дтп.
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10.02.2022 15:21 Відповісти
В Украине индивидуальная ответственность. Сбитие автомобилем из кортежа отвечает водитель автомобиля - а не главный по кортежу.
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10.02.2022 15:23 Відповісти
когда ж этот народ уже проснется......???????
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10.02.2022 17:17 Відповісти
Ходють смерди всякие, боярам ездить мешают.
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10.02.2022 17:52 Відповісти
гидярам.
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11.02.2022 00:20 Відповісти
А чому соромитесь? Нехай оці падлюки багатії при владі читають:

Жидотрєпаніє...
https://chtyvo.org.ua/authors/Kulish/ Пантелеймон Куліш
https://chtyvo.org.ua/authors/Kostomarov/ Микола Костомаров
https://chtyvo.org.ua/authors/Franko/ Іван Франко
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11.02.2022 09:56 Відповісти
Знайшли терпілу, що відсидить за олігарха 😬
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10.02.2022 19:41 Відповісти
це мабуть поважні депутати Кнесету, до чого тут Верховна Рада України
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10.02.2022 21:32 Відповісти
 
 