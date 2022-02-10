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Новости Агрессия России против Украины Война
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США провели переговоры с Генштабом Беларуси, чтобы "снизить вероятность просчета" на военных учениях России и РБ у границ с Украиной

США провели переговоры с Генштабом Беларуси, чтобы

На фоне старта российско-белорусских учений "Союзная решительность – 2022" Вашингтон связался с Минском, чтобы обсудить вопросы безопасности. А также чтобы "снизить вероятность просчета".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал журналист Fox News Люк Томлинсон.

Сообщается, что сегодня глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли позвонил начальнику Генштаба Вооруженных сил Беларуси Гулевичу, "чтобы снизить вероятность просчета" во время совместных российско-белорусских учений "Союзная решительность – 2022".

Факт такого разговора подтвердили и в Минобороны Беларуси.

"В ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы безопасности", - говорится в сообщении.

Читайте также: Беларусь и РФ 11 февраля будут проводить учения у границ с Украиной

Автор: 

армия РФ (18994) Беларусь (7886) США (26313) военные учения (3456)


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Топ комментарии
+21
Надеюсь лаптеногим и их белорусским холопам объяснили, что в случае "просчетов" башни от ихних консервов т72 и т80 имеют свойства достаточно далеко отделятся от корпуса.
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10.02.2022 19:57
+11
да там одна армата чего стоит! даже сортиры есть.......

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10.02.2022 20:10
+5
В большинстве своем да, Вы правы. В данной ситуации надежда на Вашингтон и Лондон. Надежда на то, если кацапы "просчитаются" американские беспилотники покрошат лаптеногих, а мы с амерами расскажем что это наделали наши "ведра")))
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10.02.2022 20:06
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Надеюсь лаптеногим и их белорусским холопам объяснили, что в случае "просчетов" башни от ихних консервов т72 и т80 имеют свойства достаточно далеко отделятся от корпуса.
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10.02.2022 19:57 Ответить
у нас такие же ведра, оплоты так и остались в мечтах
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10.02.2022 20:02 Ответить
В большинстве своем да, Вы правы. В данной ситуации надежда на Вашингтон и Лондон. Надежда на то, если кацапы "просчитаются" американские беспилотники покрошат лаптеногих, а мы с амерами расскажем что это наделали наши "ведра")))
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10.02.2022 20:06 Ответить
Танки - оружие нападения, а Украина вроде нападать не собирается
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10.02.2022 22:22 Ответить
Нападение это если в перед ехать. А если назад стрелять уезжая в другую сторону, то защита
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11.02.2022 10:21 Ответить
ПЕТН-ПНХ разом з ***************** бульбашами-вбивцями.
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10.02.2022 22:07 Ответить
да там одна армата чего стоит! даже сортиры есть.......

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10.02.2022 20:10 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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10.02.2022 20:27 Ответить
С бульбофюрером вести переговоры? Такое себе.
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10.02.2022 20:32 Ответить
Та все набагато простіше - США подзвонили до генштабу беларусі і попередили про "типу випадкову провокацію" ЗСУ на кордоні, і що за це може бути....
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10.02.2022 20:49 Ответить
и сказано было болотным хоронякам, чтобы они не поднимали хвост и сидели тихонько на своих болотах. а то в них их же и притопят.
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10.02.2022 21:33 Ответить
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10.02.2022 21:54 Ответить
Краще пізніше, ніж ніколи.
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10.02.2022 22:04 Ответить
Середзем'я - Труман, Де Голль та Кавур....
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10.02.2022 22:53 Ответить
 
 