Переговоры советников лидеров Нормандской четверки стартовали в Берлине

В Берлине стартовали переговоры политических советников лидеров Нормандской четверки.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" присутствующий на переговорах временно исполняющий обязанности главы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ.

Украинскую делегацию на встрече в Берлине возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак.

Накануне он заявил, что целью украинской стороны на переговорах будет разблокирование работы ТКГ с целью дальнейшего продвижения в мирном урегулировании конфликта на Донбассе, добавив, что представители Украины поднимут вопрос о разблокировании процесса взаимного увольнения и обмена удерживаемых лиц, открытии КПВВ на линии разграничения, а также будут предложены инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах в Берлине украинская сторона будет добиваться разблокирования работы ТКГ, - Ермак

Предыдущая встреча советников лидеров Нормандской четверки прошла 26 января в Париже. Тогда стороны договорились продолжать диалог по урегулированию конфликта на Донбассе.