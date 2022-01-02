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Дніпровський металургійний завод зупиняє роботу через нестачу вагонів УЗ, - ЗМІ

Дніпровський металургійний завод зупиняє роботу через нестачу вагонів УЗ, - ЗМІ

З 1 січня 2022 року металургійний майданчик Дніпровського металургійного заводу, що належить DCH Олександра Ярославського, зупиняє свою роботу через нерентабельність продукції, на вартість якої вплинуло погіршення якості послуг "Укрзалізниці" та вартість енергоносіїв.

Про це повідомило джерело на підприємстві виданню "Економічна правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Є комплекс причин: невизначеність постачання вугілля з Росії, складності з логістикою сировини через нестачу вагонного парку та вартість енергоносіїв. Це у комплексі складається у собівартість продукції, що не дозволяє бути підприємству рентабельним", - зазначив він.

За його словами, точних термінів простою ще немає, але заздалегідь зупинка очікується від одного місяця. Нагадаємо, УЗ у 2022 році вже підвищила вартість вантажних перевезень. Всього за останні п'ять років вартість послуг "Укрзалізниці" зросла більш ніж на 200%. Експерти наголошували: постійне підвищення тарифів призведе до падіння обсягів перевезень.

Також читайте: Металургійний майданчик дніпровського заводу Ярославського призупиняє роботу через нерентабельність продукту, - ЗМІ

Паралельно, компанія ініціювала обмеження строку служби вагонів, через що найближчими роками може бути списано понад 70 тис вагонів. Це, в свою чергу, призведе до різкого дефіциту рухомого складу та колапсу на ринку перевезень.

Як повідомляли ЗМІ, раніше низка підприємств вже скаржилася на погіршення послуг "Укрзалізниці", які призводять до грошових втрат підприємств. Так, ДП "Артемсіль" направило до прем'єра Дениса Шмигаля лист, у якому скаржилося на те, що Укрзалізниця не надає підприємству законтрактовану кількість вагонів. Водночас, вартість цих вагонів зросла в рази. У свою чергу, ОП "Укрметалургпром" зверталося з листом до президента Володимира Зеленського з проханням повпливати на тарифну політику "Укрзалізниці".

Промисловці попереджали: постійне підвищення тарифів на вантажні перевезення, на фоні погіршення якості логістичних послуг, призведе до зупинки підприємств і скорочення виробництва. І у підсумку, замість отримання додаткових коштів, УЗ втратить частину доходів.

Також читайте: DCH Ярославського почав організацію виробництва трамваїв в "Екополісі ХТЗ"

завод (1018) металургія (1216) Укрзалізниця (6836) Ярославський Олександр (272)


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Топ коментарі
+17
Відчувається почерк крєпкого хазяйствєнніка УЗ сірожки лєщєнка.
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02.01.2022 19:15
+8
Дохазяйнувались до ручки.
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02.01.2022 19:15
+8
Зате обрали добре у 2019 році
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02.01.2022 19:21
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Главное, что зеклованы сим карты на паспорт приклеят, хер на тот завод какого то ярославского,
Который этот завод скомуниздил
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02.01.2022 19:14 Відповісти
Дохазяйнувались до ручки.
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02.01.2022 19:15 Відповісти
Зате обрали добре у 2019 році
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02.01.2022 19:21 Відповісти
Відчувається почерк крєпкого хазяйствєнніка УЗ сірожки лєщєнка.
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02.01.2022 19:15 Відповісти
Вже двічі хазяйствєнніка.
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02.01.2022 19:18 Відповісти
чем вы недовольны? УЗ готовят для передачи немцам.
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02.01.2022 20:47 Відповісти
та все добре! одні покращення. сірожі лєщєнку на кокс же грошей хватає. а решта все чухня.
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02.01.2022 20:50 Відповісти
еще раз: УЗ готовят для передачи немцам.
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02.01.2022 20:53 Відповісти
ще раз: це фсе фуйня що ти накалякав.
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02.01.2022 20:57 Відповісти
Порошенко поди готовит
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02.01.2022 21:29 Відповісти
вся вакханалия про передачу госактивов в управление иноземцам началось при нем. Пришло время "собирать камни".
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02.01.2022 22:37 Відповісти
Ахаа. Да, да, зебил, и Лещенко тоже он предлагал. Сейчас, если ты не в курсе, в управлении УЗ ахметовцы Так что собирай себе милостыню
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03.01.2022 00:17 Відповісти
Ага, зелебобікам завжди в штани Порошенко кладе 😂😂😂
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03.01.2022 10:29 Відповісти
УЗ тут не при делах. при делах "крепкий хозяйственник" Ярославский. высосать все соки с актива и продать какому то лоху это его кредо
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02.01.2022 21:53 Відповісти
Зато бородатая вагина вновь в наглядовой раде. Ещё не всё развалено в УЗ , есть к чему стремится .
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02.01.2022 19:16 Відповісти
А Ляшко з Влащенко на Украине 24 похмеляются.
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02.01.2022 19:36 Відповісти
Нада просто зробити більше вагонів
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02.01.2022 19:38 Відповісти
Нада! А почему смотрящий за УЗ от Зеленского бородатая вагина СерЛещ этого не дклает?!
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02.01.2022 20:04 Відповісти
Вас мучает нерентабильность? Продайте всё государству или европейским компаниям!
Что ? Не хотите? Сопротивляетесь? Хммм... получается как всегда врёте и пытаетесь выбить для себя преференции. Ну это знакомо для Украины- идите в ж#опу тогда!
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02.01.2022 19:51 Відповісти
В жопу себе ЗЕленкину скумбрию по 8 грн можешь засунуть ЗЕбил!
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02.01.2022 20:00 Відповісти
эти воры закупили кучу старых вагонов, которые надо по закону списывать, а им вава! вот и начинают давить! выбивают таки преференции.
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02.01.2022 20:58 Відповісти
тупорилі зебіли впевнені, що чим більше корову доїти, тим молока буде більше, а годують її нехай лохи якісь..
так "мудрий" нарід наказав у 2019му, у Зелі і довідка є про її 75% чмопіонства...
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02.01.2022 20:00 Відповісти
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02.01.2022 20:10 Відповісти
Пройшла інфа, що всі вагони зафрахтував 95-й квартал під терміновий експорт скумбрії.
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02.01.2022 20:13 Відповісти
а молодая, оуительно перспективная, зеленая команда, уже пару месяцев настаивает не на ремонте и продлении службы старых вагонов а на их списании на металлолом.
элементарное мышление, ****, наркоманов.
разбить лобовуху на порше, чтоб снять регистратор и продать за дозу, а что лобовуха стоит 2000 баксов, пох....й
нарики, конченные....
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02.01.2022 20:14 Відповісти
Пусть возят на автомобилях, наш чемпион дороги сделал лучше в мире😁
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02.01.2022 20:15 Відповісти
Параллельно компания инициировала ограничение срока службы вагонов, из-за чего в ближайшие годы может быть списано более 70 тыс. вагонов. Источник:

