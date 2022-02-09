ДТП с Трухиным: дело должны бы передать из ГБР в Нацполицию и выписать штраф, но этого не делают. ВИДЕО

У пострадавших в ДТП с участием "слуги народа" Трухина – легкие телесные повреждения. По закону в этом случае должна наступить административная ответственность, а не уголовная. А расследовать событие должна Нацполиция, а не ГБР.

Об этом шла речь на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной политики и правосудия, сообщает Цензор.НЕТ.

Нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский уточнил, каков характер повреждений у пострадавших. "Насколько я помню процедуру, если у них нет повреждений или легкие повреждения, это административная ответственность, надо закрывать уголовное дело и передавать в Нацполицию для того, чтобы она выписывала штраф", - сказал он.

"Участники ДТП, трое из них получили легкие телесные повреждения. Вы действительно правы, что по указанному факту не наступает уголовная ответственность, но мы исследуем ряд других вопросов в ходе уголовного производства, а именно установление, кто именно находился за рулем транспортного средства", - ответил директор ГБР Сухачев.

Он настаивает, что пока не установлено, кто находился за рулем, прекратить уголовное производство и применить административную практику невозможно.

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С Сухачевым не согласен нардеп "ОПЗЖ" Григорий Мамка, доктор юридических наук. "Если результат по судебно-медицинским экспертизам – легкие телесные повреждения. То вы не должны дальше расследовать производство, не нужно ожидать заключения экспертиз. Отсутствие события преступления – четко и ясно говорит закон. Какая полная объективность? Что устанавливать? Кто был за рулем? События нет. Если нет события преступления, то и отсутствие лица, которое его совершило", - сказал он.

"А теперь, если рассмотреть это все, то Трухин здесь при чем? Ехал пьяный – это лишение прав и штраф. Вторая история: не выдержал дистанции за рулем, другая статья админкодекса. Кто-то другой не выдержал, тоже админкодекс. А уголовное дело ГБР – ресурсы теряет", – добавил Мамка.