УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11146 відвідувачів онлайн
Новини
2 626 46

Я не помітив, щоб великі бізнесмени взялися позбавлятися ознак олігарха, - Малюська

Я не помітив, щоб великі бізнесмени взялися позбавлятися ознак олігарха, - Малюська

Олігархи, які офіційно можуть отримати такий статус після набуття чинності з 7 травня 2022 року законом про деолігархізацію, мали достатньо часу уникнути цього, проте не зробили відповідних реальних спроб, вважає міністр юстиції Денис Малюська.

"Я не помітив, щоб олігархи реально, по-чесному, з першого дня набуття чинності цим законом взялися за структуризацію свого бізнесу та уникнення ознак олігарха – так, як це передбачено було законом", – сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що в олігархів було щонайменше півроку з моменту ухвалення закону, а реально більше, оскільки суть закону та розуміння того, що він буде проголосований, були набагато раніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Олігархи мають три місяці, щоб позбутися активів, - Малюська

"Цих півроку і був той час, який ми розрахували як достатній для того, щоб позбавитися статусу олігарха, якщо справді поставити собі таку мету... Говорити, що нині вже цього часу залишилося мало... починати треба було раніше", – наголосив Малюська.

На його думку, метою спроб торгуватися і говорити, що цей термін дуже малий, є не приведення свого бізнесу в нормальні цивілізовані практики, а затягування часу.

Коментуючи надто широкий список АМКУ на більше ніж 350 сторінок, у якому велика кількість компаній мають статус монополіста як локальні постачальники тепла та води, а не за своєю основною діяльністю, глава Мін'юсту визнав, що для олігархів це може бути проблемою.

Він уточнив, що норма про облік за ознаками олігарха регіональних монополістів з'явилася від депутатів під час доопрацювання законопроєкту у Верховній Раді.

"Справді, ми спочатку розраховували на великих і значних монополістів, які впливають на всю країну. Проте депутати запропонували так, ми подивилися і погодилися, тому що монополіст, наприклад з опалення, навіть якщо це буде маленьке містечко, все одно має вирішальний вплив на життя громадян", – пояснив Малюська.

Глава Мін'юсту вважає, що якщо йдеться про маленькі монополії на дуже невеликих ринках, тоді це не проблема для кандидата в олігархи позбутися такої монополії та розподілити бізнес.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кінець травня – реальний термін для перших рішень РНБО про визнання осіб олігархами, - Малюська

"Якщо це велика монополія, то позбутися її набагато складніше. Тому так, справді, це, можливо, дрібніша риба, ніж планувалося спочатку, але відійти від цього критерію, якщо йдеться про невеликий об'єкт, дуже легко", – сказав міністр.

Як повідомлялося, закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" встановлює чотири критерії, у разі відповідності трьом з яких бізнесмен потрапляє до реєстру олігархів. Ідеться про залучення до політики, володіння медіа, значними економічними активами (згідно із законопроєктом – 1 млн прожиткових мінімумом, або приблизно 248 млн грн, або майже $90 млн) та монополіями.

Наприкінці січня цього року Малюська зазначав, що ознакам "очевидного олігарха" сьогодні відповідають Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, цей орган може визначити перших олігархів на засіданні 20-25 травня.

Автор: 

Мін’юст (1609) олігарх (936) Малюська Денис (402) Закон про олігархів (149)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Бо закон писаний не для олігархів, а для Порошенка.
показати весь коментар
10.02.2022 14:18 Відповісти
+18
Бояться олігархи вас страшнЕ !
Особливо Бєня, шісток якого ви призначаєте боротись з олігархами. )
показати весь коментар
10.02.2022 14:20 Відповісти
+17
Беня почав. Свого адвоката засунув в антимонопольний комітет.
показати весь коментар
10.02.2022 14:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бо закон писаний не для олігархів, а для Порошенка.
показати весь коментар
10.02.2022 14:18 Відповісти
и для потроха тоже! он один из! всех надо тварей нагибать!
показати весь коментар
10.02.2022 14:37 Відповісти
Те, що тебе і твою країну 404 нагинають споконвіку і довіку, видно з першого слова
показати весь коментар
10.02.2022 14:47 Відповісти
нагібалка у тебе не виросла

і мисюську на бую вертять, а він із вирячими очами питає чому ніхто ЗЄ-бана не боїться
показати весь коментар
10.02.2022 14:47 Відповісти
Андрей Немудрый, ты читать не умеешь? Тебе же сказали "Бо закон писаний не для олігархів, а для Порошенка."
А ты, Андрей Немудрый, пишешь как-то тупоВАТО: "и для потроха тоже! он один из! всех надо тварей нагибать!"
Л-логика, зайди в Википедию, рашотроллик.
показати весь коментар
10.02.2022 14:51 Відповісти
Нагібатєль ти ... їх ...
показати весь коментар
10.02.2022 14:58 Відповісти
Наступні сервіси від Зе:
****** ****** - доставка соціального хлібу пенсіонерам
******* - електронне бронювання бані на вечір
************ збори - батьківські збори в зумі.
******* - віртуальне відвідування зоопарку.
********* - звичайна Богуцька.
Чекалкін

е-Зєбан - ..........
показати весь коментар
10.02.2022 15:04 Відповісти
Чекалкін справжній гуморист. Не те що зе-кривляка
показати весь коментар
10.02.2022 15:25 Відповісти
Бояться олігархи вас страшнЕ !
Особливо Бєня, шісток якого ви призначаєте боротись з олігархами. )
показати весь коментар
10.02.2022 14:20 Відповісти
Беня почав. Свого адвоката засунув в антимонопольний комітет.
показати весь коментар
10.02.2022 14:20 Відповісти
Малюська-открытый дегенерат. Гончарук ишо у них водился-"40 процентов ежегодного роста ВВП", Федоров-с распиловкой сотен миллионов гривень на создание незащищенного удаленного доступа к базам, выдаваемое за "революцию в программировании"...
показати весь коментар
10.02.2022 14:22 Відповісти
Разве можно в серйоз воспринимать вот это?






