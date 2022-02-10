Кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області, - ЗМІ
Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв - Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "УП" із посиланням на джерела.
"Трохи після півночі до поліції надійшов дзвінок, що на трасі Чугуїв – Мартове збили людину. Це сталося ближче до Мартового. Загинув чоловік, середніх років. Нікого поруч не було. На місці знайшли номери 0018", - зазначило джерело видання в правоохоронних органах.
За словами джерела, такі номери має передня машина кортежу Ярославського, який часто сам водить авто.
"Пізніше до поліції подзвонив чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля Мартового, і що прийде до райвідділу дати свідчення. Станом на 10 ранку цей чоловік до поліції ще не приходив. Згодом ще один співрозмовник УП повідомив, що водія станом на 12:00 вже допитують правоохоронці", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського виїжджав з Харкова.
"У поліції Харківської області не змогли підтвердити чи спростувати інформацію про смертельне ДТП поблизу Мартового. Речник поліції Харківщини Олена Баранник пообіцяла з’ясувати, чи мала місце смертельна аварія біля Мартового пізно ввечері 9 лютого або вночі 10 лютого і надати цю інформацію пізніше", - пише видання.
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У нас же як - задавити українця на дорозі все одно що переїхати курку.
От так ми себе поважаємо..
Ничего не поменялось.
Джерело:
Ще одна "справа Трухіна".
Скільки Ярославський забашляв водію, щоб той взяв аварію на себе?
Припускаю, що розслідування буде проводитись аналогічно.
18 серпня 2017 року автомобіль Mercedes, власником якого є Петро Димінський, порушивши ПДР при повороті наліво, потрапив у ДТП у Яворівському районі Львівської області, в результаті чого загинула водійка зустрічного авто "Жигулі" 31-річна Наталія Тріла. Димінський з місця аварії втік, емігрувавши в невідомому напрямку, нині в Україні не перебуває, переховується від суду і слідства.
Чи ти просто-напросто подляковий бот?
знайшли все.
перевірили всі камери магазинів перехресть запрвавок від львова до києва.
зараз козел-відбувайло візьме все на себе. відпочине в сізо 2 роки, потім буде безбідно жити.
винуватець покараний не буде.
100%
у Карпат вже таке проходили з димінським
Ми вже колонія ізраілю, чи ще ні?
а як же ми?
Чартер вже покинув Україну ?
Хоть какая-то от нее польза.
Герой !
Жидотрєпаніє...
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