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Новости Видео Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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ДТП с Трухиным: дело должны бы передать из ГБР в Нацполицию и выписать штраф, но этого не делают. ВИДЕО

У пострадавших в ДТП с участием "слуги народа" Трухина – легкие телесные повреждения. По закону в этом случае должна наступить административная ответственность, а не уголовная. А расследовать событие должна Нацполиция, а не ГБР.

Об этом шла речь на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной политики и правосудия, сообщает Цензор.НЕТ.

Нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский уточнил, каков характер повреждений у пострадавших. "Насколько я помню процедуру, если у них нет повреждений или легкие повреждения, это административная ответственность, надо закрывать уголовное дело и передавать в Нацполицию для того, чтобы она выписывала штраф", - сказал он.

"Участники ДТП, трое из них получили легкие телесные повреждения. Вы действительно правы, что по указанному факту не наступает уголовная ответственность, но мы исследуем ряд других вопросов в ходе уголовного производства, а именно установление, кто именно находился за рулем транспортного средства", - ответил директор ГБР Сухачев.

Он настаивает, что пока не установлено, кто находился за рулем, прекратить уголовное производство и применить административную практику невозможно.

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С Сухачевым не согласен нардеп "ОПЗЖ" Григорий Мамка, доктор юридических наук. "Если результат по судебно-медицинским экспертизам – легкие телесные повреждения. То вы не должны дальше расследовать производство, не нужно ожидать заключения экспертиз. Отсутствие события преступления – четко и ясно говорит закон. Какая полная объективность? Что устанавливать? Кто был за рулем? События нет. Если нет события преступления, то и отсутствие лица, которое его совершило", - сказал он.

"А теперь, если рассмотреть это все, то Трухин здесь при чем? Ехал пьяный – это лишение прав и штраф. Вторая история: не выдержал дистанции за рулем, другая статья админкодекса. Кто-то другой не выдержал, тоже админкодекс. А уголовное дело ГБР – ресурсы теряет", – добавил Мамка.

Автор: 

ДТП (7698) Нацполиция (16607) цензура (1337) ГБР (3076) Бужанский Максим (104) Трухин Александр (145) Сухачев Алексей (57)


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Топ комментарии
+19
Т.е., попытка дачи взятки в крупном размере должностному лицу при исполнении, уже как бы и не преступление.
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09.02.2022 19:36 Ответить
+14
А кому выписывать? Там то ли красная майка, то ли красные революционные шаровары. Да и те уже в лес ушли.
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09.02.2022 19:36 Ответить
+10
Не знаю из какой Германии ты строчишь. В Штатах это чмо было бы рылом на капоте с ластами за спиной сразу же после предложения патрульному хотя бы одной печеньки. В Германии, видимо, все не так?
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09.02.2022 19:48 Ответить
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Ніііі, все має бути під контролем! Фігурант же ж кошерний, він ває вийти чистим і ні в чому не винуватим!
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09.02.2022 19:34 Ответить
пожалуйста давайте поделимся информацией о местонахождении ДБР. вроде на улице Симона Петлюры их есть, а где еще? ближайшим митингом у ним идём или нет?
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09.02.2022 20:22 Ответить
это антис????изм, закон Бужанского запрещает!
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09.02.2022 22:37 Ответить
Рафик не винават. Он пастрадавший
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09.02.2022 19:35 Ответить
А кому выписывать? Там то ли красная майка, то ли красные революционные шаровары. Да и те уже в лес ушли.
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09.02.2022 19:36 Ответить
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10.02.2022 00:37 Ответить
Т.е., попытка дачи взятки в крупном размере должностному лицу при исполнении, уже как бы и не преступление.
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09.02.2022 19:36 Ответить
Не, ну у меня нет и тени сомнений, шо зепропагандон мне сейчас пояснит про 150 тысяч конфет или печенек
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09.02.2022 19:41 Ответить
патрульному 150 000 доларов
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09.02.2022 19:42 Ответить
да отмажут твоего кумира отмажут.не напрягайся
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09.02.2022 19:47 Ответить
Не знаю из какой Германии ты строчишь. В Штатах это чмо было бы рылом на капоте с ластами за спиной сразу же после предложения патрульному хотя бы одной печеньки. В Германии, видимо, все не так?
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09.02.2022 19:48 Ответить
Судя по твоим попыткам отмазать вот это зеленое, ты из той Германии строчишь, которая в задрищенском уезде мухосранской губернии. Ну, расскажи мне как невинный пьяный в дупу трухин предлагал патрульному 150 тысяч печенек.
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09.02.2022 19:57 Ответить
Это эффект даннинга-крюгера в чистом виде. Ты не в состоянии уяснить насколько тупы твои потуги отмазать одного из твоих хозяев в силу твоего интеллектуального уровня. И это радует. Умные люди зепропагандонами не работают, судя по всему.
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09.02.2022 20:05 Ответить
Я так зрозумів, що патрульні тупо злякалися це підтвердити. Та й з відеозапису видно, що сам патрульний ніби й не проти був узяти гроші, просто не на камеру Коло замкнулося.
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09.02.2022 19:41 Ответить
Судмедэксперт не получил 150 К

