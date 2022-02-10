США провели переговоры с Генштабом Беларуси, чтобы "снизить вероятность просчета" на военных учениях России и РБ у границ с Украиной
На фоне старта российско-белорусских учений "Союзная решительность – 2022" Вашингтон связался с Минском, чтобы обсудить вопросы безопасности. А также чтобы "снизить вероятность просчета".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал журналист Fox News Люк Томлинсон.
Сообщается, что сегодня глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли позвонил начальнику Генштаба Вооруженных сил Беларуси Гулевичу, "чтобы снизить вероятность просчета" во время совместных российско-белорусских учений "Союзная решительность – 2022".
Факт такого разговора подтвердили и в Минобороны Беларуси.
"В ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы безопасности", - говорится в сообщении.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!