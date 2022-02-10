Я не помітив, щоб великі бізнесмени взялися позбавлятися ознак олігарха, - Малюська
Олігархи, які офіційно можуть отримати такий статус після набуття чинності з 7 травня 2022 року законом про деолігархізацію, мали достатньо часу уникнути цього, проте не зробили відповідних реальних спроб, вважає міністр юстиції Денис Малюська.
"Я не помітив, щоб олігархи реально, по-чесному, з першого дня набуття чинності цим законом взялися за структуризацію свого бізнесу та уникнення ознак олігарха – так, як це передбачено було законом", – сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Міністр зазначив, що в олігархів було щонайменше півроку з моменту ухвалення закону, а реально більше, оскільки суть закону та розуміння того, що він буде проголосований, були набагато раніше.
"Цих півроку і був той час, який ми розрахували як достатній для того, щоб позбавитися статусу олігарха, якщо справді поставити собі таку мету... Говорити, що нині вже цього часу залишилося мало... починати треба було раніше", – наголосив Малюська.
На його думку, метою спроб торгуватися і говорити, що цей термін дуже малий, є не приведення свого бізнесу в нормальні цивілізовані практики, а затягування часу.
Коментуючи надто широкий список АМКУ на більше ніж 350 сторінок, у якому велика кількість компаній мають статус монополіста як локальні постачальники тепла та води, а не за своєю основною діяльністю, глава Мін'юсту визнав, що для олігархів це може бути проблемою.
Він уточнив, що норма про облік за ознаками олігарха регіональних монополістів з'явилася від депутатів під час доопрацювання законопроєкту у Верховній Раді.
"Справді, ми спочатку розраховували на великих і значних монополістів, які впливають на всю країну. Проте депутати запропонували так, ми подивилися і погодилися, тому що монополіст, наприклад з опалення, навіть якщо це буде маленьке містечко, все одно має вирішальний вплив на життя громадян", – пояснив Малюська.
Глава Мін'юсту вважає, що якщо йдеться про маленькі монополії на дуже невеликих ринках, тоді це не проблема для кандидата в олігархи позбутися такої монополії та розподілити бізнес.
"Якщо це велика монополія, то позбутися її набагато складніше. Тому так, справді, це, можливо, дрібніша риба, ніж планувалося спочатку, але відійти від цього критерію, якщо йдеться про невеликий об'єкт, дуже легко", – сказав міністр.
Як повідомлялося, закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" встановлює чотири критерії, у разі відповідності трьом з яких бізнесмен потрапляє до реєстру олігархів. Ідеться про залучення до політики, володіння медіа, значними економічними активами (згідно із законопроєктом – 1 млн прожиткових мінімумом, або приблизно 248 млн грн, або майже $90 млн) та монополіями.
Наприкінці січня цього року Малюська зазначав, що ознакам "очевидного олігарха" сьогодні відповідають Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, цей орган може визначити перших олігархів на засіданні 20-25 травня.
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і мисюську на бую вертять, а він із вирячими очами питає чому ніхто ЗЄ-бана не боїться
А ты, Андрей Немудрый, пишешь как-то тупоВАТО: "и для потроха тоже! он один из! всех надо тварей нагибать!"
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Чекалкін
е-Зєбан - ..........
Особливо Бєня, шісток якого ви призначаєте боротись з олігархами. )
И там еще много всего... в гуглах
- Тому що свою тюрму Порошенко вкрав а решту його агент Малюська продав! Так що садить його нікуди!
Ніхто його не буде виконувати.
З олігархами веде боротьбу антимонопольний комітет.
Де ти, міністра, диплома купило?
Дурники Прийде час, все конфіскують і піде кайлом скелю рубати
единственный, под кого писался этот зезакон, уже избавился от признаков олигарха.
на остальных АМК, который и без зезакона обязан следить за монополиями, реально забил.
Потім підуть суди, які будуть тягнутися роками.
То до лампочки той Закон ??
УЖАСТНЫЕ кары нисёт смелый Зилёный закон проклятым алигархам!!!
Не верите???? Читайте сами !!!!
Стаття 7. Правові наслідки визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), та включення її до Реєстру
1. Особі, визнаній такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), та включеній до Реєстру, забороняється:
u1:st7" id="n61" name="n61">1) здійснювати внески у вигляді власних грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг чи у вигляді грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг пов'язаними особами та/або юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником яких є така особа, на підтримку політичних партій відповідно доhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14 Закону України "Про політичні партії в Україні", здійснювати внески до виборчих фондів кандидатів (крім власного виборчого фонду), політичних партій під час виборчого процесу відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20 Виборчого кодексу України ;
u1:st7" id="n62" name="n62">2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації;
u1:st7" id="n63" name="n63">3) фінансувати будь-яку політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.
2. Особа, визнана такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігарх), з моменту її включення до Реєстру зобов'язана подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 Законом України "Про запобігання корупції".