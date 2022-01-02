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Днепровский металлургический завод останавливает работу из-за нехватки вагонов УЗ, - СМИ

Днепровский металлургический завод останавливает работу из-за нехватки вагонов УЗ, - СМИ

С 1 января 2022 года металлургическая площадка Днепровского металлургического завода, принадлежащая DCH Александра Ярославского, останавливает свою работу из-за нерентабельности продукции, стоимость которой повлияла на ухудшение качества услуг "Укрзализныци" и стоимость энергоносителей.

Об этом сообщил источник на предприятии изданию "Экономическая правда", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть комплекс причин: неопределенность поставок угля из России, сложности с логистикой сырья из-за нехватки вагонного парка и стоимости энергоносителей. Это в комплексе заключается в себестоимости продукции, которая не позволяет быть предприятию рентабельным", - отметил он.

По его словам, точных сроков простоя еще нет, но остановка заранее ожидается от одного месяца. Напомним, УЗ в 2022 году уже повысила стоимость грузовых перевозок. Всего за последние пять лет стоимость услуг "Укрзализныци" выросла более чем на 200%. Эксперты отмечали: постоянное повышение тарифов приведет к падению объемов перевозок.

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Параллельно компания инициировала ограничение срока службы вагонов, из-за чего в ближайшие годы может быть списано более 70 тыс. вагонов. Это в свою очередь приведет к резкому дефициту подвижного состава и коллапсу на рынке перевозок.

Как сообщали СМИ, ранее ряд предприятий уже жаловались на ухудшение услуг "Укрзализныци", которые приводят к денежным потерям предприятий. Так, ГП "Артемсоль" направило к премьеру Денису Шмыгальу письмо, в котором жаловалось на то, что Укрзализныця не предоставляет предприятию законтрактованное количество вагонов. В то же время стоимость этих вагонов выросла в разы. В свою очередь, ОП "Укрметаллургпром" обращалось с письмом к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на тарифную политику "Укрзализныци".

Промышленники предупреждали: постоянное повышение тарифов на грузовые перевозки, на фоне ухудшения качества логистических услуг, приведет к остановке предприятий и сокращению производства. И в итоге вместо получения дополнительных средств УЗ потеряет часть доходов.

Читайте также: Металлургическая площадка днепровского завода Ярославского приостанавливает работу из-за нерентабельности продукта, - СМИ

завод (513) металлургия (449) Укрзализныця (2745) Ярославский Александр (182)


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Топ комментарии
+17
Відчувається почерк крєпкого хазяйствєнніка УЗ сірожки лєщєнка.
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02.01.2022 19:15
+8
Дохазяйнувались до ручки.
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02.01.2022 19:15
+8
Зате обрали добре у 2019 році
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02.01.2022 19:21
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Главное, что зеклованы сим карты на паспорт приклеят, хер на тот завод какого то ярославского,
Который этот завод скомуниздил
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02.01.2022 19:14 Ответить
Дохазяйнувались до ручки.
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02.01.2022 19:15 Ответить
Зате обрали добре у 2019 році
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02.01.2022 19:21 Ответить
Відчувається почерк крєпкого хазяйствєнніка УЗ сірожки лєщєнка.
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02.01.2022 19:15 Ответить
Вже двічі хазяйствєнніка.
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02.01.2022 19:18 Ответить
чем вы недовольны? УЗ готовят для передачи немцам.
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02.01.2022 20:47 Ответить
та все добре! одні покращення. сірожі лєщєнку на кокс же грошей хватає. а решта все чухня.
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02.01.2022 20:50 Ответить
еще раз: УЗ готовят для передачи немцам.
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02.01.2022 20:53 Ответить
ще раз: це фсе фуйня що ти накалякав.
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02.01.2022 20:57 Ответить
Порошенко поди готовит
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02.01.2022 21:29 Ответить
вся вакханалия про передачу госактивов в управление иноземцам началось при нем. Пришло время "собирать камни".
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02.01.2022 22:37 Ответить
Ахаа. Да, да, зебил, и Лещенко тоже он предлагал. Сейчас, если ты не в курсе, в управлении УЗ ахметовцы Так что собирай себе милостыню
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03.01.2022 00:17 Ответить
Ага, зелебобікам завжди в штани Порошенко кладе 😂😂😂
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03.01.2022 10:29 Ответить
УЗ тут не при делах. при делах "крепкий хозяйственник" Ярославский. высосать все соки с актива и продать какому то лоху это его кредо
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02.01.2022 21:53 Ответить
Зато бородатая вагина вновь в наглядовой раде. Ещё не всё развалено в УЗ , есть к чему стремится .
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02.01.2022 19:16 Ответить
А Ляшко з Влащенко на Украине 24 похмеляются.
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02.01.2022 19:36 Ответить
Нада просто зробити більше вагонів
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02.01.2022 19:38 Ответить
Нада! А почему смотрящий за УЗ от Зеленского бородатая вагина СерЛещ этого не дклает?!
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02.01.2022 20:04 Ответить
Вас мучает нерентабильность? Продайте всё государству или европейским компаниям!
Что ? Не хотите? Сопротивляетесь? Хммм... получается как всегда врёте и пытаетесь выбить для себя преференции. Ну это знакомо для Украины- идите в ж#опу тогда!
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02.01.2022 19:51 Ответить
В жопу себе ЗЕленкину скумбрию по 8 грн можешь засунуть ЗЕбил!
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02.01.2022 20:00 Ответить
эти воры закупили кучу старых вагонов, которые надо по закону списывать, а им вава! вот и начинают давить! выбивают таки преференции.
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02.01.2022 20:58 Ответить
тупорилі зебіли впевнені, що чим більше корову доїти, тим молока буде більше, а годують її нехай лохи якісь..
так "мудрий" нарід наказав у 2019му, у Зелі і довідка є про її 75% чмопіонства...
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02.01.2022 20:00 Ответить
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02.01.2022 20:10 Ответить
Пройшла інфа, що всі вагони зафрахтував 95-й квартал під терміновий експорт скумбрії.
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02.01.2022 20:13 Ответить
а молодая, оуительно перспективная, зеленая команда, уже пару месяцев настаивает не на ремонте и продлении службы старых вагонов а на их списании на металлолом.
элементарное мышление, ****, наркоманов.
разбить лобовуху на порше, чтоб снять регистратор и продать за дозу, а что лобовуха стоит 2000 баксов, пох....й
нарики, конченные....
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02.01.2022 20:14 Ответить
Пусть возят на автомобилях, наш чемпион дороги сделал лучше в мире😁
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02.01.2022 20:15 Ответить
Параллельно компания инициировала ограничение срока службы вагонов, из-за чего в ближайшие годы может быть списано более 70 тыс. вагонов. Источник:

