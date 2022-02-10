"У нас есть олигархи разной степени зашкваренности", - Малюська
Цель закона об олигархах – чтобы они поняли, что их ожидает, и добровольно отошли от тех практик, которые они сейчас используют.
Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас есть олигархи разной степени зашкваренности. Понятно, что по наиболее таким ярым олигархам, давно потерявшим бизнес-репутацию, репутационные удары будут меньше, но, с другой стороны, они могут существеннее пострадать от других инструментов, например, того же декларирования контактов", – сказал глава Минюста.
По словам Малюськи, рамка писалась для всех одинаково: не так, что для этого будут такие инструменты, для другого – такие.
"Это как ограничение скорости на дорогах: водителю Феррари они более ощутимы, чем водителю Таврии. Поэтому да, кто пострадает больше, кто пострадает меньше, но закон один для всех", - подчеркнул министр.
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То ви процитуєте ворогов, які визнають честність ВАЗелінського?
Ви розумієте ЩО тут калякаєте ?
декларування
половыхконтактів
Щоб обрати оце неадекватне убожище..
УЖАСТНЫЕ кары нисёт смелый Зилёный закон проклятым алигархам!!!
Не верите???? Читайте сами !!!!
Стаття 7. Правові наслідки визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), та включення її до Реєстру
1. Особі, визнаній такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), та включеній до Реєстру, забороняється:
u1:st7" id="n61" name="n61">1) здійснювати внески у вигляді власних грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг чи у вигляді грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг пов'язаними особами та/або юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником яких є така особа, на підтримку політичних партій відповідно доhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14 Закону України "Про політичні партії в Україні", здійснювати внески до виборчих фондів кандидатів (крім власного виборчого фонду), політичних партій під час виборчого процесу відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20 Виборчого кодексу України ;
u1:st7" id="n62" name="n62">2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації;
u1:st7" id="n63" name="n63">3) фінансувати будь-яку політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.
2. Особа, визнана такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігарх), з моменту її включення до Реєстру зобов'язана подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 Законом України "Про запобігання корупції".