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"У нас є олігархи різного ступеню зашквареності", - Малюська

Мета закону про олігархів - щоб вони зрозуміли, що їх очікує, і добровільно відійшли від тих практик, які вони зараз використовують.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є олігархи різного ступеню зашквареності. Зрозуміло, що по найбільш таким затятим олігархам, які давно втратили бізнес репутацію, репутаційні удари будуть меншими, але, з іншого боку, вони можуть істотніше постраждати від інших інструментів, наприклад, того самого декларування контактів", - сказав глава Мін'юсту.

За словами Малюськи, рамка писалася для всіх однаково: не так, що для цього будуть такі інструменти, для іншого - такі.

"Це як обмеження швидкості на дорогах: водієві Феррарі вони більш відчутні, аніж водієві Таврії. Тому так, хтось постраждає більше, хтось постраждає менше, але закон один для усіх", - наголосив міністр.

Також читайте: Я не помітив, щоб великі бізнесмени взялися позбавлятися ознак олігарха, - Малюська

Автор: 

олігарх (936) Малюська Денис (402) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+19
Боже избавь Украину от этого помойного сброда.
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10.02.2022 16:08 Відповісти
+18
Зашкварений же не ******* ?
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10.02.2022 16:08 Відповісти
+9
Тут бізнесмен та меценат І.В.Коломойський запитує,-як правильно : класти чи ложити *** на малюську та інших міністрів.?
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10.02.2022 16:16 Відповісти
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Я навіть здогадуюсь хто з них чемпіон по зашквареності...
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10.02.2022 16:08 Відповісти
Боже избавь Украину от этого помойного сброда.
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10.02.2022 16:08 Відповісти
Зашкварений же не ******* ?
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10.02.2022 16:08 Відповісти
Они ещё и в президенты лезут грабить. Все мало и мало
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10.02.2022 16:11 Відповісти
Невже ви до тями прийшли і зрозуміли, що ВАЗеленський, як і його господар, бабломойський ніколи не нажеруться?
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10.02.2022 16:23 Відповісти
Даже враги Президента Зеленского признают что Президент Зеленский не ворует.
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10.02.2022 16:59 Відповісти
А хто вороги у президента зеленського ?
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10.02.2022 17:15 Відповісти
Все ворюги корупционеры враги для Президента Зеленского
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10.02.2022 17:24 Відповісти
Саме тому він і тримає їх ближче до себе ?
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10.02.2022 18:16 Відповісти
Процитуєте цих ворогів? Будьте ласкаві.
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10.02.2022 17:18 Відповісти
Все враги Президента Зеленского обвиняют Президента Зеленского ,что он занимается спортом , что он никогда не был госслужащим. То есть всякую ерунду говорят,а серьёзных обвинений мы не видим потому что их нету .
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10.02.2022 17:27 Відповісти
Всім глибоко плювати на те, як Вава займається спортом. Всіх більше турбує, що він нюхає.
То ви процитуєте ворогов, які визнають честність ВАЗелінського?
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10.02.2022 18:08 Відповісти
Тобто громадяни України, які не сприймають зеленського президентом, особисто його вороги ?
Ви розумієте ЩО тут калякаєте ?
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10.02.2022 18:36 Відповісти
Детская у вас манипуляция . Кто януковича не воспринимал он был враг януковича?
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10.02.2022 19:57 Відповісти
До чого тут маніпуляція ? Зеленський сприймає опозицію як ворогів. Це свідчить про злочин. Бо президент демократичної країни не може собі такого дозволяти.
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10.02.2022 20:01 Відповісти
А это что?

декларування половых контактів
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10.02.2022 16:13 Відповісти
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10.02.2022 16:19 Відповісти
Суровое лицо украинской юстиции.
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10.02.2022 16:30 Відповісти
Зашквар в минюсте № 1
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10.02.2022 16:45 Відповісти
якась така дибільна харя
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10.02.2022 17:53 Відповісти
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10.02.2022 18:05 Відповісти
Народ ржав над Гаврилюком і Парубієм.
Щоб обрати оце неадекватне убожище..
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10.02.2022 18:35 Відповісти
Тут бізнесмен та меценат І.В.Коломойський запитує,-як правильно : класти чи ложити *** на малюську та інших міністрів.?
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10.02.2022 16:16 Відповісти
Прежде чем трындеть об "олигархах" лучше бы Малюска навел порядок непосредственно в своей сфере деятельности. В исполнительной службе, например, или в пенитенциарной. Не, не интересно? Олигархи поинтереснее будут?
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10.02.2022 16:17 Відповісти
Малюська дурачок. Тем более что тема жирная и отвечает мечтам украинского народа - лечь на диван кверху голым пузо и выставив язык ждать когда же всё получится. Эту мечту описал Гоголь в виде козака, которому галушки сами в рот прыгали.
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10.02.2022 16:20 Відповісти
Не думаю. "Дурачков" на такую должность не назначают. Просто очередной хитрожопый приспособленец "чегоизволите". Они там все такие.
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10.02.2022 16:29 Відповісти
Большинство из них небольшого ума.
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10.02.2022 16:35 Відповісти
Йому портнов не дозволяє.
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10.02.2022 16:21 Відповісти
У министров зедебила и язык общения зедебильный. Зашкваренные,дебил-недоучка?
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10.02.2022 16:20 Відповісти
Зашкваренный министр....ухпйдокают таки Неньку(((
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10.02.2022 16:24 Відповісти
малюська шось чув про "Конституцію" і про рівні права? чи зелені більшовики читити не вчилися?
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10.02.2022 16:32 Відповісти
Ярославський - не зашкварений олігарх?
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10.02.2022 16:32 Відповісти
"Малюська" - это не только о размере пеписьки. Оказалось, это ещё и размере мозга и, соответственно, интеллекта. Кто знал или хотя бы слышал об этой Малюське, покудова ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь не вытащил его на авансцену своего падлючего ЗЕ-шапито из какой-то неподмытой жопы? Пройдёт ещё немного времени и Малюська опять нырнёт в ту же жопу, где ему самое место.
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10.02.2022 16:36 Відповісти
Ужастные!
УЖАСТНЫЕ кары нисёт смелый Зилёный закон проклятым алигархам!!!
Не верите???? Читайте сами !!!!

Стаття 7. Правові наслідки визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), та включення її до Реєстру
1. Особі, визнаній такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), та включеній до Реєстру, забороняється:
u1:st7" id="n61" name="n61">1) здійснювати внески у вигляді власних грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг чи у вигляді грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг пов'язаними особами та/або юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником яких є така особа, на підтримку політичних партій відповідно доhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14 Закону України "Про політичні партії в Україні", здійснювати внески до виборчих фондів кандидатів (крім власного виборчого фонду), політичних партій під час виборчого процесу відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20 Виборчого кодексу України ;
u1:st7" id="n62" name="n62">2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації;
u1:st7" id="n63" name="n63">3) фінансувати будь-яку політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.
2. Особа, визнана такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігарх), з моменту її включення до Реєстру зобов'язана подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 Законом України "Про запобігання корупції".
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10.02.2022 16:50 Відповісти
В міністра настільки бідний запас слів, що він не здатний без жаргону висловити свою думку...
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10.02.2022 16:56 Відповісти
Он из одного питомника с Арахамией.
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10.02.2022 18:29 Відповісти
Беня -самый честный. Ни разу не зашкваренный!
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10.02.2022 18:28 Відповісти
 
 