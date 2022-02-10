"У нас есть олигархи разной степени зашкваренности", - Малюська

Цель закона об олигархах – чтобы они поняли, что их ожидает, и добровольно отошли от тех практик, которые они сейчас используют.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть олигархи разной степени зашкваренности. Понятно, что по наиболее таким ярым олигархам, давно потерявшим бизнес-репутацию, репутационные удары будут меньше, но, с другой стороны, они могут существеннее пострадать от других инструментов, например, того же декларирования контактов", – сказал глава Минюста.

По словам Малюськи, рамка писалась для всех одинаково: не так, что для этого будут такие инструменты, для другого – такие.

"Это как ограничение скорости на дорогах: водителю Феррари они более ощутимы, чем водителю Таврии. Поэтому да, кто пострадает больше, кто пострадает меньше, но закон один для всех", - подчеркнул министр.

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