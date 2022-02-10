Переговоры советников лидеров Нормандской четверки стартовали в Берлине
В Берлине стартовали переговоры политических советников лидеров Нормандской четверки.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" присутствующий на переговорах временно исполняющий обязанности главы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ.
Украинскую делегацию на встрече в Берлине возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак.
Накануне он заявил, что целью украинской стороны на переговорах будет разблокирование работы ТКГ с целью дальнейшего продвижения в мирном урегулировании конфликта на Донбассе, добавив, что представители Украины поднимут вопрос о разблокировании процесса взаимного увольнения и обмена удерживаемых лиц, открытии КПВВ на линии разграничения, а также будут предложены инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны.
Предыдущая встреча советников лидеров Нормандской четверки прошла 26 января в Париже. Тогда стороны договорились продолжать диалог по урегулированию конфликта на Донбассе.
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Это Ермак так тихонечко в лес пошёл или поехал купить новые степлеры для ОП? Кстати, это его отъезд не даёт возможность комиссии назвать нового руководителя САП? Или есть иная причина, https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZWd_YgRNbfXyAAHKpZ74rDODYR_lZr6UGZmgrI7SkEw-mAAayBq9HKwIWn8Icslg445pECtwiwLG6i_feaElNrYp91TJTfWru33JTqlxpUwWXFDnuGxJLAIROWat5oka0I&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський ?