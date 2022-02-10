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Літак Ярославського вилетів з України, - ЗМІ

Літак Ярославського вилетів з України, - ЗМІ

Бізнесмен Олександр Ярославський, авто з кортежу якого, за даними ЗМІ, вночі збило на смерть людину, полетів з Харкова до Лондона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "УП".

"Чартер з Польщі прилетів у Харків о 12:50 і вилетів з Харкова о 13:50. На його борту перебувають Ярославський і його тесть Сергій Свентицький", - пише ЗМІ.

За даними Flightradar, літак рухається до аеропорту Фарнборо (Лондон, Великобританія).

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області

Також читайте: Дніпровський металургійний завод зупиняє роботу через нестачу вагонів УЗ, - ЗМІ

Автор: 

Велика Британія (5688) Лондон (400) Ярославський Олександр (275)


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Топ коментарі
+29
совпадение?
не думаю!
Харьков - город беды
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10.02.2022 14:38 Відповісти
+29
Спетлял в лес...по тихому...😀
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10.02.2022 14:50 Відповісти
+22
Надо переждать, пока с терпилой все не порешают.
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10.02.2022 14:48 Відповісти
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совпадение?
не думаю!
Харьков - город беды
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10.02.2022 14:38 Відповісти
Борісу треба брати за жабри не тільки урюських олігархів, але й наших рідненьких !!!

Лондон тепер вже якесь Ордло для урок та вбивць ?
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10.02.2022 15:13 Відповісти
в смысле,Стингеры еще не доехали ?
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10.02.2022 14:38 Відповісти
Бізнесмен?
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10.02.2022 14:40 Відповісти
а то. и не просто бизнесмен, а лицо реформаторско инвесторской национальности.
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10.02.2022 15:08 Відповісти
та ну на !

Олекса́ндр Владиле́нович Яросла́вський - православний МПЦ УП
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10.02.2022 15:17 Відповісти
А в труси йому заглянуть не пробував?
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10.02.2022 15:47 Відповісти
А чого не в сторону Московії? Там нічого не перепутали пілоти?
Зараз в Англію летіти та ще з таким багажем...
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10.02.2022 14:41 Відповісти
Мабуть, хтось згадав, що Земля кругла.
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10.02.2022 15:36 Відповісти
А чьо так? Шо нема подвязок в ОПі?
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10.02.2022 14:43 Відповісти
ОПа вже стала склизькою.....

можна попасть
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10.02.2022 15:18 Відповісти
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10.02.2022 14:44 Відповісти
Я щасливый как нихто
Мое имя дед Пихто
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10.02.2022 14:47 Відповісти
скорость аху..вающая
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10.02.2022 14:47 Відповісти
Надо переждать, пока с терпилой все не порешают.
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10.02.2022 14:48 Відповісти
У сенсі "порешают"?Забашляють трупу?
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10.02.2022 14:53 Відповісти
Семье забашляют, чтобы претензий не было.
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10.02.2022 15:00 Відповісти
Так тєрпіла ж мертвий...
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10.02.2022 15:05 Відповісти
Ви що, з нашими мусорами не стикалися в житті ніколи? зараз вони труп винним зроблять
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10.02.2022 15:15 Відповісти
"Терпілою" (при загибелі людини) визнається найближчий живий родич (батьки дружина чи чоловік або діти Можуть такими буть визначені брати чи сестри)
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10.02.2022 15:50 Відповісти
Димінський-2.0 ? 🤔
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10.02.2022 15:19 Відповісти
Спетлял в лес...по тихому...😀
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10.02.2022 14:50 Відповісти
Дрыснул к Дыминскому в Монако.
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10.02.2022 14:55 Відповісти
Чи до хвірташа до Відню?
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10.02.2022 15:18 Відповісти
Фирташ не по этим делам.
Вам не говорили?
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10.02.2022 15:34 Відповісти
А хто його зна? Ворон ворону око не виклює. У олігархів своя тусня.
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10.02.2022 15:38 Відповісти
Поехал отдыхать, чтобы его не дергали, пока адвокаты все утрясут на месте.
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10.02.2022 14:59 Відповісти
Не туди він вилетів - брити зараз не дуже ******* олігархічних біженців
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10.02.2022 15:00 Відповісти
Трусливый харьковский скунс,курченко во всем виноват,это он сделал из ярика опущенного терпилу.
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10.02.2022 15:01 Відповісти
У него наверное была лицензия от Зели на автомобильный отдав граждан Украины.
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10.02.2022 15:02 Відповісти
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10.02.2022 15:42 Відповісти
Мусор - еврей. Что ещё надо.
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10.02.2022 15:05 Відповісти
Абалденный смылся к начальнику Чукотки.
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10.02.2022 15:06 Відповісти
Цате? Зазвертаем и сбиваем? Нет.
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10.02.2022 15:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7Yv61tiXUaY