Таких расценок нет, да и тот "уход в лес" в аффекте под пьянкой был
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09.02.2022 19:39 Ответить
если машину депутата трамбонут камазом - то админштраф водиле - и домой
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09.02.2022 19:42 Ответить
Значить справа закінчиться штрафом для чоловіка в "червоному". Буде знати як носити яскравий одяг. Втім, повезло, закінчився строк давності притягнення до адмінвідповідальності
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09.02.2022 19:47 Ответить
поторопились труху из партии исключать и клеймить позором все кому не лень ?)))
а он, оказывается просто так...в лес хотел сходить...отлить видимо)))
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09.02.2022 20:06 Ответить
які "легкі тілесні"? Що вони там вже уроди зелені, зовсім забрехалися?
Лучано Лучі пішов на інвалідність в результаті ДТП!
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09.02.2022 19:57 Ответить
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09.02.2022 20:04 Ответить
конечно там есть тяжелые, братан весь в крови был, аж штаны рэпнули на сраки... а вы говорите нет пострдавших.. а попытка сбежать и попытка взятки та то такэ, обыденное.. НАГРАДИТЬ труханова срочно требу. наградить орденом, самым главным...
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09.02.2022 20:04 Ответить
Наша Корабельна сосна задекларувала грошовий подарунок у розмірі 14.5 млн гривень кстаті..
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09.02.2022 20:14 Ответить
видать хорошо насосала))
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09.02.2022 20:29 Ответить
Насмоктала!
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10.02.2022 11:53 Ответить
Така собі гра у правопорядок,нацполіція передає справу в ДБР,Сухачьов включає дурака,нічого не бачив,нічого не чув,треба передавати діло назад в поліцію.Трухін оказується молодець їжай по країні збирай відкати і роздавай конверти депутатам.Особливий конверт - БУЖАНСЬКОМУ.
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09.02.2022 20:08 Ответить
Офис Президента придумал новый способ защиты Трухина от обвинений в пьяном ДТП, попытки скрыться с места происшествия, неоказания помощи и дачи взятки полиции.

Слугам дана команда не подписывать бланк для созыва внеочередной сессии ВР, на которой должны быть заслушаны руководители СБУ, ГПУ, ГБР и НАБУ по резонансным преступлениям депутатов.

Теперь Трухин ходит по коридорам Рады с важным видом, и сообщает всем, что все порешал и ничего ему не будет. темный рыцарь
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09.02.2022 20:09 Ответить
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09.02.2022 20:17 Ответить
Ніколи такого не було і ось знову Ще одного слугу впіймали на хабарі! Знайомтесь, Владислав Трубіцин - голова постійної комісії з підприємництва, промисловості та міського благоустрою у Київраді Чесний хлопець із підсобниками захотів 1,5 млн грн від бізнесмена за дозвіл на встановлення МАФів у місті. Дружбан Єрмака! .
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09.02.2022 20:27 Ответить
Бужанський - "...... треба виписувати штраф"
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09.02.2022 20:48 Ответить
Зеленое сверхдно подлости, наглости по отношении к Законам Украины, к украинскму народу!😡
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09.02.2022 20:55 Ответить
¨Ne nu a chto, krasivo janelohov obigrali, net nu hotj stolb na golove tesatj mozhno, no nihrena ne dohodit - igratj s ******** ne nado, on obmanit. Kstati, tu zhe oshibku sovershil poroh, begaja po stadionam za janelihom.
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09.02.2022 21:05 Ответить
С каких пор дача взятки лицу при исполнении - админ штраф?
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09.02.2022 21:44 Ответить
А никакой взятки не было. Патрульные сказали - никто не предлагал. Ну а видео.... так это для лохов. Хлеба нет - жрите видосы...
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10.02.2022 01:49 Ответить
https://zaxid.net/******************************************************************************************* Майже всі слідчі Львівського райуправління поліції подали рапорти на звільнення Масове звільнення поліцейські пояснюють тиском нового керівника управління


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Оце докерувались зелені покращувачі!
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09.02.2022 22:18 Ответить
Зеленько продолжает разваливать и позорить страну....
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10.02.2022 12:28 Ответить
 
 