Интересно, а куда вагоны денут?
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02.01.2022 20:17 Ответить
СЕРожа тухлий Лещ дуже здібний хлопчина, не встигли його призначити в УЗ, все стало на краще.. Віскарік за 60тон хлебать в дві щоки на корпоративах навчився.. а нестача вагонів це не його рівень
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02.01.2022 20:35 Ответить
Челобитную, челобитную Зеленскому несите! Цензор вам не поможет.
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02.01.2022 20:36 Ответить
ЗЕ со Шмыгале сказали, что у нас все за..бись!
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02.01.2022 20:36 Ответить
Рыночная экономика должна быть рыночной - на место не сумевших приспособиться к рыночной экономике придут другие. "Свято место пустым не бывает" - вместо ярославских будут шейхи аби ибн алладины
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02.01.2022 20:40 Ответить
Зате Зеленський з новим роком привітав.
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02.01.2022 21:06 Ответить
Сєрлєщ накерував
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02.01.2022 21:11 Ответить
Для того щоби мати уявлення про хто правий, Укрзалізниця чи металургійний комбінат, треба знати які середньоевропейські ціни на перевезення металопродукції (проценти півищення ні про що неговорять), а також порівняти ціни на метал в Україні і світові. Я думаю що металопродукцію хочуть возити по українським тарифам, а сталь продавати по світовим (як показує практика навіть вище за світові). Через необгрунтовані преференції так званому "вітчизняному виробнику", Урзалізниця знаходиться в занепаді.
.
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02.01.2022 21:43 Ответить
НЕОБХОДИМА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ !!!
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03.01.2022 02:06 Ответить
І кому було погано при поляку, за якого куплялися нові вагони? А потом взагалі прийшов Сірожа Лєщенко.
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03.01.2022 09:27 Ответить
Сірожа прийшов порядок навьол!
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03.01.2022 09:42 Ответить
Ничего,Днепр очень любит бубочку-пусть пользуются плодами своего голосования с удовольствием
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03.01.2022 10:20 Ответить
Этот завод совок строил и его давно надо было на металлолом декомунизировать
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03.01.2022 10:27 Ответить
Прийшла пора поміняти в вагонах колісні пари на гумові колеса і "впєрьйод по дорогах "вілікога будівніцтва"
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03.01.2022 15:45 Ответить
Заказной бред!
✅Укрзалізниця последние 10 лет возила сырье для металлургов ниже себестоимости себе в убыток!
⚡️Пока бедные олигархи футбольные клубы покупали с бразильцами и поместья, у Укрзалізниці не было средств ремонты Инфраструктуры проводить, обновлять подвижной состав и зарплаты свои работникам поднимать!
Наконец в 2021 году тарифы до себестоимости перевозки подняли (2,5 года тарифы не пересматривались).
Теперь трагедия у олигархов!
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03.01.2022 20:20 Ответить
 
 