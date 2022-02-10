Переговори радників лідерів Нормандської четвірки стартували в Берліні

У Берліні стартували переговори політичних радників лідерів Нормандської четвірки.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" присутній на переговорах тимчасово виконуючий обов'язки голови Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.

Українську делегацію на зустрічі у Берліні очолює голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Напередодні він заявив, що метою української сторони на переговорах буде розблокування роботи ТКГ з метою подальшого просування у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі, додавши, що представники України порушать питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення та обміну утримуваних осіб, відкриття КПВВ на лінії розмежування, а також запропонують ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.

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Попередня зустріч радників лідерів Нормандської четвірки відбулася 26 січня у Парижі. Тоді сторони домовилися продовжувати діалог щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.