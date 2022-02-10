Літак Ярославського вилетів з України, - ЗМІ

Бізнесмен Олександр Ярославський, авто з кортежу якого, за даними ЗМІ, вночі збило на смерть людину, полетів з Харкова до Лондона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "УП".

"Чартер з Польщі прилетів у Харків о 12:50 і вилетів з Харкова о 13:50. На його борту перебувають Ярославський і його тесть Сергій Свентицький", - пише ЗМІ.

За даними Flightradar, літак рухається до аеропорту Фарнборо (Лондон, Великобританія).

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області

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