Интересно, а куда вагоны денут?
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02.01.2022 20:17 Відповісти
СЕРожа тухлий Лещ дуже здібний хлопчина, не встигли його призначити в УЗ, все стало на краще.. Віскарік за 60тон хлебать в дві щоки на корпоративах навчився.. а нестача вагонів це не його рівень
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02.01.2022 20:35 Відповісти
Челобитную, челобитную Зеленскому несите! Цензор вам не поможет.
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02.01.2022 20:36 Відповісти
ЗЕ со Шмыгале сказали, что у нас все за..бись!
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02.01.2022 20:36 Відповісти
Рыночная экономика должна быть рыночной - на место не сумевших приспособиться к рыночной экономике придут другие. "Свято место пустым не бывает" - вместо ярославских будут шейхи аби ибн алладины
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02.01.2022 20:40 Відповісти
Зате Зеленський з новим роком привітав.
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02.01.2022 21:06 Відповісти
Сєрлєщ накерував
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02.01.2022 21:11 Відповісти
Для того щоби мати уявлення про хто правий, Укрзалізниця чи металургійний комбінат, треба знати які середньоевропейські ціни на перевезення металопродукції (проценти півищення ні про що неговорять), а також порівняти ціни на метал в Україні і світові. Я думаю що металопродукцію хочуть возити по українським тарифам, а сталь продавати по світовим (як показує практика навіть вище за світові). Через необгрунтовані преференції так званому "вітчизняному виробнику", Урзалізниця знаходиться в занепаді.
.
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02.01.2022 21:43 Відповісти
НЕОБХОДИМА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ !!!
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03.01.2022 02:06 Відповісти
І кому було погано при поляку, за якого куплялися нові вагони? А потом взагалі прийшов Сірожа Лєщенко.
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03.01.2022 09:27 Відповісти
Сірожа прийшов порядок навьол!
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03.01.2022 09:42 Відповісти
Ничего,Днепр очень любит бубочку-пусть пользуются плодами своего голосования с удовольствием
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03.01.2022 10:20 Відповісти
Этот завод совок строил и его давно надо было на металлолом декомунизировать
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03.01.2022 10:27 Відповісти
Прийшла пора поміняти в вагонах колісні пари на гумові колеса і "впєрьйод по дорогах "вілікога будівніцтва"
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03.01.2022 15:45 Відповісти
Заказной бред!
✅Укрзалізниця последние 10 лет возила сырье для металлургов ниже себестоимости себе в убыток!
⚡️Пока бедные олигархи футбольные клубы покупали с бразильцами и поместья, у Укрзалізниці не было средств ремонты Инфраструктуры проводить, обновлять подвижной состав и зарплаты свои работникам поднимать!
Наконец в 2021 году тарифы до себестоимости перевозки подняли (2,5 года тарифы не пересматривались).
Теперь трагедия у олигархов!
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03.01.2022 20:20 Відповісти
 
 