Не реклама.
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10.02.2022 15:08 Відповісти
Называется- высасывание сенсации из пальца.)) «Ярославский тайно вывез чартером в Лондон личного водителя!!!»)))
Люди, которые передвигаются кортежами, крайне редко сами сидят за рулём. Особенно на седьмом десятке. А согласно ПДД ответственность всегда лежит на водителе.
Цензор, не желтей!
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10.02.2022 15:08 Відповісти
Харькавчанен ?
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10.02.2022 15:14 Відповісти
Автомобилист со стажем.)
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10.02.2022 15:16 Відповісти
Даже если Ярославский не сидел за рулём, полное покидание места ДТП всеми авто кортежа не могло быть без его ведома и согласия.
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10.02.2022 16:01 Відповісти
це сам зять Ярославського
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10.02.2022 15:18 Відповісти
Это зебуин
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10.02.2022 15:41 Відповісти
Зебуин, он в основном сам за рулём катался. https://youtu.be/oEjx--jCt2I
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10.02.2022 15:41 Відповісти
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10.02.2022 15:11 Відповісти
Он хоть снял красную рубашку?
Короче, ушёл в Шервурдский лес...
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10.02.2022 15:11 Відповісти
Да, в Шервурде лес гуще, чем в под Борисполем.
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10.02.2022 15:15 Відповісти
Сбежал. А из Лондона богатых не выдают.
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10.02.2022 15:15 Відповісти
Это типа как владелец Карпат , Дыминский. сбил и свалил в Швейцарию?!
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10.02.2022 15:16 Відповісти
Ні , це просто - співпадіння ...
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10.02.2022 15:28 Відповісти
Захотел улетел ,захотел прилетел!!! Как же им жалко помирать с такими бабками!!! И никак они с собой их забрать не могут!!! И каждый их жирный день - все равно приближает их к смерти!!!
Это я так злорадствую!!!! Мне на них наплевать!!!
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10.02.2022 15:16 Відповісти
В деревянном "макинтоше" карманов НЕТ!
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10.02.2022 15:21 Відповісти
Ой не скажи! У мене знайомий був - так він "на замовлення" для "братків" робить домовини "художні" - з різьбленням Показував фотоальбом Про зовнішність мовчу - і Богородиця плачуча і Христос розіп"ятий А всередині (у обивці) - кишені на замовлення Для мобільного Для ліхтарика Для пляшки коньяку І так далі У одного було місце для планшета! І місце для акумулятора - в ногах!!!
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10.02.2022 15:57 Відповісти
Мій дідо, Іван, (ще сралін був ще живий) казав моєму татові: "Гриньку, не надривайся, роби, що маєш робити, бо всі закінчують однаково, лопатою по сраці." Я запам'ятав цю істину на все життя/
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10.02.2022 18:33 Відповісти
для харькавчан эта "нармальный ход"...
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10.02.2022 15:16 Відповісти
ЧистА по-малански - насрал и храбро с гордостью удалился.
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10.02.2022 15:19 Відповісти
мусора отстой!!!! Все очевидно!!!
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10.02.2022 15:27 Відповісти
Йому тепер треба дуже остерігатися автомобіля № 0019
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10.02.2022 15:32 Відповісти
Мусора все порешают, окажется что труп сам прыгнул под машину
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10.02.2022 15:32 Відповісти
Ярославский был точно не в красной рубашке?
Конченые твари...видно сам лично падла был за рулем
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10.02.2022 15:37 Відповісти
А що, ДБР в аеророрту не вручала йому підозру за ДТП? Прикирдонник не затримував повернення паспорта Ярославському чи літака? Та до чого я, це ж не Порошенко.
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10.02.2022 15:42 Відповісти
Це не літак Ярославського, а чартерний рейс.
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10.02.2022 15:47 Відповісти
а паспорт в нього також "чартерний"? Адвоката не було від держави?
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10.02.2022 16:31 Відповісти
У Львові був Димінський меценат футболу , у Харкові Ярославський ...
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10.02.2022 15:52 Відповісти
Штандартенфюрер СС Шольц входит в кабинет Мюллера, который слушает радио, и внезапно сообщает ему:

- Штирлиц идёт по коридору.

- По какому коридору?

- По нашему коридору. Штирлиц идёт по нашему коридору.

- А куда он идёт?

(пожимает плечами)
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10.02.2022 15:56 Відповісти
А я прочитал -..пожимает глазами..
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11.02.2022 08:28 Відповісти
смотря чьими...
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11.02.2022 15:05 Відповісти
https://****.com/view/10el3w
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10.02.2022 15:57 Відповісти
борцуха з олігархами Зєля та її Зєля Ностра наочно демонструють свої навичкі "боротьби у багнюці" з олігархами та беззаконням..
трохи дивно, що "рецидівіст у законі" Трухін не відлетів у теплі краї, мабуть дуже впевнений у своїй етнічній банді імені Бєніхйла.., бо жлоби-мрійники понавибирали вічних лихварів-зрадників у 2019му..(
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10.02.2022 16:03 Відповісти
Можно я в лес уйду тихонечко
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10.02.2022 16:51 Відповісти
так а в чем проблема? он в розыске? подозрение вручили? паспорт забрали?
ему выезд вроде не запрещали.
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10.02.2022 17:11 Відповісти
В Александра Ярославского имя отца Владилен. Это имя означает "Владимир Ленин". То есть Александр есть сыном Владимира Ленина. Абсурд.
Владилен было именем распространенным среди комуняцкой номенклатуры СССР.
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10.02.2022 20:49 Відповісти
Как в рассказе ..как я стал миллионером... -продавал спички,экономил на обедах и т. д. ,а затем умер дядя -миллионер...шото у них всех были дяди -коммунисты -миллионеры....
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11.02.2022 08:33 Відповісти
 
 