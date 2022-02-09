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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Полицейские во время допроса не подтвердили информацию о предложении взятки от нардепа Трухина, - директор ГБР Сухачев

Полицейские во время допроса не подтвердили информацию о предложении взятки от нардепа Трухина, - директор ГБР Сухачев

Полицейские, допрошенные сотрудниками Государственного бюро расследований, не подтвердили информацию о предложении неправомерной выгоды народным депутатом Александром Трухиным после совершения ДТП.

Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев сегодня во время заседания парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается возможного предложения предоставления Трухиным неправомерной выгоды. Во время повторного допроса полицейские сообщили, что лично им денежные средства в качестве неправомерной выгоды не предлагали", - уверяет Сухачев.

Также смотрите: "Я уйду тихонько в лес...", - "слуга народа" Трухин стал героем новой песни. ВИДЕО

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

Автор: 

ДТП (7698) цензура (1337) ГБР (3076) Трухин Александр (145) Сухачев Алексей (57)


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Топ комментарии
+81
Добре, що не зізналися, що це вони підкинули Трухіну сумку з грошима. ********* цирк на наші гроші.
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09.02.2022 14:35 Ответить
+57
Та да. Зелень уже не просто сцит всем в глаза. У нее уже зеленая диарея. Фонтан из фекалий.
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09.02.2022 14:42 Ответить
+32
І ще зізналися що це вони пропонували Трухіну 150 тис. і погрожуючи хотіли загнати його до лісу.
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09.02.2022 14:41 Ответить
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Добре, що не зізналися, що це вони підкинули Трухіну сумку з грошима. ********* цирк на наші гроші.
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09.02.2022 14:35 Ответить
Та да. Зелень уже не просто сцит всем в глаза. У нее уже зеленая диарея. Фонтан из фекалий.
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09.02.2022 14:42 Ответить
Так на видео всё видно жжжжжжж
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09.02.2022 14:50 Ответить
Вот и я о том же. Ничего, сейчас срочно переснимут на "Довженко". Главное -- хероя довести до той-же кондиции.
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09.02.2022 14:53 Ответить
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09.02.2022 15:24 Ответить
Та "ЗЕленим" вірить - себе не поважать!"
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09.02.2022 15:04 Ответить
яка в тебе посада в ДБР? Ну, хоч за писаря - платять?
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09.02.2022 15:11 Ответить
альо, поліція !

хабар у 150 к баксів доказати не можливо, згоден.
але ж ми всій бачили, що труха пропонувала "щось" і поліцейському і всім присутнім.
хай це будуть печеньки чи жвачки - пропозиція неправомірної вигоди наліцо !
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09.02.2022 15:09 Ответить
Та подожди ещё..
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09.02.2022 15:09 Ответить
***** во всей красе .
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09.02.2022 15:18 Ответить
А мені цікав, ч для всіх громадян ДБР підпрацьовує адвокатами, чи робить це ажен деньі які за цю роботу у них розцінки. Також цікаво, чи ця робо а робиться, як основна, чи все-таки це - підробіток.
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09.02.2022 15:44 Ответить
Не дивіться вгору відео!
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09.02.2022 14:36 Ответить
Нас розводять. Немає ніякого відео.
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09.02.2022 15:21 Ответить
Ну він же тихенько в ліс пішов, залишився тільки чоловік в "червоному".
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09.02.2022 14:37 Ответить
автопілот у червоній футболці
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09.02.2022 15:13 Ответить
Всіляко намагаються відмазати, та ще більше замазуються.
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09.02.2022 14:37 Ответить
ннавіть не кажіть:

дурні обісрались, а зараз розмазують гівно по всій сраці преЗЕка та служок

Порох набагато розумніший був -
смердючий бігуш наплів про свинарчуків, він їх одразу й відсторонив,
хоча, як виявилось, вони були невинні
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09.02.2022 15:12 Ответить
Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу врет. Она сама себя высеклаю
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09.02.2022 14:38 Ответить
ГБР превратилось в настолько ручных псов зеленого клоуна, что после его смещения от власти эту структуру нужно ликвидировать полностью, а всему начальству запретить пожизненно работать в правоохранительных органах!
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09.02.2022 14:39 Ответить
Запреть работать вообще, пусть нелегально в охране супермакретов пылятся.
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09.02.2022 14:40 Ответить
и не стыдно позориться то? новый "антикоррупционный" орган так дискредитировать? Позорище..
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09.02.2022 14:39 Ответить
150 тис. вкусняшок пропонував ,а 150 тис. грошей ні!
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09.02.2022 14:40 Ответить
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09.02.2022 14:40 Ответить
Вот оно чё! Тогда всё становится на свои места
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09.02.2022 15:59 Ответить
І ще зізналися що це вони пропонували Трухіну 150 тис. і погрожуючи хотіли загнати його до лісу.
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09.02.2022 14:41 Ответить
копы просто обоср#лись
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09.02.2022 22:33 Ответить
хуцпа от дбр. отмазывают "слугу" из последних сил - только фантазии маловато.
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09.02.2022 14:41 Ответить
Хуцпа при зеле стала уже альфой и омегой политической жизни страны..
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09.02.2022 14:54 Ответить
Це навіть Мар'яна Безуглая підтвердила особисто після засідання комісії )))
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09.02.2022 14:41 Ответить
Мар'яна Безуглая тупая безобразная политическая проститутка, с которой порядочный политик/человек срать не сядет на одном гектаре.

*****, зачем я это написал? зачем я вообще я думал об этом? ведь вдруг Мар'яна Безуглая приснится ночью, срочну иду за фитоседом и седавитом, зачем мне этот кошмар? и эта шмар?
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09.02.2022 19:48 Ответить
О, зараз журналісти з поліцейськими ще й моральні збитки відшкодують!
"Труфік нє вчьом неувінават" (с)
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09.02.2022 14:42 Ответить
"Вы не понимаете, на видео это другое"(с) )))
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09.02.2022 14:43 Ответить
******* ти придурок, де ти лізеш?????? КАМЕРА ПОЧУЛА а поліціанті ні!!!!!!!!! Цирк на дроті!!!!!!!!
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09.02.2022 14:44 Ответить
Они понимают что в стране 73% аутистов
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09.02.2022 14:52 Ответить
Хтось пам"ятає скільки коштує бюджету України утримання цього збіговаська зелених виродків під назвою ДБР?
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09.02.2022 14:44 Ответить
зарплаты у этих уродов от права по 140 000 гривен, эти деньги забраны от бесплатного питания наших детей в школах, от безопасности на границах, от медиков, от бесплатного лечения
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09.02.2022 14:53 Ответить
ці зарплати входять в обороний бюджет України, яким зелені уроди хваляться, що найбільший в історії України, аж 6% від ВВП.
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09.02.2022 15:09 Ответить
Зеля и его шобла продолжает нагло ссать людям в лицо 🤷‍♂️
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09.02.2022 14:44 Ответить
А если говорить честно, то такой дискредитации силовых органов, как при Зеленском, не было ни при одном президенте. Вся силовая вертикаль превратилась в сплошной Квартал 95.
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09.02.2022 14:45 Ответить
Обычная мафия.
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09.02.2022 14:51 Ответить
Маланская
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09.02.2022 14:54 Ответить
Эта банда пришла грабить Украину . Господь всё видит...
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09.02.2022 15:24 Ответить
Ну,зато приложение создал!Это уже отлично,как для новичка!Зе-молодец!
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09.02.2022 14:46 Ответить
А корабельній сосні 14 лямів відслюнявили за бабада...
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09.02.2022 14:47 Ответить
Обтекаем! Скоро они как дважды два докажут , что видеозапись сфабрикована! Во как отмазывают! А мы терпим!
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09.02.2022 14:47 Ответить
- да он тне виноват этот трухитн. опускайте его...

- может отпускайте?

- нет
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09.02.2022 14:49 Ответить
Еще день-два и окажется, что за рулем ауди ДТП совершил тот самый полицейский Сергей Петрик...
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09.02.2022 14:49 Ответить
Удобненько так ГБР про видео "забыла". Наверное потому, что "видеоматериал" не удалось уболтать/запугать
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09.02.2022 14:53 Ответить
Вы кому больше верите?
Их честным словам или своим лживым глазам?)
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09.02.2022 14:57 Ответить
Рафик нивчем не виноват
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09.02.2022 14:59 Ответить
Вот и начали разваливать.
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09.02.2022 15:02 Ответить
Нічого в них не вийде, бо є відео з камери поліцейського.
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09.02.2022 15:04 Ответить
Там він давав взятку $150 000
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09.02.2022 15:10 Ответить
а ≪герой≫ Петрик чего это не подтвердил ?
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09.02.2022 15:14 Ответить
Значит с ним уже поработали.
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09.02.2022 15:21 Ответить
кто ??? Предложение взятки , это уже незаконченное преступление и ≪герой≫ Петрик в тот день должен был составить две бумаги : 1- протокол о ДТП 2- заява на Трухина о предложении дачи взятки . Вопрос , где герой рассказов Авакова Петрик ?
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09.02.2022 15:30 Ответить
Просто полицейский не стал брать взятку, а попытка дать взятку это и есть преступление.
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09.02.2022 15:33 Ответить
согласен полностью . Заява что предлагали где ?
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09.02.2022 20:22 Ответить
Было видео и нет видео.....
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09.02.2022 15:10 Ответить
А понту цього Трухіна прикривати і заробляти собі антирейтинг.
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09.02.2022 15:06 Ответить
А хіба пропозиція хабаря нардепом - підслідність ДБР, а не НАБУ? А хіба на плівці нічого не чути про хабар? Чого вони лізуть не в свою парафію?
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09.02.2022 15:06 Ответить
Ну вот и всё.
Всё предсказуемо и так, как и должно быть на территории уничтоженных КОРРУПЦИЕЙ государственных институтов: "Невиновен!"
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09.02.2022 15:08 Ответить
Никакие видео не помогут. Трухин не виновен! Закон только для рабов.
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09.02.2022 15:08 Ответить
зюзя - блювотне чмо
і все витікає з цього
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09.02.2022 15:11 Ответить
короче Петрик не герой повести Авакова ≪Верьте мне люди≫ , хотя надежда была , но она в лес ушла .
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09.02.2022 15:12 Ответить
А была ли авария?
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09.02.2022 15:14 Ответить
Поліцейські під час допиту не підтвердили інформацію про пропозицію хабаря від нардепа Трухіна, - директор ДБР Сухачов Джерело: Бо дуже чесні та принципові
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09.02.2022 15:15 Ответить
Ніякого ДТП з Трухіним не було. Це нам усім привидилося. Але канхвети хтось таки з'їв
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09.02.2022 15:17 Ответить
на нет и суда нет (с)
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09.02.2022 15:20 Ответить
"...что лично им денежные средства в качестве неправомерной выгоды не предлагали"

хотелось бы видеть формулировку вопроса и ответа из протоколов. потому что если так задавался вопрос, то да, несомненно, трухин на видео предлагал 150 тысяч печенек. И это естесственно не о взятке.

