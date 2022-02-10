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Переговоры советников лидеров Нормандской четверки стартовали в Берлине

Переговоры советников лидеров Нормандской четверки стартовали в Берлине

В Берлине стартовали переговоры политических советников лидеров Нормандской четверки.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" присутствующий на переговорах временно исполняющий обязанности главы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ.

Украинскую делегацию на встрече в Берлине возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак.

Накануне он заявил, что целью украинской стороны на переговорах будет разблокирование работы ТКГ с целью дальнейшего продвижения в мирном урегулировании конфликта на Донбассе, добавив, что представители Украины поднимут вопрос о разблокировании процесса взаимного увольнения и обмена удерживаемых лиц, открытии КПВВ на линии разграничения, а также будут предложены инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах в Берлине украинская сторона будет добиваться разблокирования работы ТКГ, - Ермак

Предыдущая встреча советников лидеров Нормандской четверки прошла 26 января в Париже. Тогда стороны договорились продолжать диалог по урегулированию конфликта на Донбассе.

Автор: 

нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Все єти вопросьі бьіли согласованьі в 2019г на саммите Норманди в Париже. Путин тогда подписался под данньіми мероприятиями , и два года сабботирует их . Еще как "сторона конфликта" !
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10.02.2022 15:57 Ответить
ще невідомо що там було підписано
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10.02.2022 16:04 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWd_YgRNbfXyAAHKpZ74rDODYR_lZr6UGZmgrI7SkEw-mAAayBq9HKwIWn8Icslg445pECtwiwLG6i_feaElNrYp91TJTfWru33JTqlxpUwWXFDnuGxJLAIROWat5oka0I&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7736946336331405?__cft__[0]=AZWd_YgRNbfXyAAHKpZ74rDODYR_lZr6UGZmgrI7SkEw-mAAayBq9HKwIWn8Icslg445pECtwiwLG6i_feaElNrYp91TJTfWru33JTqlxpUwWXFDnuGxJLAIROWat5oka0I&__tn__=%2CO%2CP-R 25 мин. ·



Это Ермак так тихонечко в лес пошёл или поехал купить новые степлеры для ОП? Кстати, это его отъезд не даёт возможность комиссии назвать нового руководителя САП? Или есть иная причина, https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZWd_YgRNbfXyAAHKpZ74rDODYR_lZr6UGZmgrI7SkEw-mAAayBq9HKwIWn8Icslg445pECtwiwLG6i_feaElNrYp91TJTfWru33JTqlxpUwWXFDnuGxJLAIROWat5oka0I&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський ?
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10.02.2022 15:58 Ответить
Вот и я о том же. Может пора заканчивать кататься за счет налогоплательщиков. Тем паче все знают , чьи интересы это тело представляет.
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10.02.2022 16:04 Ответить
Очередной процесс садо-маструбации по Ермаковски.
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10.02.2022 15:59 Ответить
Та хай мастурбирует сколько хочет, лишь бы хотелки ***** не подписал
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10.02.2022 16:05 Ответить
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10.02.2022 16:02 Ответить
А хто представляє Україну? Кремлядь єрмак не рахується. США і Об'єднане Королівство зглянтеся на нашу багатостраждальну Землю !
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10.02.2022 16:09 Ответить
***** + 2 ************* + агент фсб. Хто і головне про що домовляється..
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10.02.2022 16:45 Ответить
 
 