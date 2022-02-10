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Переговори радників лідерів Нормандської четвірки стартували в Берліні

Переговори радників лідерів Нормандської четвірки стартували в Берліні

У Берліні стартували переговори політичних радників лідерів Нормандської четвірки.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" присутній на переговорах тимчасово виконуючий обов'язки голови Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.

Українську делегацію на зустрічі у Берліні очолює голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Напередодні він заявив, що метою української сторони на переговорах буде розблокування роботи ТКГ з метою подальшого просування у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі, додавши, що представники України порушать питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення та обміну утримуваних осіб, відкриття КПВВ на лінії розмежування, а також запропонують ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.

Читайте: Вирішення ситуації на Донбасі потребуватиме політичної волі та взаємодії всіх сторін, - голова ОБСЄ Рау

Попередня зустріч радників лідерів Нормандської четвірки відбулася 26 січня у Парижі. Тоді сторони домовилися продовжувати діалог щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Автор: 

нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827)


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Все єти вопросьі бьіли согласованьі в 2019г на саммите Норманди в Париже. Путин тогда подписался под данньіми мероприятиями , и два года сабботирует их . Еще как "сторона конфликта" !
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10.02.2022 15:57 Відповісти
ще невідомо що там було підписано
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10.02.2022 16:04 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWd_YgRNbfXyAAHKpZ74rDODYR_lZr6UGZmgrI7SkEw-mAAayBq9HKwIWn8Icslg445pECtwiwLG6i_feaElNrYp91TJTfWru33JTqlxpUwWXFDnuGxJLAIROWat5oka0I&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7736946336331405?__cft__[0]=AZWd_YgRNbfXyAAHKpZ74rDODYR_lZr6UGZmgrI7SkEw-mAAayBq9HKwIWn8Icslg445pECtwiwLG6i_feaElNrYp91TJTfWru33JTqlxpUwWXFDnuGxJLAIROWat5oka0I&__tn__=%2CO%2CP-R 25 мин. ·



Это Ермак так тихонечко в лес пошёл или поехал купить новые степлеры для ОП? Кстати, это его отъезд не даёт возможность комиссии назвать нового руководителя САП? Или есть иная причина, https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZWd_YgRNbfXyAAHKpZ74rDODYR_lZr6UGZmgrI7SkEw-mAAayBq9HKwIWn8Icslg445pECtwiwLG6i_feaElNrYp91TJTfWru33JTqlxpUwWXFDnuGxJLAIROWat5oka0I&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський ?
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10.02.2022 15:58 Відповісти
Вот и я о том же. Может пора заканчивать кататься за счет налогоплательщиков. Тем паче все знают , чьи интересы это тело представляет.
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10.02.2022 16:04 Відповісти
Очередной процесс садо-маструбации по Ермаковски.
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10.02.2022 15:59 Відповісти
Та хай мастурбирует сколько хочет, лишь бы хотелки ***** не подписал
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10.02.2022 16:05 Відповісти
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10.02.2022 16:02 Відповісти
А хто представляє Україну? Кремлядь єрмак не рахується. США і Об'єднане Королівство зглянтеся на нашу багатостраждальну Землю !
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10.02.2022 16:09 Відповісти
***** + 2 ************* + агент фсб. Хто і головне про що домовляється..
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10.02.2022 16:45 Відповісти
 
 