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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Директор ГБР Сухачев о видеозаписи с Трухиным с места ДТП: Есть признаки совершения нардепом уголовного преступления

Государственное бюро расследований понимает ответственность перед обществом в установлении истины в ДТП с машиной народного депутата Украины Александра Трухина, поэтому тщательно исследует все факты.

Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Глава ГБР отметил, что авария произошла 23 августа, а материалы уголовного производства поступили от Нацполиции в Государственное бюро расследований только 2 сентября 2021 года, то есть на десятый день после дорожно-транспортного происшествия.

Он добавил, что в любом ДТП ключевую роль играют именно первичные мероприятия, проводимые на месте происшествия, в частности: установление свидетелей, обеспечение сохранности следов, установление других источников информации о происшествии.

Следователям ГБР пришлось работать с информацией, которая была обнаружена и документально зафиксирована работниками Нацполиции на начальном этапе расследования.

"В этой ситуации следователями ГБР проведена кропотливая аналитическая и рутинная работа для пошагового установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Поскольку мы понимали всю ответственность перед гражданским обществом в этом резонансном запросе на справедливость", - уверяет директор ГБР.

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По его словам, оперативно-следственная группа ГБР отработала весь маршрут движения автомобиля от Полтавы до места дорожно-транспортного происшествия, составляющего отрезок в 300 километров.

Вдоль этого маршрута установлено более 1000 камер наблюдения, расположенных на АЗС, автосалонах, жилых домах, опорах систем наблюдения органов местных властей, из которых осмотрено и проанализировано 30 часов видеозаписей.

По результатам зафиксировано движение автомобиля "Audi-A8" из Полтавы в Борисполь. Из наиболее приближенных по времени к моменту ДТП участков автодороги, в частности, в населенном пункте Борщев Киевской области и в городе Борисполе по улице Киевский шлях, 23 на камерах наблюдения четко зафиксировано, что за рулем указанного автомобиля находится лицо в одежде красного цвета.

"В то же время видеозаписи с камер наблюдения от указанного места до самого места совершения ДТП следователями ГБР не получены. По запросу ГБР подрядная организация официально сообщила, что в связи с проведением ремонта автодороги и замены дорожной инфраструктуры, системы видеонаблюдения на этом участке были временно демонтированы" , – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе следствия были допрошены 12 человек как участников происшествия, так и очевидцев, из них 8 человек допрошены непосредственно следователями ГБР. Были проведены судебные экспертизы: молекулярно-генетическая, автотехническая, транспортно-трасологическая, судебно-медицинская.

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"Касательно видеозаписи, обнародованной 1 февраля 2022 года на сайте издания "Украинская правда", директор ГБР подчеркнул, что 25 августа 2021 года следователям Национальной полиции был направлен запрос в Управление патрульной полиции в городе Киеве о предоставлении записей с видеорегистраторов полицейских, которые находились на месте ДТП, однако, ответа не было. 3 сентября 2021 года следователь ГБР повторно, в том числе и по электронному адресу Управления патрульной полиции, направил запрос о предоставлении записей с видеорегистраторов полицейских с просьбой обеспечить сохранение этих видеозаписей", - отмечают в ГБР.

Отмечается, что 28 сентября 2021 года, то есть почти месяц с момента получения запроса, Управлением патрульной полиции в Киеве предоставлен ответ о том, что 30-дневный срок хранения видеозаписей истек, в связи с чем они удалены.

"Из-за обнародования на веб-сайте "Украинской правды" фрагментов видеозаписей с видеорегистраторов полицейских 2 февраля 2022 года Государственным бюро расследований направлено письмо в адрес Национальной полиции с просьбой провести служебную проверку по фактам отказа в предоставлении видеозаписей из нагрудных видеорегистраторов полицейских и возможного внесения заведомо ложных сведений в письмо в адрес ГБР", - добавляют в Бюро.

Также смотрите: ДТП Трухина: В ГБР изучили видео более тысячи камер, нардеп не находился за рулем от Полтавы до Борисполя. ВИДЕО+ФОТО

Кроме того, сообщается, что Сухачев также отметил, что отдельные фрагменты видеозаписей, обнародованных СМИ, могут свидетельствовать о наличии признаков совершения народным депутатом уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу).

В этой связи следователь ГБР обратился в Офис Генерального прокурора о принятии решения о внесении сведений о совершении уголовного правонарушения народным депутатом Украины.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

Автор: 

ДТП (7698) цензура (1337) ГБР (3076) Трухин Александр (145) Сухачев Алексей (57)


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Топ комментарии
+8
ой как неудобно вышло. камеры случайно выключили. совпадение....
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09.02.2022 15:27 Ответить
+7
Та я навіть не знаю що ще треба зробити Зе-команді, щоб до деяких дибілів дійшло. Може під час сесії у Верховній раді вилізти на трибуну і накласти кучу.
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09.02.2022 15:32 Ответить
+6
А это хорошо, что его отмазывают: прекрасный инструмент для уничтожения рейтинг слуг вообще и их вождя вчастности.
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09.02.2022 15:28 Ответить
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Сухачов-ти просто геній...
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09.02.2022 15:27 Ответить
ой как неудобно вышло. камеры случайно выключили. совпадение....
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09.02.2022 15:27 Ответить
А это хорошо, что его отмазывают: прекрасный инструмент для уничтожения рейтинг слуг вообще и их вождя вчастности.
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09.02.2022 15:28 Ответить
Та я навіть не знаю що ще треба зробити Зе-команді, щоб до деяких дибілів дійшло. Може під час сесії у Верховній раді вилізти на трибуну і накласти кучу.
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09.02.2022 15:32 Ответить
Ніт. не тре. Бо вони проголсують наступного разу за того, хто ту кучу покладе...
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09.02.2022 20:25 Ответить
ні, тут він лише ростиме. У 73% своя "логіка".
А всі ці "петрики" виявляться банальними боягузами.
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09.02.2022 15:33 Ответить
Как часто вижу я сон, мой удивительный сон в котором ДБР нам танцует вальс-бостон
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09.02.2022 15:31 Ответить
Так ясно же сказали, за рулём была «особа у червоному», а депутат -зелёный
Какой же тут злочин?
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09.02.2022 15:34 Ответить
Це вже як анекдот - "Обвинувачений, вас бачили на місці злочину 10 свідків. "Та я можу назвати тисячі свідків, які мене там не бачили!" Ну навіщо і для кого ту "бодягу" розводити коли ключовий момент хто ж кермував автомобілем на момент ДТП! І вони ще намагаються посадити Порошенка!
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09.02.2022 15:38 Ответить
Говорят, у Трухина в ВР погоняло -Копперфильд
»Оп, и меня здесь нет»
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09.02.2022 15:39 Ответить
А по-народному - "Перевізник".
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09.02.2022 15:41 Ответить
трухин похож на кота.
трусливого кота шредингера
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09.02.2022 15:43 Ответить
Директору ДБР Сухачов тихенько в ліс піти не вдасться.
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09.02.2022 15:44 Ответить
че он морозится? тут уже дело не в трухине, или, по крайней мере, не только в трухине - дело в системе, которая полгода покрывала "своего". а сколько подобных случаев осталось за кадром?
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09.02.2022 15:45 Ответить
то ти з 31,12,2021 до сьогодня, тільки зрозумів,
що там є кримінал????
янукович сказав би ПРОФФЕСІАНАЛ......
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09.02.2022 15:46 Ответить
а попытка сокрытия Зе преступления - не криминал?
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09.02.2022 15:47 Ответить
Это они пошутили...
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09.02.2022 16:05 Ответить
Ну, з Трухыним усе зрозумыло, тут пояснювати не треба. А от ознаки, м"яко кажучи, вчинення кримінального правопорушення можна говорити і про розслідування справи МВС, і ДБР. От це головне.
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09.02.2022 16:11 Ответить
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09.02.2022 16:12 Ответить
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09.02.2022 16:13 Ответить
Почему 200 ,почему не 350 км/час?
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09.02.2022 20:24 Ответить
зачем все эти сказки если достаточно следов на подушке, или образцы уже уничтожили, случайно
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09.02.2022 16:14 Ответить
Но Труханова,по словам адвокатов,в автомобиле то небыло.Он в то время находился в багажнике а виновник в ДТП Маск так как программа безопасности не сработала.
Понsй бред,согласны?Но у наших судах этот бред будет железным доказательством невиновности Труханова да еще и найдут виновника предположим стрелочника из жд путей в Чопе.
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09.02.2022 16:18 Ответить
Короче, ДТП устроил патрульный Петрик по приказу Порошенко.
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09.02.2022 16:19 Ответить
Товарищ прапорщик, а крокодилы летают? Кто тебе такую фигню сказал?! Товарищ майор. Ну... Вообще-то они летают, но низенько, низенько!
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09.02.2022 16:27 Ответить
Странно, что все помалкивают о сумке с деньгами, и у следствия нет вопросов, чья эта сумка и откуда такая огромная сумма.Сколько же они будут лепить горбатого?...аферисты.
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09.02.2022 16:30 Ответить
Ну хоть что-то. Из-под палки.
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09.02.2022 16:49 Ответить
цього козла не переслухаєш а з того шо воно нагородило зрозуміло лише те що відоме всім відео до уваги братись і не збирається.
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09.02.2022 18:47 Ответить
Да и так всем понятно,что лаве предлагал,но вот докажут ли.
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09.02.2022 20:26 Ответить
"...25 серпня 2021 року слідчим Національної поліції було направлено запит до Управління патрульної поліції у місті Києві про надання записів з відеореєстраторів поліцейських, які перебували на місці ДТП. Проте, відповідь надана не була. 3 вересня 2021 року слідчий ДБР повторно, у тому числі й на електронну адресу Управління патрульної поліції, направив запит про надання записів з відеореєстраторів поліцейських з проханням забезпечити збереження цих відеозаписів"...

Що це за бардак? Хтось за це буде відповідати? Розслідування вже провели? Винуватець вже висить?
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10.02.2022 00:07 Ответить
"Є ознаки вчинення нардепом кримінального

правопорушення"- яке відкриття!!! А ще й року

не сплило!!!
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10.02.2022 04:37 Ответить
 
 