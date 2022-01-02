Днепровский металлургический завод останавливает работу из-за нехватки вагонов УЗ, - СМИ
С 1 января 2022 года металлургическая площадка Днепровского металлургического завода, принадлежащая DCH Александра Ярославского, останавливает свою работу из-за нерентабельности продукции, стоимость которой повлияла на ухудшение качества услуг "Укрзализныци" и стоимость энергоносителей.
Об этом сообщил источник на предприятии изданию "Экономическая правда", информирует Цензор.НЕТ.
"Есть комплекс причин: неопределенность поставок угля из России, сложности с логистикой сырья из-за нехватки вагонного парка и стоимости энергоносителей. Это в комплексе заключается в себестоимости продукции, которая не позволяет быть предприятию рентабельным", - отметил он.
По его словам, точных сроков простоя еще нет, но остановка заранее ожидается от одного месяца. Напомним, УЗ в 2022 году уже повысила стоимость грузовых перевозок. Всего за последние пять лет стоимость услуг "Укрзализныци" выросла более чем на 200%. Эксперты отмечали: постоянное повышение тарифов приведет к падению объемов перевозок.
Параллельно компания инициировала ограничение срока службы вагонов, из-за чего в ближайшие годы может быть списано более 70 тыс. вагонов. Это в свою очередь приведет к резкому дефициту подвижного состава и коллапсу на рынке перевозок.
Как сообщали СМИ, ранее ряд предприятий уже жаловались на ухудшение услуг "Укрзализныци", которые приводят к денежным потерям предприятий. Так, ГП "Артемсоль" направило к премьеру Денису Шмыгальу письмо, в котором жаловалось на то, что Укрзализныця не предоставляет предприятию законтрактованное количество вагонов. В то же время стоимость этих вагонов выросла в разы. В свою очередь, ОП "Укрметаллургпром" обращалось с письмом к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на тарифную политику "Укрзализныци".
Промышленники предупреждали: постоянное повышение тарифов на грузовые перевозки, на фоне ухудшения качества логистических услуг, приведет к остановке предприятий и сокращению производства. И в итоге вместо получения дополнительных средств УЗ потеряет часть доходов.
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Который этот завод скомуниздил
Что ? Не хотите? Сопротивляетесь? Хммм... получается как всегда врёте и пытаетесь выбить для себя преференции. Ну это знакомо для Украины- идите в ж#опу тогда!
так "мудрий" нарід наказав у 2019му, у Зелі і довідка є про її 75% чмопіонства...
элементарное мышление, ****, наркоманов.
разбить лобовуху на порше, чтоб снять регистратор и продать за дозу, а что лобовуха стоит 2000 баксов, пох....й
нарики, конченные....
Интересно, а куда вагоны денут?
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✅Укрзалізниця последние 10 лет возила сырье для металлургов ниже себестоимости себе в убыток!
⚡️Пока бедные олигархи футбольные клубы покупали с бразильцами и поместья, у Укрзалізниці не было средств ремонты Инфраструктуры проводить, обновлять подвижной состав и зарплаты свои работникам поднимать!
Наконец в 2021 году тарифы до себестоимости перевозки подняли (2,5 года тарифы не пересматривались).
Теперь трагедия у олигархов!