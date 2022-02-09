Полицейские во время допроса не подтвердили информацию о предложении взятки от нардепа Трухина, - директор ГБР Сухачев

Полицейские, допрошенные сотрудниками Государственного бюро расследований, не подтвердили информацию о предложении неправомерной выгоды народным депутатом Александром Трухиным после совершения ДТП.

Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев сегодня во время заседания парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается возможного предложения предоставления Трухиным неправомерной выгоды. Во время повторного допроса полицейские сообщили, что лично им денежные средства в качестве неправомерной выгоды не предлагали", - уверяет Сухачев.

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.