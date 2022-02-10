Переговори радників лідерів Нормандської четвірки стартували в Берліні
У Берліні стартували переговори політичних радників лідерів Нормандської четвірки.
Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" присутній на переговорах тимчасово виконуючий обов'язки голови Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.
Українську делегацію на зустрічі у Берліні очолює голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Напередодні він заявив, що метою української сторони на переговорах буде розблокування роботи ТКГ з метою подальшого просування у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі, додавши, що представники України порушать питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення та обміну утримуваних осіб, відкриття КПВВ на лінії розмежування, а також запропонують ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.
Попередня зустріч радників лідерів Нормандської четвірки відбулася 26 січня у Парижі. Тоді сторони домовилися продовжувати діалог щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
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Это Ермак так тихонечко в лес пошёл или поехал купить новые степлеры для ОП? Кстати, это его отъезд не даёт возможность комиссии назвать нового руководителя САП? Или есть иная причина, https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZWd_YgRNbfXyAAHKpZ74rDODYR_lZr6UGZmgrI7SkEw-mAAayBq9HKwIWn8Icslg445pECtwiwLG6i_feaElNrYp91TJTfWru33JTqlxpUwWXFDnuGxJLAIROWat5oka0I&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський ?