"У нас є олігархи різного ступеню зашквареності", - Малюська

Мета закону про олігархів - щоб вони зрозуміли, що їх очікує, і добровільно відійшли від тих практик, які вони зараз використовують.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є олігархи різного ступеню зашквареності. Зрозуміло, що по найбільш таким затятим олігархам, які давно втратили бізнес репутацію, репутаційні удари будуть меншими, але, з іншого боку, вони можуть істотніше постраждати від інших інструментів, наприклад, того самого декларування контактів", - сказав глава Мін'юсту.

За словами Малюськи, рамка писалася для всіх однаково: не так, що для цього будуть такі інструменти, для іншого - такі.

"Це як обмеження швидкості на дорогах: водієві Феррарі вони більш відчутні, аніж водієві Таврії. Тому так, хтось постраждає більше, хтось постраждає менше, але закон один для усіх", - наголосив міністр.

Також читайте: Я не помітив, щоб великі бізнесмени взялися позбавлятися ознак олігарха, - Малюська