Уроды.
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09.02.2022 15:21 Ответить
Эти "враги народа" так заврались, что на белое и внятное, врут,врут и врут. Как вы уже забрали народ своим враньём бесконечным и грабежом ежедневным
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09.02.2022 15:21 Ответить
ну не стоит быдло приравнивать к народу. народ знал всё ещё в 2019,а быдло оно и есть и будет быдлом. ему дали 1000 для погашения коммуналки,да ещё смартфон на шару обещают,так оно и поверит во что угодно!
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09.02.2022 15:30 Ответить
Есть известная история, когда фотограф заснял как Аль Капоне впихивает нож в какого-то чувака. На "суде" суд согласился, что на фотографии ясно же видно: Аль Капоне спасает бедного человека, вытягивая нож из его тела.
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09.02.2022 15:23 Ответить
Эмигрировать всем нормальным совестливым порядочным людям. Без вариантов.
БУДУЩЕГО ЗДЕСЬ НЕТ.
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09.02.2022 15:24 Ответить
Скоро скажут что патрульный был за рулём и предлагал Депутату сто пятьдесят штук, которые он на колядовал
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09.02.2022 15:24 Ответить
цей злодій коли свідчив брехав? чи казав правду?
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09.02.2022 15:24 Ответить
а то что трухня на видео печеньки предлагает в сумке,то это мы не так поняли...
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09.02.2022 15:27 Ответить
Трухіна там ще не канонізували?
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09.02.2022 15:27 Ответить
короче сажайте ментов за обнародование пленок и в суд на "честь и достоинство", по 150тыс с каждого содрать и закрывайте уже дело.
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09.02.2022 15:38 Ответить
блин, то ли я дебил, то ли я глухой, то ли я под наркотой, НО не раз смотрел втдео, и слышал ч уст труханова о сумке с баксами которые полицаи могут остаить себе... наверное я просто тупой..
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09.02.2022 15:43 Ответить
Это подстроили порохоботы. А на самом деле всё было не так
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09.02.2022 15:58 Ответить
Пи..ец. Если народ это "схавает" в очередной раз, то в этой стране делать нечего. Такого убожества, которое правит почти 3 года, Украина ещё не видела. Чем дольше попускать земразоту, тем ближе конец нашей страны и независимости.
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09.02.2022 15:50 Ответить
Ну вот. За рулём не он, взятки не предлагал. А как могло быть иначе?
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09.02.2022 15:55 Ответить
Державне бюро поховання справедливості.
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09.02.2022 15:58 Ответить
Зелені тупо накручують пружину суспільної ненависті своєю брехнею, рагульством та злодійством. На що вони сподіваються??? Розумна людина не може зрозуміти логіку таких дій. Адже янукович був зовсім недавно, буквально вчора...
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09.02.2022 16:01 Ответить
ха-ха-ха-ха, понеслось - на камерах за рулем ауди не труха, взятки он не предлагал, а в лес просился поссать))) а чо у него такая сумма кэша с собой была - несколько пар кросс Balenciaga собирался прикупить))) я ж говорил, мразоты))
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09.02.2022 16:21 Ответить
Хотели они новых лиц и новой власти - а получили Старую власть да ещё в двойном размере...Вас предупреждали = но вы не слушали...
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09.02.2022 17:16 Ответить
якщо вже такі заяви роблять правоохоронні органи, то нічо не залишається як звернутись до скотландярду чи фбр, а тоді до лондонського суду
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09.02.2022 17:27 Ответить
ПОЛІЦЕЙСЬКІ НЕПІДТВЕРДИЛИ ДАЧІ ХАБАРА, БО ,ВЖЕ МОЖУТЬ КУПИТИ ПО КВАРТИРІ ПІСЛЯ СПІЛКАВАННЯ З ТРУХІНИМ!!!!
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09.02.2022 18:15 Ответить
Если вы видите, что дождь идет вопреки прогнозу погоды, не верьте дождю.
Весь этот ежедневный треш мы видим только потому, что зеля просто ублюдочный *******, а не "новие лица"!!!!!! Если коротко описать ситуацию.
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09.02.2022 22:19 Ответить
******** балет, а відео з боді-камери поліцейського то вже не доказ? А, вибачте, зараз поліцейський Сергій Петрик зізнається, що відео було змонтоване ним для того щоб підставити Трухіна.
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09.02.2022 23:14 Ответить
 
 