И там еще много всего... в гуглах
показати весь коментар
10.02.2022 14:25 Відповісти
А зачем? На тебя, Малюську, глянешь стыдно за государство становится..вот такое ощущение, что эксперимент какой то над Украиной ставят..дважды судимого в президенты- прокатило..комедианта со всем его шапито- прокатило..а Украина все живет и живет..ну переживем и Малюську..
показати весь коментар
10.02.2022 14:23 Відповісти
Про рецидивіста і клоуна ... це сумний експеримент населення над собою ... мазохізм, так би мовити ...
показати весь коментар
10.02.2022 15:00 Відповісти
Населением очень легко манипулировать, что и наблюдается..может диссертацию кто то защитит по психологии электоральных масс..вот интересно- Микки Мауса мы можем президентом выбрать? Я уже сомневаюсь в отрицательном ответе
показати весь коментар
10.02.2022 15:04 Відповісти
ну це навряд чи ... не настільки ж ...
показати весь коментар
10.02.2022 16:59 Відповісти
Патамучта, тупорылая ты малюська, в УКкраине еще остались вменяемые юристы, которые в суда вас натянут по самые гланды с вашим "законом"
показати весь коментар
10.02.2022 14:24 Відповісти
- Чому до цих пір не сидить Порошенко?
- Тому що свою тюрму Порошенко вкрав а решту його агент Малюська продав! Так що садить його нікуди!
показати весь коментар
10.02.2022 14:25 Відповісти
Дурень, цей ваш ослячий "закон" не має ніякої юридичної сили.
Ніхто його не буде виконувати.
З олігархами веде боротьбу антимонопольний комітет.
показати весь коментар
10.02.2022 14:29 Відповісти
Малюсці краще сидіти під столом і поститити свої дурнуваті фоточки!
показати весь коментар
10.02.2022 14:37 Відповісти
Олігархи цю владу просто не бачуть… акакаяразніца… асфальт, ковід, смартфони з деревами…
показати весь коментар
10.02.2022 14:45 Відповісти
Персонажи которые должны принимать таблетки , принимают решения и руководят. Сказочный толпайоп!
показати весь коментар
10.02.2022 14:47 Відповісти
Малюка, ти або *******, або жереш з кашерних долонь Коломийських, а Беня коли посцить рук не миє, бо не масульманин.
Де ти, міністра, диплома купило?
показати весь коментар
10.02.2022 14:48 Відповісти
Так позвони Игорьвалерьичу. Он тебе доступно объяснит
показати весь коментар
10.02.2022 14:50 Відповісти
Хтось прибере цього дурника в кріслі міністра юстиції?
показати весь коментар
10.02.2022 14:50 Відповісти
Хиба оно такое одно? Там найди адеквата во всей шобле Зе.
показати весь коментар
10.02.2022 14:53 Відповісти
Мудило зі шмонькою під носом має готувати позови до рф в міжнародні суди щодо морської блокади,натомість розігрує кварталівські номера....
показати весь коментар
10.02.2022 14:51 Відповісти
Каламойша уже так напрягся...и бегом анал Г+Г продавать......
показати весь коментар
10.02.2022 14:52 Відповісти
Так по этим признакам и зеленский олигарх. Слабо его вжарить?
показати весь коментар
10.02.2022 14:54 Відповісти
А "слуги народу" цінять Малюнку, бо він дивиться у майбутнє - для них платні в'язниці будує.
Дурники Прийде час, все конфіскують і піде кайлом скелю рубати
показати весь коментар
10.02.2022 14:55 Відповісти
под дебила косишь? хотя... это щас в трэнде.
единственный, под кого писался этот зезакон, уже избавился от признаков олигарха.
на остальных АМК, который и без зезакона обязан следить за монополиями, реально забил.
показати весь коментар
10.02.2022 15:00 Відповісти
Потому, что "признаки олигарха" придуманы под конкретных людей (оппозиции), а не под олигархов, наживших состояние, прежде всего, не честным путём. Подкупают депутатов и в Сенате США, и в Парламенте ВБ... и это называется "лоббированием интересов бизнеса". Это не олигархи делали и делают, а крупные бизнесмены - Морганы, Рокфеллеры и прочие Безосы и Маски.
показати весь коментар
10.02.2022 15:00 Відповісти
Всем олигархам боятся!!
показати весь коментар
10.02.2022 15:01 Відповісти
Я хоч і нє олігарх, а також майже злякалася. Рука потягнулася до телефону на прєдмєт викликати психіатрічну бригаду...
показати весь коментар
10.02.2022 15:13 Відповісти
Угу ... Після 7 травня РНБО ще півроку буде розглядати списки.
Потім підуть суди, які будуть тягнутися роками.
То до лампочки той Закон ??
показати весь коментар
10.02.2022 15:02 Відповісти
А чого їм боятися - вони через суди ще й зароблять на застосуванні до них цього нічтожного закону. Ідіот...
показати весь коментар
10.02.2022 15:04 Відповісти
А це манюсько вже зі столу злізло?! Воно ж дебільне! Там шо, конкурс серед зелених ідіотів?! Хто найдебільнішу хню пердане?!
показати весь коментар
10.02.2022 15:08 Відповісти
зараз два найнебезпечніших олігархів в Україні - Зеленський і його бабуся бєня...
показати весь коментар
10.02.2022 15:14 Відповісти
Коли вас ******* будуть, тоді помітиш
показати весь коментар
10.02.2022 15:15 Відповісти
Малюськи, ви із Зєлєнскім справді ду али, що склепаний на коліні ідіотами від юстиції і права антиконституційеий закон змусить олігархів віддати вам, лятлам свої активи? 😲 А навіщо олігархам цілі юридичні контори? З юристами, які не просто вчилися стаціонарно у кращих університетах України, Європи і світу, але й мають величезний досвід і практику посилати на.... Конституцію ваші пасквілі від права.
показати весь коментар
10.02.2022 15:27 Відповісти
Ну вы даете! Где Зеля и Малюська, а где думали. Эти слова даже в одном предложении использовать нельзя. Нечем там думать!
показати весь коментар
10.02.2022 17:31 Відповісти
А для чого? Зеля на 100% своя людина...
показати весь коментар
10.02.2022 16:13 Відповісти
а нафіга? їм легше ізбавітся от вас )))
показати весь коментар
10.02.2022 16:23 Відповісти
Ужастные!
УЖАСТНЫЕ кары нисёт смелый Зилёный закон проклятым алигархам!!!
Не верите???? Читайте сами !!!!

Стаття 7. Правові наслідки визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), та включення її до Реєстру
1. Особі, визнаній такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), та включеній до Реєстру, забороняється:
u1:st7" id="n61" name="n61">1) здійснювати внески у вигляді власних грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг чи у вигляді грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг пов'язаними особами та/або юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником яких є така особа, на підтримку політичних партій відповідно доhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14 Закону України "Про політичні партії в Україні", здійснювати внески до виборчих фондів кандидатів (крім власного виборчого фонду), політичних партій під час виборчого процесу відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20 Виборчого кодексу України ;
u1:st7" id="n62" name="n62">2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації;
u1:st7" id="n63" name="n63">3) фінансувати будь-яку політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.
2. Особа, визнана такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігарх), з моменту її включення до Реєстру зобов'язана подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 Законом України "Про запобігання корупції".
показати весь коментар
10.02.2022 16:53 Відповісти
А я щось не помітив, щоб Малюська приміряв тюремну робу та звикав до неї...
показати весь коментар
10.02.2022 16:57 Відповісти
Усіх в країні цікавить тільки Коломойський. А він продовжує красти. То невжеж ми повинні очікувати 7 травня ? А якщо Майдан буде раніше?
показати весь коментар
10.02.2022 17:40 Відповісти
 
 